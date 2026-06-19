A Real Madrid háromszoros BL-győztes játékosát szemelhette ki az ETO új mestere – nem véletlenül

A cikk szerint a 39 éves kapus számára az egyik legnagyobb vonzerőt az jelentheti az ETO kapcsán, hogy ismét európai kupaporondon szerepelhetne. Pályafutása során többször hangsúlyozta, hogy szeretne a legmagasabb szinten maradni, így a Bajnokok Ligája lehetősége egy fontos érv lehet számára egy esetleges klubváltásnál.

A transzfer azonban korántsem lehetne egy egyszerű történet. A szakmai szempontok mellett jelentős anyagi különbség is van/lehet a jelenlegi mexikói fizetése és az ETO által kínálható összeg között, ami komoly akadályt jelenthet a tárgyalásokon”

– teszik hozzá. A hírek szerint Navas ugyanis évente több mint egymillió dollárt keres a Pumasnál, amit a magyar klub várhatóan megközelíteni sem tudna.