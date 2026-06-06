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demokrácia politikus drk pálinkás szilveszter nagykövet katona márka

A DRK márka a tiszás politikus, HM kabinetfőnök-helyettes Pálinkás Szilvesztert választotta reklámarcul

2026. június 06. 07:12

Igen, az államigazgatásból. Nem, nem Tadzsikisztánban; itt.

2026. június 06. 07:12
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Tóth Máté
Tóth Máté
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„Jogállamiság – rajongóknak és demokrácia-fetisisztáknak: a DRK márka a tiszás politikus, HM kabinetfőnök-helyettes Pálinkás Szilvesztert választotta reklámarcul. 

Igen, az ÁLLAMIGAZGATÁSBÓL. Nem, nem Tadzsikisztánban; itt.”

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Összesen 31 komment

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billysparks
2026. június 06. 09:44
A DRK köztudottan - már régóta - kommunista márka. Nálam már évek óta tiltólistán van.
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0
0
johannluipigus
2026. június 06. 09:19
Köszönjük az infót. Ez a cég is felkerült a listára.
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3
0
Majdmegmondom
2026. június 06. 09:08
Nyilván nem véletlen. Csak most I. Napkeletibölcs Péter admirális-generális hogy fogja megkülömböztetni a DRK-t a DPK-tól?
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5
0
Ergit
2026. június 06. 08:56
Kell egy lista, ami a tiszát támogató cégek listája, hogy tudjuk, kiktől nem vásárlunk. és ezt a listát lehetne küldözgetni is értelmes embereknek.
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7
0
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