Kibabráltak Ronaldóékkal az afrikaiak – itt az újabb meglepetés a világbajnokságon!

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A Cristiano Ronaldóval felálló portugál válogatott döntetlennel kezdte a világbajnokságot. A Kongói Demokratikus Köztársaság csapata szervezett játékot bemutatva szerzett pontot az egyik favorit ellen.
A portugál válogatott vezetett, de csak 1–1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitó mérkőzésén. A houstoni NRG Stadionban rendezett meccset a helyszínen tekintették meg a tavaly nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota szülei, akik könnyes szemekkel hallgatták a portugál himnuszt. Az európai válogatott kezdőcsapatában természetesen ott volt Cristiano Ronaldo, aki a hatodik vb-jén a 23. találkozóját játszotta, ezzel beérte az örökrangsor negyedik helyén az olasz Paolo Maldinit.
A portugálok nagyon hamar, már a hatodik percben megszerezték a vezetést a Paris Saint-Germainnel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Joao Neves fejes góljával, ezzel a 21 éves középpályás Ronaldo és Goncalo Ramos után a harmadik legfiatalabb játékossá lépett elő, aki portugál színekben eredményes volt a vb-ken (1–0).
Roberto Martínez együttese ezt követően meddő fölényben játszott, 80 százalékban birtokolta a labdát az első félidőben, helyzeteket azonban nem tudott kialakítani, ráadásul az afrikai ellenfél a játékrész utolsó pillanataiban a Newcastle United által tavaly csaknem 60 millió euróért megvásárolt Yoane Wissa révén még ki is egyenlített (1–1).
A kongói válogatott 1974 után szerepel újra a tornán, a korábban lejátszott három mérkőzésen gólt sem szerzett.
A portugáloknál a szünet után is sokkal többet volt a labda (69 százalékban, a meccs egészét tekintve pedig 75 százalékban), beállt a két szélre Francisco Conceicao és Rafael Leao, a hajrára pedig Ronaldo mellé másik csatárnak Goncalo Ramos, ám velük sem sikerült újból feltörni a nagyon szervezett kongói csapatot (csak Joao Cancelo rúgott egy látványos, ollózós gólt lesről), így a 2016-os Európa-bajnoknak végül meg kellett elégednie a döntetlennel.
Az első forduló másik mérkőzését Üzbegisztán és Kolumbia vívja egymással ebben a csoportban csütörtök hajnali 4 órától.
Nyitókép: RONALDO SCHEMIDT / AFP
Portugália–Kongói DK 1–1 – a mérkőzés összefoglalója