Csányi Sándor előre megmondta – az MLSZ főtitkára szerint indokolatlan az aggódás mértéke a magyar futball jövőjét illetően

Vági Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára szerint indokolatlan az aggódás mértéke a jövőt illetően a magyar futball szereplőitől, a költségvetésből esetleg kieső részt a klubok többsége a gazdasági működését tekintve nagyobb megrázkódtatás nélkül képes megélni, mindezt úgy, hogy közben nem megy a szakmai minőség rovására.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke többször is felhívta a klubok figyelmét a felelős gazdálkodásra (Fotó: MTI / Kocsis Zoltán)

Vági Márton a szervezet székházában tartott háttérbeszélgetésen döntően arról adott tájékoztatást, hogy az MLSZ-hez kapcsolódó sportági vonatkozásokban az elmúlt években, de inkább másfél évtizedben honnan hová sikerült eljutni, mindezt tucatnyi adattal alátámasztva. Rögtön az elején kiemelte, hogy a beszélgetésnek ezúttal nem tárgya az NB I-es mezőny, de annak aktualitását elismerve nem kerülte meg az élvonalra vonatkozó újságírói felvetéseket, kérdéseket sem.