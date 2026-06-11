Szoboszlai kijelentését Dzsudzsák Balázs sem hagyta szó nélkül

A meccs után Szoboszlait egyébként a csütörtökön kezdődő világbajnokságról is faggatták az újságírók, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Lesz jobb dolgom is” – tette hozzá Szoboszlai.