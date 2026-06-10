„Ezért nem cseréltem le Szoboszlait” – Rossi a balesetről és a hiányzó magyar topjátékosokról is beszélt

A kezdeti sokk után jött az egyenlítés, majd Schäfer bombájával és Tóth okos góljával legyőztük a kazahokat
Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
A szövetségi kapitány szerint nekünk nincsenek klasszisaink, csak egy. Marco Rossi újfent elmondta, Magyarország labdarúgó-válogatottja nem egy elitcsapat, amely szórakozva lőhet több gólt egy Kazahsztán-típusú riválisnak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyarország labdarúgó-válogatottja kedden hamar hátrányba került Kazahsztánnal szemben Debrecenben, de a második félidő elején előbb egyenlíteni, majd emberelőnyben fordítani tudott, így az utolsó felkészülési mérkőzését 3–1-re megnyerve hangolt a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára, amelynek B divíziójában Észak-Írország, Georgia és Ukrajna lesz az ellenfele.
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Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
A lefújást követően Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban arról beszélt, hogy a játékosokhoz hasonlóan a szakmai stáb sem volt elégedett az első negyvenöt percben látottakkal. „Elkerülhető gólt kaptunk, majd bár nekünk is akadtak lehetőségeink, de nem használtuk ki őket. A szünet után harcosabb mentalitással mentünk ki a pályára, ennek köszönhetően vettük át a meccs irányítását és sikerült fordítani” – összegzett az olasz-magyar szakvezető, aki kitért az összecsapás közben történt balesetre is, amikor a stadion tetejéről lezuhant a pókkamera a gyepre, ami néhány méterrel éppen elkerülte az oldalvonal mellett tartózkodó operatőrt.
Megmondom őszintén, nem láttam pontosan, hogy mi volt, csak a nagy csattanásra lettem figyelmes. Ha egy kicsit arrébb esik a kamera, akkor lehet, most nem tudnék önökkel, újságírókkal beszélgetni.”
Kérdésre válaszolva Rossi megerősítette: nem csak a futballisták, hanem a kispadok között is volt konfliktus. „A kazahok győzni akartak, de néha túl vehemensek voltak, ezért kerültek emberhátrányba. Az sokkal nagyobb baj, hogy bizonyos periódusokban rosszul olvastuk a játékot, például tíz ember ellen tarthattuk volna többet a labdát, hogy még jobban kifárasszuk az ellenfelet. Emiatt bosszús vagyok” – mutatott rá.
Kitért arra is, hogy előzetesen azt tervezték, a hatvanadik perc környékén lecserélik Szoboszlai Dominiket.
Döntetlen volt az állás, ő pedig szeretett volna a pályán maradni és segíteni a csapattársainak. A végén már látszott rajta a fáradtság, ami nem csoda, hiszen hosszú idényen van túl, és az is igaz, hogy a hajrában már nem tudott olyan minőséget hozni, mint szokott. Mindenesetre ezúttal is nagy szívvel játszott, ami a többiekre is hatással volt
– indokolta meg döntését a 61 éves tréner.
Marco Rossi hangsúlyozta: számunkra nincsenek barátságos találkozók, ezt el kell fogadnunk, és tisztában kell vele lennünk, hogy nem elitcsapat vagyunk, amely szórakozva lőhet több gólt egy Kazahsztán-típusú riválisnak.
A Mandinernek a kapitány azt mondta, a magyar válogatott labdarúgók kvalitásait nem ő adja nekik, ha így lenne,
állnánk fel.
Vannak jó focistáink, de topjátékosunk csak egy van. Ez részben genetika kérdése, másrészt a sok munka eredménye. A fiataljainkat most kipróbáltuk, láthattuk őket testközelből, de még van hová fejlődniük. Talán lesz lehetőségük nívósabb bajnokságban is kipróbálni magukat.
Végezetül szót ejtett a kazahok ellen két gólpasszal záró Szűcs Tamásról, aki szerinte nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik: „intelligens és iszonyatosan gyors”. Kovács Bendegúz kapcsán a remek bal lábát, a labdakezelését és a kemény munkavégzését emelte ki, s nem zárta ki, hogy Varga Barnabással együtt szerepeltesse.
Magyarország elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában az NL-ben.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor