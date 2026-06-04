Európa elvesztette a játszmát? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

A Nyugat-Balkán egyre nehezebben viseli, hogy míg Ukrajna gyorsítósávot kapott az EU-ban, nekik továbbra is részmegoldásokat ajánlanak
Párizs és Berlin fokozatos integrációval tartaná fenn a bővítési folyamat hitelességét.
Európa elvesztette globális befolyását: a racionális döntéseket felváltotta az érzelmi alapú politizálás. A világ színpadán már nem mi diktáljuk a tempót, csupán másodrangú szereplők maradtunk egy olyan játszmában, amelyből a nagyhatalmak teljesen ki akarnak zárni minket.
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