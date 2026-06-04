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Kinek-kinek érdemei szerint...

2026. június 04. 21:31

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV.

2026. június 04. 21:31
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A Fidesz 2010-es kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján lépett hatályba a nemzeti összetartozás örök tanúságtételéről szóló törvény.

A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.”

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Összesen 31 komment

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apro_marosan_petergabor
2026. június 04. 21:44
Poloska csak végrehajt. A Tiszát Alex és a háttérhatalom irányítja, New Yorkból, Londonból, illetve Brüsszelből. Sok kárt fognak még okozni Magyarországnak.
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