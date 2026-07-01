Index: Csányi Sándor jelezte az NB I-es kluboknak, hogy nyugodjanak meg, lesz miből gazdálkodni

Index: Magyar Péterrel egyeztethetett Csányi Sándor
Úgy tudni, a megbeszélés egyik témája a magyar labdarúgás finanszírozása és a közvetítési jogok jövője volt.
Az MLSZ ugyanakkor újra felhívta a labdarúgócsapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt túlárazott költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát.
Hamar pont kerülhet az első osztályú labdarúgó-bajnokság televíziós közvetítési jogainak értékesítését célzó eljárás végére az Index cikke szerint. A portál úgy tudja, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke tájékoztatta is a klubokat arról, hogy ha 40 százalékkal kisebb összegért, de marad a köztelevízión (M4) az NB I.
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Úgy tudni, a megbeszélés egyik témája a magyar labdarúgás finanszírozása és a közvetítési jogok jövője volt.
Az oldal emlékeztet: július 24-én startol az élvonalbeli pontvadászat, és bár hivatalos bejelentés még nincs, az Index egybehangzó információi szerint eldőlt, a mérkőzések maradnak a köztelevízión.
A 6–6,5 milliárdos ár mintegy 40 százalékkal kisebb az előző, idén lejárt szerződéshez képest, amely – 4 évre – csaknem 10 milliárd forintot garantált az egyesületeknek. A csökkentett ár mintegy félúton van a korábbi összeg és a piac által kalkulált pénzhez képest; szakértők 2–2,5, maximum 3 milliárd forintot állapítottak meg ár-érték relációban
– írják.
Hozzáteszik: információik alapján Csányi elnök már jelezte az egyleteknek, hogy „nyugodjanak meg”, ha kisebb pénzből is, de lesz miből gazdálkodni. Ezt kiegészítik azzal, hogy egyúttal az MLSZ vezetői – így Vági Márton főtitkár – újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre.
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Vági Márton úgy véli, akik évek óta felelősen gazdálkodtak, azok most nyugodtan ülhetnek.
A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt „túlárazott” költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát – folytatódik az írás, amely azzal zárul, hogy egy átlagos NB I-es klub éves gazdálkodása nagyjából 3-3,5 milliárd forint, aminek az ötöde valóban simán lefaraghatónak tetszik az Index szerint, például a kiugró fizetésért nem játszó, kevésbé ismert légiósok menesztésével, a működés átgondolt korrekciójával.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán