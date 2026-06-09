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magyar válogatott világbajnokság kézilabda-világbajnokság kézilabda

Mindjárt itt a sorsolás, de még mindig nem tudni, Magyarország ott lehet-e a vb-n

2026. június 09. 10:11

Egy nappal a müncheni sorsolás előtt még senki sem tudja, melyik két nemzet kapja a fennmaradó két szabadkártyát a januári, németországi kézilabda-világbajnokságra. Ezzel továbbra is erősen kérdéses a magyar válogatott részvétele az olimpiai kvalifikációs tornán.

2026. június 09. 10:11
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A magyar férfi kézilabda-válogatott a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőpárharc elbukásával nagyon nehéz helyzetbe hozta magát, hiszen ezzel kivette a sorsát a saját kezéből: innentől csupán diplomáciai esélye maradt a vb-részvétel megcsípésére. A torna 32 csapata közül ugyanis 30 már ismert, s csak a fennmaradó két helyre oszt ki szabadkártyát a nemzetközi szövetség (IHF), erre pedig velünk együtt sokan pályáznak. Más kérdés, hogy az IHF sincs a helyzet magaslatán (vagy csak olyan dolgok mennek a háttérben, amiről valószínűleg jobb is nem tudni): egyetlen nappal a müncheni vb-sorsolás előtt még semmiféle nyilvános információ nem lelhető fel a döntéssel kapcsolatban, így továbbra sem világos, a magyar válogatott ott lehet-e a januári, ráadásul olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

magyar válogatott kézilabda
A magyar válogatott csalódott tagjai a szerbek ellen egy góllal elbukott vb-selejtezős párharc után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

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Lehet, hogy „papíron” megérdemelné a magyar válogatott, de...

A Magyar Nemzet cikke rámutat, hogy csak Európából rajtunk kívül legalább hat nemzet adhatta be az igényét a januári, németországi vb két szabadkártyájára (Hollandia, Svájc, Ausztria, Csehország, Montenegró, Fehéroroszország), és akkor még nem beszéltünk a dél-koreaiakról, törökökről, különféle afrikai országokról, valamint arról a Szaúd-Arábiáról, amely általában töméntelen mennyiségű pénzzel szokta „megoldani” az ilyen dolgokat. A sportág belső folyamatait jól ismerők szerint ez utóbbi például kimondatlanul most is benne lehet a pakliban (mint ahogy korábban is volt már rá precedens), így 

„szakmai alapon” hiába érdemelnénk meg az egyik szabadkártyát – már csak azért is, mert a legutóbbi három vb-n kivétel nélkül ott voltunk a negyeddöntőben, tehát a legjobb nyolcban, a többi kérvényezővel ellentétben –, könnyen lehet, ezúttal sem a tiszta sportérdek dönt majd.

Akárhogy is lesz, lehet háborogni, de a legkönnyebben úgy lehetett volna ezt elkerülni, ha ott, a pályán biztosítottuk volna be a világbajnoki szereplést, s akkor most nem kellene ilyeneken izzadni...

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 1 komment

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rugbista
2026. június 09. 10:32
Mi megy a színfalak mögött? Az új "magyar" sportminiszter azért korteskedik, nehogy kint legyünk a vb-n. Akkor a férfi kéziseknek esélye sem lesz kijutni Los Angelesbe az olimpiára, mindjárt olcsóbb lesz a részvétel.
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