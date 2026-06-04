Nagy bejelentést tettek Debrecenben: kinevezték az akadémia MLSZ-től érkező új igazgatóját

Azok után, hogy a Debreceni VSC szerdán kinevezte a labdarúgócsapat új vezetőedzőjének az észt Gert Remmelt, a klub másnap az akadémia új igazgatóját is bemutatta. A szakember a korábban az MLSZ alkalmazásában is álló Kemenes Szabolcs, aki utánpótlás szakágvezetőként folytatja pályafutását a cívisvárosban.