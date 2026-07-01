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labdarúgás közvetítés Csányi Sándor közmédia MLSZ NB I OTP Bank Liga

Index: Csányi Sándor jelezte az NB I-es kluboknak, hogy nyugodjanak meg, lesz miből gazdálkodni

2026. július 01. 17:54

Az MLSZ ugyanakkor újra felhívta a labdarúgócsapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt túlárazott költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát.

2026. július 01. 17:54
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Hamar pont kerülhet az első osztályú labdarúgó-bajnokság televíziós közvetítési jogainak értékesítését célzó eljárás végére az Index cikke szerint. A portál úgy tudja, Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke tájékoztatta is a klubokat arról, hogy ha 40 százalékkal kisebb összegért, de marad a köztelevízión (M4) az NB I.

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Az oldal emlékeztet: július 24-én startol az élvonalbeli pontvadászat, és bár hivatalos bejelentés még nincs, az Index egybehangzó információi szerint eldőlt, a mérkőzések maradnak a köztelevízión. 

A 6–6,5 milliárdos ár mintegy 40 százalékkal kisebb az előző, idén lejárt szerződéshez képest, amely – 4 évre – csaknem 10 milliárd forintot garantált az egyesületeknek. A csökkentett ár mintegy félúton van a korábbi összeg és a piac által kalkulált pénzhez képest; szakértők 2–2,5, maximum 3 milliárd forintot állapítottak meg ár-érték relációban

– írják.

Hozzáteszik: információik alapján Csányi elnök már jelezte az egyleteknek, hogy „nyugodjanak meg”, ha kisebb pénzből is, de lesz miből gazdálkodni. Ezt kiegészítik azzal, hogy egyúttal az MLSZ vezetői – így Vági Márton főtitkár – újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre.

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A szövetség álláspontja szerint 15-20 százalékot anélkül is lehetne vágni a több helyütt „túlárazott” költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát – folytatódik az írás, amely azzal zárul, hogy egy átlagos NB I-es klub éves gazdálkodása nagyjából 3-3,5 milliárd forint, aminek az ötöde valóban simán lefaraghatónak tetszik az Index szerint, például a kiugró fizetésért nem játszó, kevésbé ismert légiósok menesztésével, a működés átgondolt korrekciójával.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 4 komment

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Takagi
2026. július 01. 20:08
Nem mertek kekeckedni.
Válasz erre
0
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 01. 18:21 Szerkesztve
Minden futballra költött közpénzt el kell vonni a csapatoktól és a tömegsportra kell fordítani. A futballklubok tartsák el magukat a piacról.
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2
2
zsel55
2026. július 01. 18:15
Ennek a lúzernek kéne 40%kos fizetés csökkentés.Az MLSZ egy büntetö bizotság,ketös mérce abüntetéseknél.Ugyan azért a kihágásért,a kisseb csapatok joval kevesb büntetésben ŕészesülnek ,mint az állitolag gazdagabbak.A nézötéren elhangzik egy KÁ anyád és már jön is egy két milla bünetés.A bajokságért,vagy Magyar kúpáért meg gombokat kapnak a csapatok. A nemzetközi meccseken ,évek ota nincs Magyar biró,remek sport stratégia(tragédia). BRAVO CSÁNYI.
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