Portugál szerződésre fájt a foga: ismét légiósnak áll a válogatott középpályás

A portugál bajnokság ötödik helyén végző Famalicao színeiben folytatja pályafutását a labdarúgó-válogatottban tavasszal bemutatkozó középpályás, Szűcs Tamás. Az EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás szerint a tudatos karrierépítés szempontjából a portugál klub jelenti az ideális következő lépcsőfokot – áll az ügynökség hírlevelében.

A szezon felfedezettjének járó díjat elnyerő labdarúgó korábban szerepelt már Dániában, legutóbb télen válthatott volna klubot, ám végül most döntött úgy, hogy légiósként folytatja.