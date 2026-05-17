Magyarország Szerbia kézilabda

Szörnyű dráma: lövésig sem jutottak a magyarok a legvégén, Szerbia egyetlen góllal jutott ki a világbajnokságra

2026. május 17. 19:26

Egygólos győzelmet aratott a szerbek elleni visszavágón a magyar válogatott Veszprémben, így a vendégek jutottak ki a világbajnokságra. Magyarország–Szerbia: ez történt a vb-selejtező visszavágóján.

Nagy-Pál Tamás

Már hatgólos hátrányban is volt a nisi pokolban a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki selejtező első felvonásán, de a végére a sírból visszahozva két találatra zárkóztak fel Imre Bencéék, így megmaradt az esély a továbbjutásra – „csupán” egy minimum háromgólos győzelem kellett hozzá. A Magyarország–Szerbia visszavágónak a hangulatáról szintén méltán híres, sok nagy csatát megélt Veszprém Aréna adott otthon, ami természetesen csordultig megtelt magyar szurkolókkal (leszámítva a vendég melletti ütközőszektort) – illetve három busznyian szerbek is érkeztek a sorsdöntő találkozóra.

Bánhidi Bence a Magyarország–Szerbia mérkőzésen. Fotó: MKSZ

Sorsdöntő mérkőzés volt ez, nem csak a világbajnoki szereplés miatt, hanem, mert az olimpiai kvalifikációs tornákra is a jövő évi, németországi viadalon keresztül vezet út a legkönnyebben, így a Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata nemcsak a vb-ért, hanem Los Angelesért is harcolt vasárnap Veszprémben. A Magyar Kézilabda-szövetség felhívásának megfelelően a lelátó legnagyobb része piros felsőben szurkolt – még a szerbek is, bár nyilván más indíttatásból. Szerbiában azért (is) tudta visszahozni a nagy hátrányból a meccset a magyar válogatott, mert frissebb volt a végén az ellenfélnél, de mindenki abban bizott, most nem kapnak ekkora előnyt a vendégek.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Nagyjából 20 perc volt még hátra a kezdésig, amikor a magyar tábor rákezdett a „Hajrá, magyarok!” rigmusra, a szerbek válaszoltak is, de hallani semmit nem lehetett belőle. A magyar játékosok bemutatásánál pedig minden magyar szurkoló azonnal talpra ugrott, és felrobbant az aréna, jelezve, hogy a lelátón népén ezen a találkozón semmi nem fog múlni.

Magyarország–Szerbia: a mérkőzés

Az odavágóhoz hasonlóan ezúttal is Palasics Kristóf kezdett a magyar kapuban, a találkozó első gólját pedig szép felugrása után a meccs előtt 100. válogatottsága alkalmából köszöntött Szita Zoltán szerezte. Az első szerb támadásból jött is rá a válasz, és fej-fej mellett haladtak a csapatok, mígnem Bánhidi Bence kimaradt helyzete után először szerezték meg a vezetést a vendégek. Nem tartott sokáig az örömük, Imre hetesből egyenlített, majd egy labdaszerzés után Sipos Adrián szerzett gólt, így a 10. percben ismét a magyar csapat volt előnyben, 6–5.

A következő öt percben összejött az első Bánhidi-gól, majd az első Palasics-védés – utóbbi után Ónodi-Jánoskúti Máté először tudta kétgólosra növelni a magyar előnyt, majd

Bánhidi szedett össze szépen egy labdát, és lőtte be a 10. magyar gólt, amivel a 16. percben már továbbjutásra álltak a mieink (10–7).

Imre Bence ezután kihagyta az első hetesét, de a veszprém tábor így is őt éltette – talán már a következő szezonra gyakorolva. De így már csak a kétgólos előnyt sikerült tartani, sőt, egy elvett labda után az egyenlítésért is támadhattak a szerbek, de sikerült elcsípni a játékszert, Bóka Bendegúz pedig visszaállítota a közte kettőt, 12–10.

