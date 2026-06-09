Mindjárt itt a sorsolás, de még mindig nem tudni, Magyarország ott lehet-e a vb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőpárharc elbukásával nagyon nehéz helyzetbe hozta magát, hiszen ezzel kivette a sorsát a saját kezéből: innentől csupán diplomáciai esélye maradt a vb-részvétel megcsípésére. A torna 32 csapata közül ugyanis 30 már ismert, s csak a fennmaradó két helyre oszt ki szabadkártyát a nemzetközi szövetség (IHF), erre pedig velünk együtt sokan pályáznak. Más kérdés, hogy az IHF sincs a helyzet magaslatán (vagy csak olyan dolgok mennek a háttérben, amiről valószínűleg jobb is nem tudni): egyetlen nappal a müncheni vb-sorsolás előtt még semmiféle nyilvános információ nem lelhető fel a döntéssel kapcsolatban, így továbbra sem világos, a magyar válogatott ott lehet-e a januári, ráadásul olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A magyar válogatott csalódott tagjai a szerbek ellen egy góllal elbukott vb-selejtezős párharc után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)