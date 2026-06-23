Ronaldóék javíthatnak, az angolok folytathatják menetelésüket – íme a keddi program!

Lionel Messi elképesztő rekordot döntött, Argentína legyőzte Ausztriát
A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.
Újabb négy mérkőzéssel robog tovább a labdarúgó-világbajnokság.
Kedden újabb négy mérkőzéssel folytatódik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság. A K- és az L-csoportban a csoportkör második fordulójának utolsó összecsapásait rendezik.
A keddi program 19 órakor a Portugália–Üzbegisztán mérkőzéssel kezdődik, majd 22 órától az első meccsén remekül futballozó Anglia Ghána ellen lép pályára. Az éjszaka folyamán az L-csoportban Panama és Horvátország találkozik egymással, míg a nap utolsó összecsapásán, hajnali 4 órától Kolumbia a Kongói DK válogatottjával mérkőzik meg.
FOCI VB 2026, A KEDDI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
Kedd, 19.00: Portugália–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport)
Szerda, 4.00: Kolumbia–Kongói DK (Tv: M4 Sport)
L-CSOPORT
Kedd, 22.00: Anglia–Ghána (Tv: M4 Sport)
Szerda, 1.00: Panama–Horvátország (Tv: M4 Sport)
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A csapatkapitány sportágtörténeti duplájával a címvédő argentinok már biztos továbbjutók.
Nyitókép: Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP