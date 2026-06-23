Ronaldóék javíthatnak, az angolok folytathatják menetelésüket – íme a keddi program!

Kedden újabb négy mérkőzéssel folytatódik az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság. A K- és az L-csoportban a csoportkör második fordulójának utolsó összecsapásait rendezik.

A keddi program 19 órakor a Portugália–Üzbegisztán mérkőzéssel kezdődik, majd 22 órától az első meccsén remekül futballozó Anglia Ghána ellen lép pályára. Az éjszaka folyamán az L-csoportban Panama és Horvátország találkozik egymással, míg a nap utolsó összecsapásán, hajnali 4 órától Kolumbia a Kongói DK válogatottjával mérkőzik meg.