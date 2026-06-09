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magyar válogatott szabadkártya IHF kézilabda-világbajnokság kézilabda

Szabadkártya-ügy: eldőlt, ott lesz-e a világbajnokságon a magyar válogatott – döbbenetes az indoklás

2026. június 09. 13:21

Egyelőre még kapkodjuk a fejünket. Ami biztos: a nemzetközi szövetség beszédesen Szaúd-Arábiának és Törökországnak osztotta ki a fennmaradó két szabadkártyát, a magyar válogatott így nem lesz ott a januári, németországi olimpiai kvalifikációs tornán.

2026. június 09. 13:21
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A Nemzetközi Kézilabdaszövetség (IHF) egy nappal a világbajnoki csoportsorsolás előtt közzétette, mely két ország kapja a fennmaradó két szabadkártyát a januári tornára. A végeredmény láttán immár kijelenthető, beigazolódtak az előzetes balsejtelmek: a két „szerencsés nyertes” Szaúd-Arábia és Törökország, Magyarország férfiválogatottja tehát 2015 után először nem lesz ott a vb-n, ami ezúttal ráadásul olimpiai kvalifikációs világesemény is egyben. 

A selejtezőn a szerbekkel szemben egy góllal alulmaradó, az utóbbi három világbajnokságon egyaránt negyedöntős magyar válogatott szabadkártya híján nem lesz ott az olimpiai kvaflicikációs vb-n (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

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Szabadkártya azért, mert sok török él Németországban

Délelőtti cikkünkben – éppen a mindig, mindent végtelen pénzzel megváltó szaúdiak kapcsán – úgy fogalmaztunk, „szakmai alapon” hiába érdemelné meg a magyar válogatott az egyik szabadkártyát (már csak azért is, mert a legutóbbi három vb-n kivétel nélkül ott voltunk a negyeddöntőben, tehát a legjobb nyolcban, a többi kérvényezővel ellentétben), könnyen lehet, ezúttal sem a tiszta sportérdek dönt majd. A két kiosztott szabadkártya alapján ezt immár tényszerűleg is állíthatjuk, főleg, hogy maga az IHF sem rejti véka alá a döntési szempontjait, gyakorlatilag 

elismerik, hogy a fennmaradó két hely kiosztása során nem a szakmai kritériumok játszották az elsődleges szerepet. 

Hivatalos közleményében a szervezet homályosan így indokol: „a nagyobb eseményekre vonatkozó szabadkártyák odaítélőinek döntése figyelembe veszi a nemzeti szövetségek szélesebb körű hozzájárulását a sportág növekedéséhez és láthatóságához, valamint a kézilabda globális fejlesztésére való összpontosítást.” Ám van egy ennél is hajmeresztőbb kitétel: kapaszkodjunk meg, 

a sportág történetében először vb-résztvevő Törökország esetében az egyik fő érv bevallottan a rendező Németországban élő óriási török közösség volt, mint írják: „Törökország részvétele várhatóan a pályán túl is jelentős visszhangra talál, hiszen a becslések szerint 3.5 millió, Németországban – a házigazda országban – élő török ​​gyökerű ember várja nagy lelkesedéssel a csapat tornán való debütálását.”

Úgy látszik, a modern sportban ez, illetve a pénz ismét, sokadszorra is felül tudta írni a szakmai érveket...

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 9 komment

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balatontihany-25
2026. június 09. 15:03
Ja kérem, a pénz beszél... A szerbeket pedig meg kellett volna verni...
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pollip
2026. június 09. 14:27
Sportdiplomáciából megbukott a Tisza!!!!! Általában ilyesmire számítok a jövőben is.
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pollip
2026. június 09. 14:26
Nem tisztességes eljárás!!!!!
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lynx
2026. június 09. 14:05
Chema akkor már mehet is. A levesbe.
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