Világbajnoki rekorddal jutott tovább Spanyolország, Belgium kiütötte az Egyesült Államokat

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A spanyol válogatott Mikel Merino hajrában szerzett góljával búcsúztatta Portugáliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében, míg Belgium 4–1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat. A spanyolok világbajnoki rekordot állítottak fel, a portugálok kiesése után pedig Roberto Martínez szövetségi kapitány megerősítette távozását.
A regnáló Európa-bajnok Spanyolország 1–0-ra legyőzte Portugáliát a dallasi nyolcaddöntőben. A találkozó nagy részében a spanyolok irányítottak, de a jól szervezett portugál védelem sokáig ellenállt, miközben mindkét oldalon akadtak lehetőségek. Cristiano Ronaldo 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amellyel Lionel Messi mögött a második helyre lépett elő az örökrangsorban.
A továbbjutásról végül a 91. perc döntött: Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrúgása után három átadást követően a csereként beállt Mikel Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.
A spanyolok ezzel nemcsak a negyeddöntőbe jutottak, hanem világbajnoki rekordot is felállítottak, ugyanis sorozatban hatodik vb-mérkőzésükön sem kaptak gólt. Luis de la Fuente együttese ezzel megelőzte az 1990-es olasz, valamint a 2006 és 2010 között öt kapott gól nélküli találkozót jegyző svájci válogatottat.
A portugálok kiesése után Roberto Martínez szövetségi kapitány megerősítette korábban már valószínűsített távozását.
Igen, ez volt az utolsó meccsem a válogatottal”
– jelentette ki a spanyol szakember, aki 2023 januárja óta irányította a portugál nemzeti csapatot, amellyel Nemzetek Ligáját nyert, és a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutott.
Néhány órával később Seattle-ben Belgium 4–1-re verte a társházigazda Egyesült Államokat.
A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek Charles De Ketelaere révén, majd Malik Tillman ugyan egyenlített, de a támadó két perccel később ismét a belgáknak szerzett vezetést. Fordulás után az amerikaiak előtt adódtak lehetőségek, ám egy újabb védelmi hiba után Hans Vanaken is betalált, a hajrában pedig Romelu Lukaku állította be a végeredményt. A belgák így készülhetnek a pénteki negyeddöntőre, ahol Los Angelesben éppen a rekordot döntő spanyol válogatott lesz az ellenfelük.
A labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei és további programja:
Belgium–Egyesült Államok 4–1 (2–1)
Spanyolország–Portugália 1–0 (0–0)
július 7., kedd:
Argentína–Egyiptom, Atlanta 18.00 (Tv: M4 Sport)
Svájc–Kolumbia, Vancouver 22.00 (Tv: M4 Sport)
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Nyitókép: MTI/AP/Julio Cortez