Nagy bejelentés Felcsúton: kinevezték az utódot, vele képzelik el a jövőt

Eljött ez a pillanat is: lezárult egy korszak Felcsúton
Közös megegyezéssel bontottak szerződést a felek.
Megvan az új vezetőedző. Korábbi korosztályos válogatott edző veszi át Hornyák Zsolt helyét a Puskás Akadémia élén.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Babó Levente lett az új vezetőedző.
A klub tájékoztatása szerint a szakember 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatot irányította, illetve a 2025–2026-os kiírásban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első idényében az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapattal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett.
Babó Levente 2027-ig kötelezte el magát NB I-es alakulatunkhoz, a megállapodás egyéves hosszabbítási opciót is magában foglal”
– olvasható.
Ahogyan hétfőn a Mandiner is megírta, a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedzővel. Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál, a jelenlegi NB I-es mezőnyben ő volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő tréner.
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Közös megegyezéssel bontottak szerződést a felek.
Nyitókép: puskasakademia.hu