Szabadkártya-ügy: eldőlt, ott lesz-e a világbajnokságon a magyar válogatott – döbbenetes az indoklás

Hivatalos közleményében a szervezet homályosan így indokol: „a nagyobb eseményekre vonatkozó szabadkártyák odaítélőinek döntése figyelembe veszi a nemzeti szövetségek szélesebb körű hozzájárulását a sportág növekedéséhez és láthatóságához, valamint a kézilabda globális fejlesztésére való összpontosítást.” Ám van egy ennél is hajmeresztőbb kitétel: kapaszkodjunk meg,

a sportág történetében először vb-résztvevő Törökország esetében az egyik fő érv bevallottan a rendező Németországban élő óriási török közösség volt, mint írják: „Törökország részvétele várhatóan a pályán túl is jelentős visszhangra talál, hiszen a becslések szerint 3.5 millió, Németországban – a házigazda országban – élő török ​​gyökerű ember várja nagy lelkesedéssel a csapat tornán való debütálását.”

Úgy látszik, a modern sportban ez, illetve a pénz ismét, sokadszorra is felül tudta írni a szakmai érveket...