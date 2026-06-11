Szoboszlai kijelentését Dzsudzsák Balázs sem hagyta szó nélkül

„Különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni” – Szoboszlai üzent a magyar futballrajongóknak
Köszönetet mondott.
Egymásra talált a magyar labdarúgás két ikonja.
Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott szezonzárása után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik üzent a közösségi oldalán a magyar futballrajongóknak. A liverpooli középpályás megköszönte a magyar emberek támogatását.
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Köszönetet mondott.
A posztot nem hagyta szó nélkül a 109 mérkőzéssel a magyar válogatott szereplési rekorderének számító Dzsudzsák Balázs, aki a helyszínen tekintette meg a kazahok elleni debreceni szezonzárót. Szoboszlai posztja alá csak annyit kommentelt:
Ez Debrecen.. Happy End Teso”
– írta a nyírlugosi csillag.
Mint ismert, a város NB I-es csapatának hőse, Dzsudzsák Balázs néhány napja jelentette be, hogy újabb évre elkötelezte magát a nemzetközi kupainduló hajdúságiakkal.
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A magyar csapatkapitány a Lamborghinijével, Varga Barnabással az anyósülésen távozott Debrecenből.
A meccs után Szoboszlait egyébként a csütörtökön kezdődő világbajnokságról is faggatták az újságírók, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.
„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Lesz jobb dolgom is” – tette hozzá Szoboszlai.
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A válogatottsági rekorder szerint nem volt nehéz meghoznia a döntést.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt