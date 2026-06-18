Esélyeshez méltóan: Kane duplázott, Anglia hengerelt a vb eddigi legjobb meccsén (VIDEÓ)

Az első félidővel ellentétben ezúttal az ivószünet sem segített a horvátokon, akiknél továbbra is a kapus Livakovic volt a legjobb, a túloldalon Pickfordnak csak kétszer, Pasalic és Matanovic lövésénél kellett hárítania. Az utolsó tíz percben átengedte a területet Anglia, így védekezésre kényszerült, de igazán nagy helyzete nem volt a horvátoknak, sőt az angol kontrák voltak ígéretesek, melyek közül az elsőnél Spence ziccerét Livakovic még kivédte, de a csereként beállt Rashford lövésénél már ő is tehetetlen volt. 4–2 A hosszabbításban majdnem szépített Horvátország, Kane viszont ezúttal hátul jeleskedett, ugyanis ő blokkolt egy közeli kísérletet. Összességében közönségszórakoztató futballt hozott a rangadó, végig gólra törő játékot és remek iramot, az idei torna eddigi legjobb meccsét.

A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a góllövők örökranglistájának tizedik helyére.