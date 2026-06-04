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Debrecen DVSC igazgató

Nagy bejelentést tettek Debrecenben: kinevezték az akadémia MLSZ-től érkező új igazgatóját

2026. június 04. 19:27

A szakember Herczeg Andrással közösen felel majd a hajdúsági fiatalok képzéséért.

2026. június 04. 19:27
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Azok után, hogy a Debreceni VSC szerdán kinevezte a labdarúgócsapat új vezetőedzőjének az észt Gert Remmelt, a klub másnap az akadémia új igazgatóját is bemutatta. A szakember a korábban az MLSZ alkalmazásában is álló Kemenes Szabolcs, aki utánpótlás szakágvezetőként folytatja pályafutását a cívisvárosban.

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A klubhonlap beszámolója szerint a 40 éves egykori kapus mintegy 200 mérkőzésen védett az NB I-ben, pályafutása nagy részét a Honvéd együttesében töltötte, míg edzői karrierje – Bognár György mellett – Budaörsön kezdődött. Ezt követően a III. kerületi TVE csapatánál az NB II-ben, illetve Spanyolországban is dolgozott edzőként. A Magyar Labdarúgó Szövetség az U19-es magyar válogatott szövetségi edzőjeként foglalkoztatta.

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A hajdúsági együttesnél kiemelik,

az angolul és spanyolul is beszélő, Kemenes Szabolcs modern felfogású, a korszerű módszerekben otthonosan mozgó, a nemzetközi utánpótlás követelményszintjét tökéletesen ismerő, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró, ambiciózus szakember.

A debreceniek biztosították a szurkolóikat, hogy a korábbi sikeredző, Herczeg András továbbra is megbecsült szereplője marad az akadémia szakmai vezetésének, Kemenessel együtt fejlesztik tovább a fiatal tehetségeket.

Fotó: dvsc.hu

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