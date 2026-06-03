Nagy bejelentés Felcsúton: kinevezték az utódot, vele képzelik el a jövőt

A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Babó Levente lett az új vezetőedző.

Megvan a Puskás Akadémia új vezetőedzője (Fotó: Puskás Akadémia/Facebook)

A klub tájékoztatása szerint a szakember 2022-től korosztályos válogatott edzőként dolgozott az MLSZ-nél: az U18-as, az U19-es és az U20-as nemzeti együttest is vezette. 2024-ben került a Puskás Akadémiára, ahol az U19-es alakulatot irányította, illetve a 2025–2026-os kiírásban a Puskás II vezetőedzőjeként dolgozott. Első idényében az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 32 csapata közé menetelt az U19-esekkel, amelyet sikerült megismételnie az elmúlt évadban is, míg a fiatal tehetségekre épülő második csapattal az NB III Északnyugati csoportjában a negyedik helyen végzett.