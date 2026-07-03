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zlatko dalic Portugália Horvátország

„Kiölték a futballból az érzelmeket” – össztűz zúdult a játékvezetőre a horvátok vb-búcsúja után

2026. július 03. 10:35

A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez közben dicsérte a mérkőzést vezető Espen Eskast.

2026. július 03. 10:35
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Mint arról beszámoltunk, Horvátország drámai körülmények között búcsúzott a labdarúgó-világbajnokságtól, így eldőlt, hogy a 40 éves Luka Modricot nem láthatjuk már a tornán, miközben a 41 éves portugál Cristiano Ronaldo tovább harcolhat a hő áhított vb-címért. A legjobb 16 közé jutásért rendezett Portugália–Horvátország rangadó (2–1) drámai csatában dőlt el több VAR által érvénytelenített góllal, nem véletlen, hogy a találkozó után főszerepbe került a játékvezetői döntések különböző szemszögből való értékelése.

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Roberto Martínez, a világbajnoki nyolcaddöntőbe jutott portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést vezető Espen Eskast dicsérte a torontói találkozót követően.

A spanyol tréner szerint a norvég játékvezető a találkozó hajrájában „nehéz pillanatokban jó döntést hozott”, amikor először a VAR segítségével tizenegyest ítélt csapatának, majd az utolsó percekben les miatt érvénytelenített egy horvát találatot.

Nem voltak rossz döntései, mi pedig szerencsések voltunk. A büntető tiszta volt, utána pedig a chip mutatta, hogy a horvát játékos lesen állt. Tisztelem kollégám, Zlatko Dalic munkáját és szomorú, hogy ma csak egy győztes lehetett”

– fogalmazott Martínez.

Az előző két vb-n ezüst-, majd bronzérmet szerző horvátok szövetségi kapitánya, Zlatko Dalic ezzel szemben egyáltalán nem volt elégedett a bíró munkájával, amit egyszerűen rossznak nevezett.

Gólt szerzel, boldog vagy, majd utána jön a VAR és mindennek annyi. Úgy tűnik, kiölték a futballból az érzelmeket”

– kesergett a szakvezető, aki mellett a játékosok is csalódottságuknak adtak hangot. Modric például kijelentette a portugál büntetőt megelőző szabálytalanság kapcsán, ha ez a másik oldalon történik, nem született volna tizenegyes!

A portugálok a nyolcaddöntőben az Európa-bajnok spanyolokkal csatáznak majd hétfőn Dallasban, közép-európai idő szerint 21 órakor. Ennek kapcsán Martínez elmondta, tisztelik következő ellenfelük minőségét és „fantasztikus meccset vár” rájuk az ibériai rivális ellen. A szakember szerint „ez lesz a vb legjobb európai párharca”.

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(Mandiner/MTI)

Fotó: Paul Ellis/AFP

Összesen 2 komment

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Sorrend:
Haifisch
2026. július 03. 11:04
Nagyon gáz így ez a vb...nem szeretem a horvátokat, de most sajnálom őket...
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2
0
indaniso
2026. július 03. 11:01
Kíváncsi vagyok, hogy a spanyolok ellen milyen bírói segítséget kap a kis primadonna csapata. Négy éve Messinek kellet a vb. cím, most Ronaldo a soros.
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3
0
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