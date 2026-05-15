„Ha nem tojjuk össze magunkat...” – Elek Gábor a sportág ünnepeként tekint az Esztergom négyes döntőjére

„Már nem bírja a testem” – a Fraditól legendaként távozott, pályafutásától Európa-liga-győzelemmel búcsúzna
Szucsánszki Zita várhatóan a nyáron lezárja a karrierjét.
Nagy hétvége vár a magyar csapatra. Az Elek Gábor vezette Esztergom négyes döntőt játszik az Európa-ligában.
Az Esztergom női kézilabdacsapata története első nemzetközi idényében rögtön négyes döntőben szerepelhet Franciaországban, a gárda szombaton a házigazda JDA Bourgogne Dijon Hb ellen játszik az Európa-liga második elődöntőjében. A final four előtt a magyar csapat vezetőedzőjét, Elek Gábort kérdezte a Nemzeti Sport.
Az Esztergom 2024-ben Elek Gáborral jutott fel az NB I-be, amelyben egyből dobogón zárva bronzérmes lett, a klubtörténet első nemzetközi idényében pedig most egyből éremért küzdhet.
„Folyamatosan jönnek a meglepetések, ami örömteli, hála a Jóistennek, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre.
De nem szeretném, ha szimpatikus vesztesek lennénk, miközben akkor sem lesz okunk az elégedetlenségre, ha végül azok leszünk. De nyilván nem ez a cél, jó lenne éremmel hazajönni”
– nyilatkozta az NS-nek Elek.
„Jó lenne fináléba jutni, mert Európa-liga-döntőt még nem játszottam. Nekem is különleges ez, pláne, ha azt vesszük, hogy nem egészen három éve, amikor betoppantunk Esztergomba, senki sem gondolta volna ezt, kezdetben még úgy nézett ki, hogy az NB II-re készülünk…
Három évvel ezelőtt épp egy négyes döntőről érkeztem a klubhoz, csak az eggyel magasabban jegyzett sorozat volt, de a franc gondolta volna, hogy még egyszer a közelében leszek egy négyes döntőnek. Szóval nagyon örülök neki”
– fogalmazott Elek, aki elárulta: a játékosai nagyon elszántak, és szerencsére eddig nem látott rajtuk túlzott izgalmat a sorozatban.
Élvezzék, mert ez a sportág ünnepe, és mi itt lehetünk.
Gondoljon bele, Faragó Lea és Horváth Fanni még játszhatna az utánpótláscsapatunkban is… Ezért is izgalmas ez az egész, hogy így összeállt minden nálunk, néhány játékosnak szép búcsú is lenne, ha érmet nyernénk, de már így sem lehet senki csalódott. Szóval ez egy nagy kaland, amit élvezni kell, nem nyomásként megélni.”
Ha nem tojjuk össze magunkat, jó meccset játszunk, amiből sok minden kisülhet. Örök mondás, és én is sokszor emlegetem: a lehetőségről nem álmodozni kell, hanem akkor kell tenni érte, amikor ott van. Ez az elmúlt idényeink mottója.”
Női kézilabda Európa-liga
Négyes döntő, Dijon
Szombat
Elődöntő
15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán)
18.00: JDA Bourgogne Dijon Hb (francia)–Mol Esztergom
Vasárnap
Helyosztók
15.00: a 3. helyért
18.00: döntő
A Sport1 minden mérkőzést élőben közvetít.
