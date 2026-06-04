Megszületett a döntés: nyilvántartásba vette a Médiahatóság a Szivárvány TV-t
Magyarország első LMBTQ-csatornája elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.
A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV.
„A Fidesz 2010-es kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján lépett hatályba a nemzeti összetartozás örök tanúságtételéről szóló törvény.
A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.”
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Magyarország első LMBTQ-csatornája elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.
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