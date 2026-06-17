Kibabráltak Ronaldóékkal az afrikaiak – itt az újabb meglepetés a világbajnokságon!

A portugál válogatott vezetett, de csak 1–1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság K-csoportjának szerdai nyitó mérkőzésén. A houstoni NRG Stadionban rendezett meccset a helyszínen tekintették meg a tavaly nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota szülei, akik könnyes szemekkel hallgatták a portugál himnuszt. Az európai válogatott kezdőcsapatában természetesen ott volt Cristiano Ronaldo, aki a hatodik vb-jén a 23. találkozóját játszotta, ezzel beérte az örökrangsor negyedik helyén az olasz Paolo Maldinit.

Yoane Wissa nevéhez fűződik a kongói válogatott történetének első világbajnoki gólja (Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A portugálok nagyon hamar, már a hatodik percben megszerezték a vezetést a Paris Saint-Germainnel kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Joao Neves fejes góljával, ezzel a 21 éves középpályás Ronaldo és Goncalo Ramos után a harmadik legfiatalabb játékossá lépett elő, aki portugál színekben eredményes volt a vb-ken (1–0).