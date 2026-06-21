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Varga Barnabás baba Szoboszlai Dominik

„Ébren álmodunk” – fantasztikus hírről számoltak be Varga Barnabásék, Szoboszlai is lájkolt

2026. június 21. 19:24

Hamarosan megszületik a magyar futballista első gyermeke. Varga Barnabás menyasszonya a közösségi médiában jelentette be, hogy gyermeket vár.

2026. június 21. 19:24
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Varga Barnabás párja, Skrapits Laura az Instagramon jelentette be, hogy várandós.

„Ébren álmodunk” – írta ahhoz a fotóhoz, amelyen egy pár babacipőt és kedvese kezét fogja.

 

A magyar válogatott labdarúgó már hosszú évek óta egy párt alkot születendő gyermekének az édesanyjával, akinek a kezét tavaly májusban kérte meg.

Skrapits Laura bejegyzését Varga néhány korábbi ferencvárosi csapattársai mellett több magyar futballista is kedvelte. A leendő szülők az elmúlt napokban Ibizán pihentek Szoboszlai Dominikkel, Szappanos Péterrel és feleségeikkel.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

Összesen 3 komment

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Sorrend:
grrrgo
2026. június 21. 20:12
Gratulálok! Gyereket csinálni tudnak. Most már csak focit kéne csinálni!
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0
1
Milus Ernő
2026. június 21. 20:03
Barna minden fronton dolgozik az akut középcsatárprobléma megoldáson. Sok boldogságot nekik :-)
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2
1
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