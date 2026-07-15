Index: Csányi Sándor jelezte az NB I-es kluboknak, hogy nyugodjanak meg, lesz miből gazdálkodni
De nem annyi pénzből, mint azt remélték.
Nem, nem az a baj - sőt -, hogy nem hintik be sóval a profi focit, hanem az, hogy nincs következetes, egyértelmű kommunikáció.
„Azt olvasom - nem vicc, tényleg ez a megfogalmazás került elő -, hogy "borulnak a vészforgatókönyvek", az MTVA ugyanis megnyerte az MLSZ magyar futballbajnokságokra vonatkozó közvetítési "pályázatát". Hogy mennyit fizet az állami tulajdonú cég a jogokért, az a hivatalos közleményből - vélhetően az új idők átláthatóságra vonatkozó, folytonosan ismételgetett lózungjaira való tekintettel - nem derül ki.
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De nem annyi pénzből, mint azt remélték.
Az iparági pletykák 6 milliárdról szólnak - ebben a gyártási költségek nincsenek benne, ugye -, erre jön rá több másik ösztönző, illetve egyéb "szponzori" szerződések, amelyeket összesítve a csakfoci például már évi 10 milliárdos összegről ír. Ez ugyan kevesebb, mint amihez az elmúlt évek közpénzfürdőjében a klubok hozzászokhattak, de a fájó realitásokhoz képest maga a Kánaán.
A tv-s szerződés egy évre szól, és persze az egész aktusnak van egyfajta tűzoltás szaga, a lényeg nem ez. Sokkal inkább az, hogy az új sportkormányzat átesett a tűzkeresztségen: megköttetett az első deal, amivel kapcsolatban rögtön sikerült elhasalni a nyilvánosság próbáján.
Nem, nem az a baj - sőt -, hogy nem hintik be sóval a profi focit, hanem az, hogy erről nincs következetes, egyértelmű kommunikáció. Nincs nyilatkozat, interjú, nincs poszt sem arról, hogy kedves hölgyeim és uraim, a helyzet ez és ez, ennyi időnk volt cselekedni, így és emígy érvelt az MLSZ, ezért osztottunk, szoroztunk, majd arra jutottunk, hogy - akárha ideiglenesen - ennyi lesz az annyi, egyébként pedig ezt és amazt kérjük cserébe, illetve várjuk a szövetségtől a profi ligák piaci alapű működtetésére vonatkozó üzleti tervet ekkorra, amit majd ilyen és amolyan keretek között megtárgyalunk.
Helyette harsan a hír - szintén a csakfoci.hu hasábjain - arról, hogy az akadémiákkal is sikeült megállapodni. Hogy miről? Rejtély. Hogy mennyibe fog ez kerülni neked és nekem - szintén.
Halkan, szinte suttogva mondom: nem ez volt ígérve. És mégegyszer, csak a rend kedvéért: a pénz egy dolog. A titkolózás, a sunnyogás, a nyílt, egyenes és őszinte beszéd üvöltő hiánya a fájóbb.”
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba