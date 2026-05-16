Bognár György a paksiak visszaeséséről beszélt, miközben a kollégája búcsút intett Debrecennek

„Arra számítottam, hogy játékerőben jobbak leszünk, mint a diósgyőriek, a második félidőben ugyan kicsit ráültünk az eredményre, de talán ez ebben a helyzetben megbocsátható. Hektikus szezon volt, játékban és eredményben is.

Nem vitás, játékban visszaestünk, a fiatalok sok percet kaptak, és idő kell, mire felveszik a ritmust, ez rányomta a bélyegét a bajnokságra, de legalább fejlődtek.

Jövőre biztosan jobbak leszünk, miközben a hozzáállással nem volt probléma, sem edzésen, sem a meccseken. Remekül játszottak a fiúk, most lehet ünnepelni!” – fogalmazott a paksi sikeredző.