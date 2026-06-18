Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
C. Ronaldo foci vb 2026 világbajnokság Cristiano Ronaldo Portugália

„Potyautas, a császár ruha nélkül” – szétszedi a sajtó C. Ronaldót a portugál blama után

2026. június 18. 16:28

41 évesen már csak a múlt embere lenne, bérelt kezdőpozícióval? A nemzetközi szaksajtó szerint Cristiano Ronaldo a csapatot is visszafogja csökönyösségével és öncélú játékával a labdarúgó-világbajnokságon.

2026. június 18. 16:28
null

Foci vb 2026: a sokadik meglepetést hozta a labdarúgó-világbajnokság a szerda esti Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság csoportmérkőzésen. A spanyolok, a brazilok és a belgák után egy újabb nagyágyú, a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott sem tudta begyűjteni az előzetesen kötelezőnek tűnő három pontot, Cristiano Ronaldóék kezdésnek csak csalódást keltő 1–1-es döntetlent értek el a második vb-jükön szereplő afrikaiak ellen. A világsztár csapatkapitány pedig nem először kerül a reflektorfénybe a nemzeti együttesben mutatott gyenge teljesítményével, amely sokak szerint a csapatjátékra is rányomja a bélyegét. 

RONALDO, Cristiano foci vb 2026
Foci vb 2026: Cristiano Ronaldo csak nyomokban emlékeztetett önmagára a portugál válogatott nyitó meccsén a kongóiak ellen / Fotó: MTI/AP/Karen Warren)

A szikár tények: a 41 évesen rekordszámú, hatodik világbajnokságán futballozó Ronaldo több, mint 90 percnyi játékideje alatt csupán 25 labdaérintésre volt képes, ez a leggyengébb produkció, amelyet nagy tornán valaha is nyújtott végigjátszott tétmérkőzésen. Ezzel összefüggésben tökéletesen súlytalannak bizonyult az egész meccsen, mi több, sok esetben a csapatjáték is rajta halt el. A lefújás után kapott is hideget-meleget a nemzetközi szaksajtótól. A jelenleg a Fox Sports szakértőjeként dolgozó Thierry Henry például élesen kritizálta öncélú játékát: a francia ikon rámutatott, 

azzal, hogy Ronaldo mindenáron arra törekedett, hogy lehetőleg ő rúgjon gólt, gyakorlatilag saját magát a csapat elé helyezve akadályozta a válogatott eredményességét. 

Árnyéka egykori önmagának, csak képtelen belátni?

A portugál sajtóban nem először vonják kétségbe Ronaldo kirobbanthatatlan kezdőpozícióját (azt meg főleg, hogy harmatgyenge produkciója ellenére még végig a pályán is hagyta Roberto Martínez szövetségi kapitány), több vezető lap is azt találgatta, mikor fogy el a szakvezetés türelme is. 

A The Athletic úgy fogalmaz, Cristiano Ronaldo már csak 

szomorú árnyéka egykori önmagának”,

de a Reuters sem finomkodik: a címében arra utal, hogy keddi teljesítményével egyáltalán nem segített eloszlatni azon kételyeket, melyek szerint ő már a múlt embere. A The Guardian azzal folytatja, hogy a szaúdi ligában játszó legenda csak „korlátozza a csapat dinamizmusát”, az Aftonbladet már nem vezéralaknak nevezi, hanem „egyszerű potyautasnak” a válogatottban, az Expressen pedig ennél is tovább megy, és úgy jellemzi őt, mint 

„a császárt, akinek nincs ruhája”.

Ezt is ajánljuk a témában

A felerősödő kritikák közepette a szövetségi kapitány Roberto Martínez próbálta a védelmébe venni Ronaldót, s amikor a szemére vetették, miért hagyta végig a pályán, csak annyit mondott, tapasztalata továbbra is nélkülözhetetlen: „Egy olyan meccsen pedig, ahol gólra van szükséged, nincs értelme lecserélni a világfutball legeredményesebb gólszerzőjét.”

Az mindenesetre jól látszik, hogy a 2022-es vb óta most a legkritikusabb a nemzetközi sajtóvisszhang C. Ronaldóval: a vita már rég nem arról szól, hogy legenda-e (ez egyértelmű), hanem arról, hogy 2026-ban még mindig bérelt helye kell-e legyen a portugál válogatottban. 

Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. június 18. 17:04
Ha a beszámolók szerinti két nagy gólhelyzetéből egyet berúg, nem beszélve arról, hogy Portugália 2–1-re nyer az ő góljával, a címlapok nem a lassúságáról, hanem a „megkophatatlan klasszisáról” és elévülhtetlen érdemeiről szóltak volna. Ilyen a sportújságírás(Is). Vagy egekbe emel, vagy leránt a sárga földig.
Válasz erre
2
0
frankie-bunn
2026. június 18. 17:03
Valahogy így, ha nem veszik ki, nagy bukta lesz ez a vb....
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!