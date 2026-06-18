„Potyautas, a császár ruha nélkül” – szétszedi a sajtó C. Ronaldót a portugál blama után

Kibabráltak Ronaldóékkal az afrikaiak – itt az újabb meglepetés a világbajnokságon!
A portugál válogatott sem tudta megnyerni az első mérkőzését.
41 évesen már csak a múlt embere lenne, bérelt kezdőpozícióval? A nemzetközi szaksajtó szerint Cristiano Ronaldo a csapatot is visszafogja csökönyösségével és öncélú játékával a labdarúgó-világbajnokságon.
Foci vb 2026: a sokadik meglepetést hozta a labdarúgó-világbajnokság a szerda esti Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság csoportmérkőzésen. A spanyolok, a brazilok és a belgák után egy újabb nagyágyú, a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott sem tudta begyűjteni az előzetesen kötelezőnek tűnő három pontot, Cristiano Ronaldóék kezdésnek csak csalódást keltő 1–1-es döntetlent értek el a második vb-jükön szereplő afrikaiak ellen. A világsztár csapatkapitány pedig nem először kerül a reflektorfénybe a nemzeti együttesben mutatott gyenge teljesítményével, amely sokak szerint a csapatjátékra is rányomja a bélyegét.
A szikár tények: a 41 évesen rekordszámú, hatodik világbajnokságán futballozó Ronaldo több, mint 90 percnyi játékideje alatt csupán 25 labdaérintésre volt képes, ez a leggyengébb produkció, amelyet nagy tornán valaha is nyújtott végigjátszott tétmérkőzésen. Ezzel összefüggésben tökéletesen súlytalannak bizonyult az egész meccsen, mi több, sok esetben a csapatjáték is rajta halt el. A lefújás után kapott is hideget-meleget a nemzetközi szaksajtótól. A jelenleg a Fox Sports szakértőjeként dolgozó Thierry Henry például élesen kritizálta öncélú játékát: a francia ikon rámutatott,
azzal, hogy Ronaldo mindenáron arra törekedett, hogy lehetőleg ő rúgjon gólt, gyakorlatilag saját magát a csapat elé helyezve akadályozta a válogatott eredményességét.
A portugál sajtóban nem először vonják kétségbe Ronaldo kirobbanthatatlan kezdőpozícióját (azt meg főleg, hogy harmatgyenge produkciója ellenére még végig a pályán is hagyta Roberto Martínez szövetségi kapitány), több vezető lap is azt találgatta, mikor fogy el a szakvezetés türelme is.
A The Athletic úgy fogalmaz, Cristiano Ronaldo már csak
szomorú árnyéka egykori önmagának”,
de a Reuters sem finomkodik: a címében arra utal, hogy keddi teljesítményével egyáltalán nem segített eloszlatni azon kételyeket, melyek szerint ő már a múlt embere. A The Guardian azzal folytatja, hogy a szaúdi ligában játszó legenda csak „korlátozza a csapat dinamizmusát”, az Aftonbladet már nem vezéralaknak nevezi, hanem „egyszerű potyautasnak” a válogatottban, az Expressen pedig ennél is tovább megy, és úgy jellemzi őt, mint
„a császárt, akinek nincs ruhája”.
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A portugál válogatott sem tudta megnyerni az első mérkőzését.
A felerősödő kritikák közepette a szövetségi kapitány Roberto Martínez próbálta a védelmébe venni Ronaldót, s amikor a szemére vetették, miért hagyta végig a pályán, csak annyit mondott, tapasztalata továbbra is nélkülözhetetlen: „Egy olyan meccsen pedig, ahol gólra van szükséged, nincs értelme lecserélni a világfutball legeredményesebb gólszerzőjét.”
Az mindenesetre jól látszik, hogy a 2022-es vb óta most a legkritikusabb a nemzetközi sajtóvisszhang C. Ronaldóval: a vita már rég nem arról szól, hogy legenda-e (ez egyértelmű), hanem arról, hogy 2026-ban még mindig bérelt helye kell-e legyen a portugál válogatottban.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson