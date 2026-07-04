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vezetőedző DVSC AC Milan

Olasz sztárcsapat csábította el a Debrecen focicsapatának vezetőedzőjét

2026. július 04. 19:38

Az AC Milan a hivatalos honlapján jelentette be a spanyol szakember szerződtetését.

2026. július 04. 19:38
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Mint arról beszámoltunk, néhány órával a labdarúgó NB I-es bajnokság zárómeccse után a debreceni klub a honlapján jelentette be, hogy távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző, akinek az irányításával Konferencia-liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak.

A Loki azóta már ki is nevezte az utódját, az észt Gert Remmelt, most pedig az is kiderült, hol folytatja pályafutását a spanyol szakember.

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Sergio Navarro megegyezett az olasz sztárklubbal, az AC Milannal, a folytatásban az irányításával készül az együttes U23-as kiválóságaiból álló tartalékcsapat, a Milan Futuro.

„Sergióban megvannak azok a tulajdonságok, amelyeket kerestünk: olyan edzőt, aki már ismeri a profi labdarúgás követelményeit, és aki mindenekelőtt a fiatal tehetségek fejlesztésére összpontosított Európa egyik vezető labdarúgó-környezetében.

Úgy véljük, ezek a tulajdonságok teszik őt az ideális személyiséggé ahhoz, hogy segítse projektünk kialakítását, amelynek elsődleges célja a tehetségek fejlesztése és maximális kiaknázása”

– fogalmazott a klubhonlapon Jovan Kirovski, a Rossoneri sportfejlesztési igazgatója.

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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

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