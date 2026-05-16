Rögtön előnybe került a Paks – a bronzérem még kiadó az NB I-ben, most eldől, kik indulhatnak a nemzetközi kupában

Kisvárdán dől el a bajnoki cím sorsa: óriási ijedtség után vezet az ETO – ÉLŐ
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer?
A paksiak és a debreceniek is 50 ponttal várták az utolsó fordulót.
A labdarúgó NB I utolsó fordulójában egyszerre rendezik a bajnoki címről döntő meccseket és a bronzérmet illetően szintén nyitott kérdésekről döntő Diósgyőri VTK–Paksi FC és a Debreceni VSC–Újpest FC összecsapásokat. Eldől a bronzérem, és a Konferencia-liga-indulás is, azaz, hogy melyik csapat léphet ki Európába, illetve a nemzetközi porondra.
Gyorsan vezetéshez jutott Miskolcon a Paks: Zeke beadása után Hahn már az 1. percben betalált fejjel, lépéselőnyben az atomvárosiak.
Ezt is ajánljuk a témában
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer?
DVTK–Paks 0–1 (0–1)
gólszerző: Hahn (1.)
Az élvonaltól már biztosan búcsúzó diósgyőrieknél az alábbi kezdő tizenegy lép pályára:
Bánhegyi – Szakos, Pető, Tamás, Bárdos, Kiss – Kovalenko, Komlósi, Holdampf, Macsó – Sajbán.
Bognár György kezdőcsapatában a játékosoknak szavazott bizalmat:
Gyetván – Zeke, Alaxai, Vas, Vécsei, Silye – Windecker, Papp, Gyurkits – Tóth, Hahn.
DVSC–Újpest 0–0 (0–0)
A bronzéremre hajtó debrecenieknél az alábbi kezdő tizenegy lép pályára:
Demjén – Gordics, Mejias, Lang, Guerrero – Batik, Szűcs, Kocsis, Dzsudzsák, Tercza – Komáromi.
Szélesi Zoltán kezdőcsapatában a játékosoknak szavazott bizalmat:
Banai – Stronati, Nunes, Gergényi – Krajcsovics, Fenyő, Maier, Sarkadi – Lacoux, Brodic, Matko.
Cikkünk frissül.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencvárosnak győzelme mellett a Kisvárdának is szurkolnia kell.
Az élvonalbeli tabella élmezőnye a kezdés előtt:
1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 66 pont
2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 65
3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 50
4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 50
5. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49–40 48
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert