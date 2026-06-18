Esélyeshez méltóan: Kane duplázott, Anglia hengerelt a vb eddigi legjobb meccsén (VIDEÓ)

Kane-t, Haalandot és Ibrahimovicot is megelőzi ezen a listán minden idők legjobb magyar csatára
Egy magyar a top 10-ben, miközben Robbie Keane a legjobb százban sincs.
Berúgta az ajtót a világbajnokságon Thomas Tuchel csapata. Az Anglia–Horvátország rangadón közönségszórakoztató futballt produkáltak a világsztárok.
Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4–2-re legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-vb csoportkörének rangadóján. A második fordulóban Anglia a ghánai, míg Horvátország a panamai együttessel találkozik a tornán. Az Anglia–Horvátország összecsapás az idei világbajnokság eddigi legjobb mérkőzését hozta.
A horvátok sokkal élesebben kezdték a csoportkör egyik legnagyobb rangadóját, mint a kissé kényelmesnek tűnő angolok, ennek ellenére utóbbiak szereztek vezetést, mert az ötödik vb-jén szereplő Modric késve akart felszabadítani, így a labda helyett Maduekét találta el a büntetőterületen belül.
A 12. percben a megítélt tizenegyest ugyan Livakovic elsőre kivédte, de Kane újra próbálkozhatott, mert a horvát kapus már a lövés előtt elmozdult a gólvonalról,
a Bayern München csatára pedig másodjára nem hibázott. 1–0 A várakozásoknak megfelelően magas színvonalú és jó iramú összecsapás a mezőnyben ugyan kiegyenlített küzdelmet hozott, de a szigetországiak jóval veszélyesebbek voltak, mégis egyenlítettek a horvátok Baturina 18 méteres lövésével, melybe Pickford csak beleérni tudott. 1–1 A lüktető első félidő végén előbb az angolok újra előnybe kerültek Kane szöglet utáni fejesével 2–1, majd közvetlenül a szünet előtt a rivális újfent egyenlített Musa találatával. 2–2
Térfélcserét követően a német Thomas Tuchel vezette háromoroszlános együttes még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, melynek köszönhetően szinte azonnal Bellingham révén harmadszor is vezetést szerzett. 3–2 A második játékrész első negyedórájában Anglia könnyedén eldönthette volna a találkozót, mert legalább négy ziccere volt, azonban Livakovic bravúrok sorozatát bemutatva meccsben tartotta a csapatát.
A horvátok Modric le- és Kovacic becserélésével stabilizálták a középpályát, így valamelyest enyhült a nyomás a kapujukon, de továbbra is a szigetországiak irányították a játékot.
Az első félidővel ellentétben ezúttal az ivószünet sem segített a horvátokon, akiknél továbbra is a kapus Livakovic volt a legjobb, a túloldalon Pickfordnak csak kétszer, Pasalic és Matanovic lövésénél kellett hárítania. Az utolsó tíz percben átengedte a területet Anglia, így védekezésre kényszerült, de igazán nagy helyzete nem volt a horvátoknak, sőt az angol kontrák voltak ígéretesek, melyek közül az elsőnél Spence ziccerét Livakovic még kivédte, de a csereként beállt Rashford lövésénél már ő is tehetetlen volt. 4–2 A hosszabbításban majdnem szépített Horvátország, Kane viszont ezúttal hátul jeleskedett, ugyanis ő blokkolt egy közeli kísérletet. Összességében közönségszórakoztató futballt hozott a rangadó, végig gólra törő játékot és remek iramot, az idei torna eddigi legjobb meccsét.
A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a góllövők örökranglistájának tizedik helyére.
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Egy magyar a top 10-ben, miközben Robbie Keane a legjobb százban sincs.
Labdarúgó-világbajnokság, L-csoport, 1. forduló:
Anglia–Horvátország 4–2 (2–2)
Dallas, AT&T Stadion, 70 389 néző, v.: Turpin (francia)
gólszerzők: Kane (12., 42., előbbit 11-esből), Bellingham (47.), Rashford (85.), illetve Baturina (36.), Musa (45+5.)
(Mandiner/MTI)
Fotó: Paul Ellis/AFP