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magyar válogatott Dzsudzsák Balázs Szoboszlai Dominik

Szoboszlai kijelentését Dzsudzsák Balázs sem hagyta szó nélkül

2026. június 11. 09:45

Egymásra talált a magyar labdarúgás két ikonja.

2026. június 11. 09:45
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Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott szezonzárása után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik üzent a közösségi oldalán a magyar futballrajongóknak. A liverpooli középpályás megköszönte a magyar emberek támogatását.

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A posztot nem hagyta szó nélkül a 109 mérkőzéssel a magyar válogatott szereplési rekorderének számító Dzsudzsák Balázs, aki a helyszínen tekintette meg a kazahok elleni debreceni szezonzárót. Szoboszlai posztja alá csak annyit kommentelt:

Ez Debrecen.. Happy End Teso”

– írta a nyírlugosi csillag.

Mint ismert, a város NB I-es csapatának hőse, Dzsudzsák Balázs néhány napja jelentette be, hogy újabb évre elkötelezte magát a nemzetközi kupainduló hajdúságiakkal.

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A meccs után Szoboszlait egyébként a csütörtökön kezdődő világbajnokságról is faggatták az újságírók, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Lesz jobb dolgom is” – tette hozzá Szoboszlai.

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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

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