Európa elvesztette a játszmát? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 04. 21:15

Európa elvesztette globális befolyását: a racionális döntéseket felváltotta az érzelmi alapú politizálás. A világ színpadán már nem mi diktáljuk a tempót, csupán másodrangú szereplők maradtunk egy olyan játszmában, amelyből a nagyhatalmak teljesen ki akarnak zárni minket.

2026. június 04. 21:15 1 p 0 0 10 Mentés

A teljes műsor itt tekinthető meg:



Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.