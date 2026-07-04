Olasz sztárcsapat csábította el a Debrecen focicsapatának vezetőedzőjét

Mint arról beszámoltunk, néhány órával a labdarúgó NB I-es bajnokság zárómeccse után a debreceni klub a honlapján jelentette be, hogy távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző, akinek az irányításával Konferencia-liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak.

A Loki azóta már ki is nevezte az utódját, az észt Gert Remmelt, most pedig az is kiderült, hol folytatja pályafutását a spanyol szakember.