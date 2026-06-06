Magyar sport- és divatmárka nagykövete lett Pálinkás Szilveszter
A partnerség alapját az a célkitűzés adja, hogy a márka hosszútávon szeretne katonai ruhákat is gyártani.
Igen, az államigazgatásból. Nem, nem Tadzsikisztánban; itt.
„Jogállamiság – rajongóknak és demokrácia-fetisisztáknak: a DRK márka a tiszás politikus, HM kabinetfőnök-helyettes Pálinkás Szilvesztert választotta reklámarcul.
Igen, az ÁLLAMIGAZGATÁSBÓL. Nem, nem Tadzsikisztánban; itt.”
Nyitókép: Facebook / Dorko
Ezt is ajánljuk a témában
A partnerség alapját az a célkitűzés adja, hogy a márka hosszútávon szeretne katonai ruhákat is gyártani.