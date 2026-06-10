„Ezért nem cseréltem le Szoboszlait” – Rossi a balesetről és a hiányzó magyar topjátékosokról is beszélt

Kérdésre válaszolva Rossi megerősítette: nem csak a futballisták, hanem a kispadok között is volt konfliktus. „A kazahok győzni akartak, de néha túl vehemensek voltak, ezért kerültek emberhátrányba. Az sokkal nagyobb baj, hogy bizonyos periódusokban rosszul olvastuk a játékot, például tíz ember ellen tarthattuk volna többet a labdát, hogy még jobban kifárasszuk az ellenfelet. Emiatt bosszús vagyok” – mutatott rá.

Kitért arra is, hogy előzetesen azt tervezték, a hatvanadik perc környékén lecserélik Szoboszlai Dominiket.