Hat perccel a szünet előtt Milos Kos révén mégis összejött az egyenlítés a szerbeknek, ráadásul rögtön utána le tudtak indítani minket, így Stefan Dodic találatával előnybe is kerültek – Chema azon nyomban időt is kért, 13–14. 

Fazekas egyenlített is azonnal remek betörése után, majd kivédekeztünk egy támadást, így Fazekas újabb góljával már a magyarok voltak előnyben. Az utolsó percre is egy volt a különbség Ilic Zoran góljának köszönhetően, de aztán a szerbek 14 másodperccel a vége előtt időt kértek, ami után Uros Mitrovic kínaiból egyenlített, így döntetlen állással mentek szünetre a csapatok, amivel a szerbek álltak ekkor továbbjutásra, 17–17.

A második félidőben kivédekezte a magyar csapat az első szerb támadást, majd Sipos kiharcolt büntetőjét Imre értékesítette. Közben kicsit elszabadultak az indulatok Uros Borzas Fazekas elleni szabálytalansága után, a lökdösődés miatt végül nemcsak a vétkest, hanem Rosta Miklós is kiállították. 

Imre hetese éppen csak átvánszorgott a gólvonalon, majd megint büntetőt lőhetett, amit kihagyott, ahogy az ismétlést is. De közben szabálytalankodtak vele a szerbek, így megint próbálkozhatott, most már sikerrel, így 21–18-ra vezetett, és megint továbbjutásra állt a magyar válogatott.

Sikerült is tartani ezt a különbséget, mert minden szerb gólra jött a magyar válasz, Imre, Ilic, majd Pergel Andrej révén. 13 perccel a vége előtt sajnos megszakadt ez a sorozat, amit Kos ki is használt, így hosszú idő után újra a szerbek érezhették magukat nyeregben, 26–25.

Ezután Ilic egy hatalmas bombával pókhálózta ki a jobb felsőt, de Djukics sem hibázott. Chema ezután Krakovszki Bencét küldte be büntetőzni, ami jó húzásnak bizonyult, belőtte a Tatabánya szélsője. Palasics viszont megfogta a szerbek hetesét, így kétgólos magyar előnnyel fordultunk rá az utolsó 10 percre, 28–26.

Ami Bánhidi remek góljával kezdődött, de a szerb válasz utáni támadás során Szita eladta a labdát, így Djukics újabb értékesített büntetőjével már megint a szerbek álltak továbbjutásra. Chema időt is kért. Fazekas ezután kiharcolta sokadik hetesét, amit ismét Krakovszki dobott be a szerb kapuba. Egy perccel később harmadszor is odaállhatt, és megint nem hibázott, így 31–29-cel kezdődött meg az utolsó 4 perc.

A szerbek dobták az első gólt, miközben a magyar csapatnak nem sikerült gólt szereznie, így a vendégek már az egyenlítésért támadhattak, időt is kértek. Palasics azonban hatalmasat védett Borzas lövésénél, de Szitáét is fogta Dejan. Egy perc volt hátra, amikor a szerbek továbbjutásra állta, és még támadhattak is, de fölé dobták! 

Az utolsó lehetőség tehát a miénk volt arra, hogy hetespárbajra mentsük a párharcot, de lövésig sem jutottunk, Szerbia jutott ki a világbajnokságra, 31–30.

Férfi kézilabda világbajnoki selejtező, visszavágó
Magyarország–Szerbia 31–30 (17–17)
Továbbjutott: Szerbia, 61–60-as összesítéssel

Timchoka
2026. május 17. 20:16
"valami" elvitte a szerencsénket is ....
johannluipigus
2026. május 17. 20:08
Ennyi. A légiósok megfojtották az utánpótlást. És nem csak a kézilabdában.
pollip
2026. május 17. 19:58
Apróságokon, hajszálon múlt. Mindent megtettek. Szívüket -lelküket beletették.
szandimandi
2026. május 17. 19:41
Majd a Kari és Szaros rendeznek egy hazai olimpiát, arra nem kell osztályozót játszani...
