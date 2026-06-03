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Puskás Akadémia MLSZ NB I

Nagy bejelentés Felcsúton: kinevezték az utódot, vele képzelik el a jövőt

2026. június 03. 08:07

Megvan az új vezetőedző. Korábbi korosztályos válogatott edző veszi át Hornyák Zsolt helyét a Puskás Akadémia élén.

2026. június 03. 08:07
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A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Babó Levente lett az új vezetőedző.

Megvan a Puskás Akadémia új vezetőedzője
Megvan a Puskás Akadémia új vezetőedzője (Fotó: Puskás Akadémia/Facebook)

A klub tájékoztatása szerint a szakember 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatot irányította, illetve a 2025–2026-os kiírásban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első idényében az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapattal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett.

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Babó Levente 2027-ig kötelezte el magát NB I-es alakulatunkhoz, a megállapodás egyéves hosszabbítási opciót is magában foglal”

– olvasható.


Hornyákot váltja a Puskás Akadémia élén

Ahogyan hétfőn a Mandiner is megírta, a klub közös megegyezéssel szerződést bontott Hornyák Zsolt vezetőedzővel. Az 53 éves, párkányi születésű szakember 2019 óta dolgozott a felcsúti klubnál, a jelenlegi NB I-es mezőnyben ő volt a leghosszabb ideje hivatalban lévő tréner.

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Nyitókép: puskasakademia.hu

 

Összesen 1 komment

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antoniosalazar
2026. június 03. 08:08
Részletek hamarosan. Szétesz az ideg. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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