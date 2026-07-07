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spanyolország világbajnokság Cristiano Ronaldo Portugália Belgium

Világbajnoki rekorddal jutott tovább Spanyolország, Belgium kiütötte az Egyesült Államokat

2026. július 07. 11:22

A spanyol válogatott Mikel Merino hajrában szerzett góljával búcsúztatta Portugáliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében, míg Belgium 4–1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat. A spanyolok világbajnoki rekordot állítottak fel, a portugálok kiesése után pedig Roberto Martínez szövetségi kapitány megerősítette távozását.

2026. július 07. 11:22
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A regnáló Európa-bajnok Spanyolország 1–0-ra legyőzte Portugáliát a dallasi nyolcaddöntőben. A találkozó nagy részében a spanyolok irányítottak, de a jól szervezett portugál védelem sokáig ellenállt, miközben mindkét oldalon akadtak lehetőségek. Cristiano Ronaldo 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amellyel Lionel Messi mögött a második helyre lépett elő az örökrangsorban.

A továbbjutásról végül a 91. perc döntött: Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrúgása után három átadást követően a csereként beállt Mikel Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A spanyolok ezzel nemcsak a negyeddöntőbe jutottak, hanem világbajnoki rekordot is felállítottak, ugyanis sorozatban hatodik vb-mérkőzésükön sem kaptak gólt. Luis de la Fuente együttese ezzel megelőzte az 1990-es olasz, valamint a 2006 és 2010 között öt kapott gól nélküli találkozót jegyző svájci válogatottat.

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A portugálok kiesése után Roberto Martínez szövetségi kapitány megerősítette korábban már valószínűsített távozását. 

Igen, ez volt az utolsó meccsem a válogatottal”

– jelentette ki a spanyol szakember, aki 2023 januárja óta irányította a portugál nemzeti csapatot, amellyel Nemzetek Ligáját nyert, és a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutott.

Néhány órával később Seattle-ben Belgium 4–1-re verte a társházigazda Egyesült Államokat.

A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek Charles De Ketelaere révén, majd Malik Tillman ugyan egyenlített, de a támadó két perccel később ismét a belgáknak szerzett vezetést. Fordulás után az amerikaiak előtt adódtak lehetőségek, ám egy újabb védelmi hiba után Hans Vanaken is betalált, a hajrában pedig Romelu Lukaku állította be a végeredményt. A belgák így készülhetnek a pénteki negyeddöntőre, ahol Los Angelesben éppen a rekordot döntő spanyol válogatott lesz az ellenfelük.

A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja:
Belgium–Egyesült Államok 4–1 (2–1)
Spanyolország–Portugália 1–0 (0–0)
július 7., kedd: 
Argentína–Egyiptom, Atlanta 18.00 (Tv: M4 Sport)   
Svájc–Kolumbia, Vancouver 22.00 (Tv: M4 Sport)  

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Nyitókép: MTI/AP/Julio Cortez
 

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
emilyjames794
2026. július 07. 14:04
Spain looked well organized and showed why they remain one of the strongest teams in the tournament, while Belgium's win over the United States highlighted how important tactical discipline can be in knockout matches. For anyone interested in understanding how court procedures and public legal resources work chesterfieldcountycourt.org provides helpful information. It will be interesting to see whether Spain can maintain this level of consistency as the competition becomes even more challenging.
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akkkkorki
2026. július 07. 13:17
USA ezek után nem ad nekik energiát. Hormusi szoros lezárva vagy megnyitva, mikor hogy. Oroszoktól nem vehetnek energiát. Nem lesz jó Belgiumban élni a télen. Igaz már most sok sok család hagyta ott a fertőt a picsába a migrik miatt. Nekünk kutya kötelességünk, hogy egy nyugatinak se adjunk el házat!!!! Bár van egy kisebb réteg, a Tiszafosok, akik csalással jutottak hatalomra, azok dalolva mindent a bohócért. Takarodni fogtok mocskok!
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jamborz
2026. július 07. 12:18
Ez a gondviselés maga! A portugálok mocskosan taktikáztak tavaly, hogy a magyar csapat mindenképp kiessen. A bumeráng most ért vissza.
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williamscott91
2026. július 07. 11:55
Spain's performance was outstanding, and breaking a World Cup record made the match even more memorable. Belgium also showed great composure to eliminate the United States after a hard-fought contest. On a different note, I recently came across douglascountypropertyappraiser.org which offers well-organized public property information for anyone researching real estate records. It's always interesting to discover useful resources while keeping up with the latest news.
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