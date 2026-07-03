„Kiölték a futballból az érzelmeket” – össztűz zúdult a játékvezetőre a horvátok vb-búcsúja után

Az előző két vb-n ezüst-, majd bronzérmet szerző horvátok szövetségi kapitánya, Zlatko Dalic ezzel szemben egyáltalán nem volt elégedett a bíró munkájával, amit egyszerűen rossznak nevezett.

Gólt szerzel, boldog vagy, majd utána jön a VAR és mindennek annyi. Úgy tűnik, kiölték a futballból az érzelmeket”

– kesergett a szakvezető, aki mellett a játékosok is csalódottságuknak adtak hangot. Modric például kijelentette a portugál büntetőt megelőző szabálytalanság kapcsán, ha ez a másik oldalon történik, nem született volna tizenegyes!