„Ha nem tojjuk össze magunkat...” – Elek Gábor a sportág ünnepeként tekint az Esztergom négyes döntőjére

Az Esztergom női kézilabdacsapata története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőben szerepelhet Franciaországban, a gárda szombaton a házigazda JDA Bourgogne Dijon Hb ellen játszik az Európa-liga második elődöntőjében. A final four előtt a magyar csapat vezetőedzőjét, Elek Gábort kérdezte a Nemzeti Sport.

Elek Gábor európai trófeát nyerhet az Esztergommal (Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA)

Az Esztergom 2024-ben Elek Gáborral jutott fel az NB I-be, amelyben egyből dobogón zárva bronzérmes lett, a klubtörténet első nemzetközi idényében pedig most egyből éremért küzdhet.