Világbajnoki rekorddal jutott tovább Spanyolország, Belgium kiütötte az Egyesült Államokat

A regnáló Európa-bajnok Spanyolország 1–0-ra legyőzte Portugáliát a dallasi nyolcaddöntőben. A találkozó nagy részében a spanyolok irányítottak, de a jól szervezett portugál védelem sokáig ellenállt, miközben mindkét oldalon akadtak lehetőségek. Cristiano Ronaldo 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amellyel Lionel Messi mögött a második helyre lépett elő az örökrangsorban.

A továbbjutásról végül a 91. perc döntött: Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrúgása után három átadást követően a csereként beállt Mikel Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A spanyolok ezzel nemcsak a negyeddöntőbe jutottak, hanem világbajnoki rekordot is felállítottak, ugyanis sorozatban hatodik vb-mérkőzésükön sem kaptak gólt. Luis de la Fuente együttese ezzel megelőzte az 1990-es olasz, valamint a 2006 és 2010 között öt kapott gól nélküli találkozót jegyző svájci válogatottat.