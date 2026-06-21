„Ébren álmodunk” – fantasztikus hírről számoltak be Varga Barnabásék, Szoboszlai is lájkolt

A magyar válogatott labdarúgó már hosszú évek óta egy párt alkot születendő gyermekének az édesanyjával, akinek a kezét tavaly májusban kérte meg.

Skrapits Laura bejegyzését Varga néhány korábbi ferencvárosi csapattársai mellett több magyar futballista is kedvelte. A leendő szülők az elmúlt napokban Ibizán pihentek Szoboszlai Dominikkel, Szappanos Péterrel és feleségeikkel.