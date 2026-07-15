Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mlsz szerződés mtva

Halkan, szinte suttogva mondom: nem ez volt ígérve

2026. július 15. 20:21

Nem, nem az a baj - sőt -, hogy nem hintik be sóval a profi focit, hanem az, hogy nincs következetes, egyértelmű kommunikáció.

2026. július 15. 20:21
null
Kele János
Kele János
Facebook

„Azt olvasom - nem vicc, tényleg ez a megfogalmazás került elő -, hogy "borulnak a vészforgatókönyvek", az MTVA ugyanis megnyerte az MLSZ magyar futballbajnokságokra vonatkozó közvetítési "pályázatát". Hogy mennyit fizet az állami tulajdonú cég a jogokért, az a hivatalos közleményből - vélhetően az új idők átláthatóságra vonatkozó, folytonosan ismételgetett lózungjaira való tekintettel - nem derül ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Az iparági pletykák 6 milliárdról szólnak - ebben a gyártási költségek nincsenek benne, ugye -, erre jön rá több másik ösztönző, illetve egyéb "szponzori" szerződések, amelyeket összesítve a csakfoci például már évi 10 milliárdos összegről ír. Ez ugyan kevesebb, mint amihez az elmúlt évek közpénzfürdőjében a klubok hozzászokhattak, de a fájó realitásokhoz képest maga a Kánaán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A tv-s szerződés egy évre szól, és persze az egész aktusnak van egyfajta tűzoltás szaga, a lényeg nem ez. Sokkal inkább az, hogy az új sportkormányzat átesett a tűzkeresztségen: megköttetett az első deal, amivel kapcsolatban rögtön sikerült elhasalni a nyilvánosság próbáján. 

Nem, nem az a baj - sőt -, hogy nem hintik be sóval a profi focit, hanem az, hogy erről nincs következetes, egyértelmű kommunikáció. Nincs nyilatkozat, interjú, nincs poszt sem arról, hogy kedves hölgyeim és uraim, a helyzet ez és ez, ennyi időnk volt cselekedni, így és emígy érvelt az MLSZ, ezért osztottunk, szoroztunk, majd arra jutottunk, hogy - akárha ideiglenesen - ennyi lesz az annyi, egyébként pedig ezt és amazt kérjük cserébe, illetve várjuk a szövetségtől a profi ligák piaci alapű működtetésére vonatkozó üzleti tervet ekkorra, amit majd ilyen és amolyan keretek között megtárgyalunk.

Helyette harsan a hír - szintén a csakfoci.hu hasábjain - arról, hogy az akadémiákkal is sikeült megállapodni. Hogy miről? Rejtély. Hogy mennyibe fog ez kerülni neked és nekem - szintén. 
Halkan, szinte suttogva mondom: nem ez volt ígérve. És mégegyszer, csak a rend kedvéért: a pénz egy dolog. A titkolózás, a sunnyogás, a nyílt, egyenes és őszinte beszéd üvöltő hiánya a fájóbb.”

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. július 15. 21:05
Jaj szegény Kele. :)
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. július 15. 20:56
na bumm! PoloskaPöti egymillió hazugságához még egy? lepkefing addig amíg a zsebek ki nem ürülnek a tisza dilettantizmusa miatt
Válasz erre
2
0
linkjapan
2026. július 15. 20:50
Elhittétek, hogy nem politikusként fognak viselkedni. Bevettétek, hogy végre politikamentes lehet a politika. Pedig az elejétől látszott, hogy a politika négyzetre van náluk emelve. Mi meg szóltunk előre. Az intellektuális képességeire oly büszke, tanult közeg egy emberként dőlt be egy cirkuszi tenyérjósnak és nem hitt a tanulatlan parasztnak, aki figyelmeztette, hogy át akarják verni. Nem baj, hogy így jártatok, a baj az, hogy a nyakunkra állva akarjátok majd átvészelni, amit ránk szabadítottatok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!