Olasz sztárcsapat csábította el a Debrecen focicsapatának vezetőedzőjét

Spanyol után észt tréner – Lengyelországból érkezett a Debrecen új vezetőedzője
Az előző idény végén távozó Sergio Navarrót váltotta a kispadon.
Az AC Milan a hivatalos honlapján jelentette be a spanyol szakember szerződtetését.
Mint arról beszámoltunk, néhány órával a labdarúgó NB I-es bajnokság zárómeccse után a debreceni klub a honlapján jelentette be, hogy távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző, akinek az irányításával Konferencia-liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak.
A Loki azóta már ki is nevezte az utódját, az észt Gert Remmelt, most pedig az is kiderült, hol folytatja pályafutását a spanyol szakember.
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Az előző idény végén távozó Sergio Navarrót váltotta a kispadon.
Sergio Navarro megegyezett az olasz sztárklubbal, az AC Milannal, a folytatásban az irányításával készül az együttes U23-as kiválóságaiból álló tartalékcsapat, a Milan Futuro.
„Sergióban megvannak azok a tulajdonságok, amelyeket kerestünk: olyan edzőt, aki már ismeri a profi labdarúgás követelményeit, és aki mindenekelőtt a fiatal tehetségek fejlesztésére összpontosított Európa egyik vezető labdarúgó-környezetében.
Úgy véljük, ezek a tulajdonságok teszik őt az ideális személyiséggé ahhoz, hogy segítse projektünk kialakítását, amelynek elsődleges célja a tehetségek fejlesztése és maximális kiaknázása”
– fogalmazott a klubhonlapon Jovan Kirovski, a Rossoneri sportfejlesztési igazgatója.
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Hiába végzett nemzetközi kupaindulást érő helyen a DVSC, a bajnokság végén megköszönte a vezetőedző munkáját.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt