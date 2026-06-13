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Marco Rossi magyar válogatott heti összefoglaló Real Madrid Bernardo Silva férfi kézilabda Dzsudzsák Balázs Szoboszlai Dominik

Sokkoló hírt kapott a magyar válogatott, Dzsudzsák Szoboszlainak üzent

2026. június 13. 06:31

Magyarország nem kapott szabadkártyát, így lemarad a januári férfi kézilabda-világbajnokságról. A magyar labdarúgó-válogatott kazahok elleni felkészülési mérkőzése után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt, Szoboszlai Dominik üzenetére pedig Dzsudzsák Balázs reagált – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.

2026. június 13. 06:31
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Bár a Ferencváros labdarúgócsapata a Magyar Kupát elhódította, a bajnokságban nem tudott újra címet védeni, így a következő kiírásban legfeljebb az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A Fradi nemrégiben edzőt váltott: Robbie Keane saját döntése nyomán távozott, helyére pedig a győri ETO FC-t bajnoki címig vezető Borbély Balázs érkezett. Cikkünkben a múltidézés mellett összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat azzal kapcsolatban, hogy mi vár az FTC-re a folytatásban.

Borbély Balázs lett a Ferencváros új, magyar vezetőedzője
Borbély Balázs lett a Ferencváros új, magyar vezetőedzője (Fotó: fradi.hu)

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Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.

Lemaradunk a vb-ről

Kedden hivatalossá vált az, amitől tartani lehetett: a Nemzetközi Kézilabda-szövetség Szaúd-Arábiának és Törökországnak osztotta ki a fennmaradó két szabadkártyát, így a Szerbia elleni selejtező elbukó magyar válogatott 2015 után először nem lesz ott a januári világbajnokságon, ami ezúttal ráadásul olimpiai kvalifikációs világesemény is egyben…

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Rossi Szoboszlairól

A magyar labdarúgó-válogatott kazahok elleni felkészülési mérkőzése után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelte a találkozót. Többek között arról is beszélt, hogy Szoboszlai Dominikot miért nem cserélte le a 60. perc körül úgy, mint ahogyan azt előzetesen tervezte.

„Döntetlen volt az állás, ő pedig szeretett volna a pályán maradni és segíteni a csapattársainak. A végén már látszott rajta a fáradtság, ami nem csoda, hiszen hosszú idényen van túl, és az is igaz, hogy a hajrában már nem tudott olyan minőséget hozni, mint szokott. Mindenesetre ezúttal is nagy szívvel játszott, ami a többiekre is hatással volt” – indokolta meg döntését a 61 éves tréner.

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Dzsudzsák üzenete

Szoboszlai a júniusi felkészülési mérkőzések után a közösségi oldalán üzent, megköszönve a magyar szurkolók támogatását. A posztot nem hagyta szó nélkül a 109 meccsével a magyar válogatott szereplési rekorderének számító, a Debreceni VSC-vel hosszabbító Dzsudzsák Balázs, aki a helyszínen tekintette meg a kazahok elleni debreceni idényzárót. Szoboszlai bejegyzése alá csak annyit kommentelt:

„Ez Debrecen.. Happy End Teso.”

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Újabb klasszist igazol a Real Madrid

A pénteki hírek szerint a Manchester City világklasszis labdarúgója, Bernardo Silva is a José Mourinho vezette Real Madridba igazol. A 31 éves portugál válogatott középpályás az FC Barcelonával és az Atlético Madriddal is tárgyalt, sőt utóbbival állítólag már meg is egyezett, ám csütörtökön visszalépett a szerződés aláírásától, és közölte a „matracosok” vezetőségével, hogy inkább a Realba akar igazolni.

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Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 1 komment

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grenki-2
2026. június 13. 06:37
Ne sajnáltassuk már a magyar kézilabda válogatottat! Nem kuncsorogni kellene szabadkártya után, hanem előtte úgy játszani hogy kijussanak! Szégyeljék magukat hogy a szabadkártyára ácsingóznak!
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