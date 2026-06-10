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Marco Rossi magyar válogatott Debrecen labdarúgás Magyarország Kazahsztán

„Ezért nem cseréltem le Szoboszlait” – Rossi a balesetről és a hiányzó magyar topjátékosokról is beszélt

2026. június 10. 05:32

A szövetségi kapitány szerint nekünk nincsenek klasszisaink, csak egy. Marco Rossi újfent elmondta, Magyarország labdarúgó-válogatottja nem egy elitcsapat, amely szórakozva lőhet több gólt egy Kazahsztán-típusú riválisnak.

2026. június 10. 05:32
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Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyarország labdarúgó-válogatottja kedden hamar hátrányba került Kazahsztánnal szemben Debrecenben, de a második félidő elején előbb egyenlíteni, majd emberelőnyben fordítani tudott, így az utolsó felkészülési mérkőzését 3–1-re megnyerve hangolt a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára, amelynek B divíziójában Észak-Írország, Georgia és Ukrajna lesz az ellenfele. 

Marco Rossi, Szoboszlai Dominik, Magyarország, Kazahsztán
Magyarország–Kazahsztán: Marco Rossi elárulta, hogy miért nem cserélte le Szoboszlai Dominiket ezúttal sem / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

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A lefújást követően Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban arról beszélt, hogy a játékosokhoz hasonlóan a szakmai stáb sem volt elégedett az első negyvenöt percben látottakkal. „Elkerülhető gólt kaptunk, majd bár nekünk is akadtak lehetőségeink, de nem használtuk ki őket. A szünet után harcosabb mentalitással mentünk ki a pályára, ennek köszönhetően vettük át a meccs irányítását és sikerült fordítani” – összegzett az olasz-magyar szakvezető, aki kitért az összecsapás közben történt balesetre is, amikor a stadion tetejéről lezuhant a pókkamera a gyepre, ami néhány méterrel éppen elkerülte az oldalvonal mellett tartózkodó operatőrt.

Megmondom őszintén, nem láttam pontosan, hogy mi volt, csak a nagy csattanásra lettem figyelmes. Ha egy kicsit arrébb esik a kamera, akkor lehet, most nem tudnék önökkel, újságírókkal beszélgetni.”

Kérdésre válaszolva Rossi megerősítette: nem csak a futballisták, hanem a kispadok között is volt konfliktus. „A kazahok győzni akartak, de néha túl vehemensek voltak, ezért kerültek emberhátrányba. Az sokkal nagyobb baj, hogy bizonyos periódusokban rosszul olvastuk a játékot, például tíz ember ellen tarthattuk volna többet a labdát, hogy még jobban kifárasszuk az ellenfelet. Emiatt bosszús vagyok” – mutatott rá.

Kitért arra is, hogy előzetesen azt tervezték, a hatvanadik perc környékén lecserélik Szoboszlai Dominiket. 

Döntetlen volt az állás, ő pedig szeretett volna a pályán maradni és segíteni a csapattársainak. A végén már látszott rajta a fáradtság, ami nem csoda, hiszen hosszú idényen van túl, és az is igaz, hogy a hajrában már nem tudott olyan minőséget hozni, mint szokott. Mindenesetre ezúttal is nagy szívvel játszott, ami a többiekre is hatással volt

– indokolta meg döntését a 61 éves tréner.

Marco Rossi hangsúlyozta: számunkra nincsenek barátságos találkozók, ezt el kell fogadnunk, és tisztában kell vele lennünk, hogy nem elitcsapat vagyunk, amely szórakozva lőhet több gólt egy Kazahsztán-típusú riválisnak. 

A Mandinernek a kapitány azt mondta, a magyar válogatott labdarúgók kvalitásait nem ő adja nekik, ha így lenne, 

  • tizenegy Kvaracheliával, 
  • Szoboszlaival és 
  • Vitinhával 

állnánk fel. 

Vannak jó focistáink, de topjátékosunk csak egy van. Ez részben genetika kérdése, másrészt a sok munka eredménye. A fiataljainkat most kipróbáltuk, láthattuk őket testközelből, de még van hová fejlődniük. Talán lesz lehetőségük nívósabb bajnokságban is kipróbálni magukat. 

Végezetül szót ejtett a kazahok ellen két gólpasszal záró Szűcs Tamásról, aki szerinte nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik: „intelligens és iszonyatosan gyors”. Kovács Bendegúz kapcsán a remek bal lábát, a labdakezelését és a kemény munkavégzését emelte ki, s nem zárta ki, hogy Varga Barnabással együtt szerepeltesse.

Magyarország elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában az NL-ben.

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán 3–1, összefoglaló

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 4 komment

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chief Bromden
2026. június 10. 07:45
Úgy jár mint Slot? Az egyik arc csökken, a másik nő. Tulajdonképpen elég lesz egy utazásszervező, a többit megoldja a pályán Szobo. Mondjuk már lehet többet is tud.
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blancoagilon
2026. június 10. 07:02
"Magyarország elsőként szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában az NL-ben." Az finom lesz Miszisz Lipton.
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deniel
2026. június 10. 06:10
Szoboszlai nem is tudna a két PSG játékossal játszani mert teljesen más felfogása van amúgy meg illő volt legyőzni őket..
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lynx
2026. június 10. 05:52
Van Szoboszlain kívül Varga Barnabásunk, Kerkezünk, Schäferünk, Orbánunk, Tóth Alexünk. Ők mind felveszik a kesztyűt Vitinhával, Kvaracheliával szemben. Nekik csak egy előnyük van velünk szemben: Te nem vagy ott, kóklerkám.
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