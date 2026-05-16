vezetőedző DVSC búcsú

Bognár György a paksiak visszaeséséről beszélt, miközben a kollégája búcsút intett Debrecennek

2026. május 16. 21:01

Hiába végzett nemzetközi kupaindulást érő helyen a DVSC, a bajnokság végén megköszönte a vezetőedző munkáját.

Mint arról beszámoltunk, egyaránt győzelemmel zárta a bajnokságot a Paks és a Debrecen labdarúgócsapata: ezzel a paksiaké az NB I bronzérme, de a negyedikként végző Debrecen is nemzetközi kupainduló. Mindkét együttes 53 ponttal zárta a bajnokságot és indulhat a Konferencia-ligában.

„Arra számítottam, hogy játékerőben jobbak leszünk, mint a diósgyőriek, a második félidőben ugyan kicsit ráültünk az eredményre, de talán ez ebben a helyzetben megbocsátható. Hektikus szezon volt, játékban és eredményben is.

Nem vitás, játékban visszaestünk, a fiatalok sok percet kaptak, és idő kell, mire felveszik a ritmust, ez rányomta a bélyegét a bajnokságra, de legalább fejlődtek.

Jövőre biztosan jobbak leszünk, miközben a hozzáállással nem volt probléma, sem edzésen, sem a meccseken. Remekül játszottak a fiúk, most lehet ünnepelni!” – fogalmazott a paksi sikeredző.

Az újpestieket két vállra fektető debreceniek mestere, Sergio Navarro óriási pezsgőesőtől áztatva beszélt a mikrofonba.

„Fantasztikus a hangulat az öltözőben, elértük az álmainkat, a szurkolóink is nagyon boldogok most. Elképesztő szezon volt, rengeteget dolgoztunk. Az jelenti számomra a valódi sikert, mikor belenézek a játékosaim szemébe, és azt látom, hogy dolgozni akarnak a győzelmekért. Fantasztikus közegbe csöppentem itt Debrecenben, sokat kaptam itt, most jöhet az ünneplés” – jelentett ki Navarro.

Nem sokkal később jelent meg a friss hír a klub honlapján: távozik posztjáról Sergio Navarro vezetőedző, akinek az irányításával Konferencia-liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak.

A hír egy órával az idény végét követően jelent meg a klub honlapján. Eszerint az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyezségre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet.

A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami is.

A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

