Sokkoló hírt kapott a magyar válogatott, Dzsudzsák Szoboszlainak üzent

Rossi Szoboszlairól

A magyar labdarúgó-válogatott kazahok elleni felkészülési mérkőzése után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelte a találkozót. Többek között arról is beszélt, hogy Szoboszlai Dominikot miért nem cserélte le a 60. perc körül úgy, mint ahogyan azt előzetesen tervezte.

„Döntetlen volt az állás, ő pedig szeretett volna a pályán maradni és segíteni a csapattársainak. A végén már látszott rajta a fáradtság, ami nem csoda, hiszen hosszú idényen van túl, és az is igaz, hogy a hajrában már nem tudott olyan minőséget hozni, mint szokott. Mindenesetre ezúttal is nagy szívvel játszott, ami a többiekre is hatással volt” – indokolta meg döntését a 61 éves tréner.