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Európa elvesztette a játszmát? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 04. 21:15

Európa elvesztette globális befolyását: a racionális döntéseket felváltotta az érzelmi alapú politizálás. A világ színpadán már nem mi diktáljuk a tempót, csupán másodrangú szereplők maradtunk egy olyan játszmában, amelyből a nagyhatalmak teljesen ki akarnak zárni minket.

2026. június 04. 21:15
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A teljes műsor itt tekinthető meg:


 

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Összesen 10 komment

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Sorrend:
Ízisz
2026. június 04. 22:03
Ízisz 2026. június 04. 21:17 🧡🇭🇺 "Brüsszel végrehajtja a migrációs paktumot – Lengyel rendőrök kísérik Magyarországra az első migránsokat. Súlyos, a közvélemény elől eltitkolt események zajlanak a háttérben: belső informátortól származó értesülések szerint megkezdődött a brüsszeli migrációs paktum gyakorlati végrehajtása Magyarországon. A kecskeméti légibázison titokban landoló repülőgépekből közel-keleti migránscsoportokat szállítottak ismeretlen helyre – méghozzá külföldi katonai kísérettel. Úgy tűnik, minden eddigi aggodalom beigazolódott, és a háttérben már megindult a bevándorlók betelepítése." https:// internetfigyelo.com/brusszel-vegrehajtja-a-migracios-paktumot-lengyel-rendorok/ Minden, sorban történik meg, amit Orbán és a Fidesz előre megmondott!!! Remélem tárt karokkal várják az iszlamista kecskebaszókat a pedofilsimogatótisza faszszopó kurvák!!! Ezt👆 nem lehet visszacsinálni!!! 💯🤬😖❗
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miklosbrauner
2026. június 04. 22:00
Igy jar az, aki a sajat feszket is szandekosan tonkreteszi. Eszembe jut errol a Jurij Bezmenov, aki azt taglalgatta, hogy a Szovjetunio csupan segiti a Fenyesseges Nyugatot abban, hogy tonkretegye sajat magat. Most Trump es masok segitenek ugyanigy tonkretenni Europat.
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magyar-1977
2026. június 04. 21:59
TIK-TAK cigányok, nincs több csicskapénz a magyarok adójából, éhen fogtok dögleni!:DDDDDD Már jönnek a leépítések (Mandiner), a kirúgások (Index), a spontán megszűnések (Tények) és a bezárás előtti eltűnések (Szuverenitásvédelmi Hivatal), a közméd+ia pedig elkezdett visszafogottabban híreket közölni, miközben azért a fideszes okoskodók is bejárnak a műsorokba (Ez itt a kérdés). Közben pedig van egy kulcsszereplő, aki – miközben súlyos korrupciós ügyekben emlegetik – teljesen eltűnt a radarról: Rogán Antal propagandaminiszter, aki sokáig személyesen irányította a terrorkommunikációt. Ráadásul Orbán Viktor még jól meg is alázta a szolgamédiáját a választások utáni második interjújában Dopemannél.
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nuevas-reglas
2026. június 04. 21:37
Ezt a balfaszt sincs mar penze eltartani a fidesznek, mehet kapalni
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