Portugál szerződésre fájt a foga: ismét légiósnak áll a válogatott középpályás

„A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt” – poénkodott az élete gólját szerző Schäfer
Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.
Öt évre írt alá a bajnokság meglepetéscsapatához.
A portugál bajnokság ötödik helyén végző Famalicao színeiben folytatja pályafutását a labdarúgó-válogatottban tavasszal bemutatkozó középpályás, Szűcs Tamás. Az EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás szerint a tudatos karrierépítés szempontjából a portugál klub jelenti az ideális következő lépcsőfokot – áll az ügynökség hírlevelében.
A szezon felfedezettjének járó díjat elnyerő labdarúgó korábban szerepelt már Dániában, legutóbb télen válthatott volna klubot, ám végül most döntött úgy, hogy légiósként folytatja.
Új klubja, a portugál Famalicao az előző idényben a Porto, a Sporting, a Benfica és a Braga mögött az ötödik helyen végzett a 18 csapatos élvonalban!
„Januárban a Ferencváros mellett egy Serie A-ban szereplő klub is szerette volna leigazolni Tamást, ő viszont Debrecenben akarta befejezni az idényt, és szeretett volna bemutatkozni a magyar válogatottban. Emiatt januárban a szerződéshosszabbítás mellett döntöttünk, az élet pedig Tomit igazolta, mert azóta négyszer lépett pályára címeres mezben, és kiválóan szerepelt.
A Famalicao hónapok óta kitartóan érdeklődött iránta, és úgy éreztük, hogy a magyar élvonal után, ideális lépcsőfok lehet ez a klub, amelynél tovább fejlődhet,
és maximálisan kiaknázhatja a benne rejlő potenciált – ami véleményem szerint a top nemzetközi szint” – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting tulajdonosa, majd hozzátette: „ez az átigazolás a Famalicao és a DVSC történetében is jelentős üzlet, a portugál klub nem sok játékos megszerzésére fordított ekkora összeget, ez is mutatja, mekkora potenciált látnak benne.”
Mint ismert, a Kazahsztán elleni 3–1-re megnyert barátságos mérkőzésen két gólpasszt jegyző futballista a debreceni szezonzáró után elmesélte, egész nap rettenetesen fájt a foga, ám a pályára lépéskor elmúlt a hasogató érzés. Azóta az új klubja és a DVSC között az üzlet megköttetett, ha erre fájt a foga, emiatt már nem fájhat a feje.
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Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.
Fotó: MTI/Purger Tamás