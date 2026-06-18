„Potyautas, a császár ruha nélkül” – szétszedi a sajtó C. Ronaldót a portugál blama után

Foci vb 2026: a sokadik meglepetést hozta a labdarúgó-világbajnokság a szerda esti Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság csoportmérkőzésen. A spanyolok, a brazilok és a belgák után egy újabb nagyágyú, a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott sem tudta begyűjteni az előzetesen kötelezőnek tűnő három pontot, Cristiano Ronaldóék kezdésnek csak csalódást keltő 1–1-es döntetlent értek el a második vb-jükön szereplő afrikaiak ellen. A világsztár csapatkapitány pedig nem először kerül a reflektorfénybe a nemzeti együttesben mutatott gyenge teljesítményével, amely sokak szerint a csapatjátékra is rányomja a bélyegét.

Foci vb 2026: Cristiano Ronaldo csak nyomokban emlékeztetett önmagára a portugál válogatott nyitó meccsén a kongóiak ellen / Fotó: MTI/AP/Karen Warren)

A szikár tények: a 41 évesen rekordszámú, hatodik világbajnokságán futballozó Ronaldo több, mint 90 percnyi játékideje alatt csupán 25 labdaérintésre volt képes, ez a leggyengébb produkció, amelyet nagy tornán valaha is nyújtott végigjátszott tétmérkőzésen. Ezzel összefüggésben tökéletesen súlytalannak bizonyult az egész meccsen, mi több, sok esetben a csapatjáték is rajta halt el. A lefújás után kapott is hideget-meleget a nemzetközi szaksajtótól. A jelenleg a Fox Sports szakértőjeként dolgozó Thierry Henry például élesen kritizálta öncélú játékát: a francia ikon rámutatott,