Index: Csányi Sándor jelezte az NB I-es kluboknak, hogy nyugodjanak meg, lesz miből gazdálkodni

A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt „túlárazott” költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát – folytatódik az írás, amely azzal zárul, hogy egy átlagos NB I-es klub éves gazdálkodása nagyjából 3-3,5 milliárd forint, aminek az ötöde valóban simán lefaraghatónak tetszik az Index szerint, például a kiugró fizetésért nem játszó, kevésbé ismert légiósok menesztésével, a működés átgondolt korrekciójával.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán