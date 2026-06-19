A Real Madrid háromszoros BL-győztes játékosát szemelhette ki az ETO új mestere – nem véletlenül

Másik kontinensen találták meg Borbély Balázs utódját – megvan az ETO új edzője!
A 38 éves szakember játékosként részt vett egy világbajnokságon is.
A pletykák szerint felvetődött annak lehetősége, hogy Keylor Navas a győriek játékosa legyen. A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kapust jól ismeri az ETO új vezetőedzője.
A népszerű, de megbízhatónak nem mindig nevezhető soyfutbol.com cikke szerint a labdarúgó NB I címvédőjénél, az ETO FC-nél szerdán kinevezett Efraín Juárez vezetőedző egyik kiszemeltje az egyik volt Costa Rica-i játékosa, a Real Madriddal többek között háromszor Bajnokok Ligáját nyerő Keylor Navas lehet – számolt be a Csakfoci.
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A 38 éves szakember játékosként részt vett egy világbajnokságon is.
A rutinos kapus jelenleg a mexikói Pumas játékosa, és állítólag azon futballisták közé tartozik, akiket a mexikói szakember szívesen látna új csapatában, hogy megerősítse a keretet, amely az európai kupaszereplésre is készül.
Navas Costa Rica történetének egyik legismertebb és legsikeresebb futballistája, aki a Saprissánál vált ismertté, majd Európába igazolva az Almería és a Levante kapujában is bizonyított. Igazi áttörését a Real Madridnál érte el, ahol három Bajnokok Ligája-címet is nyert, és éveken át a világ élvonalába tartozott. Később a Paris Saint-Germain játékosa lett, ahol tovább bővítette trófeái számát, majd a Nottingham Forest érintésével a Pumashoz került – emlékeztetett a Csakfoci.
A cikk szerint a 39 éves kapus számára az egyik legnagyobb vonzerőt az jelentheti az ETO kapcsán, hogy ismét európai kupaporondon szerepelhetne. Pályafutása során többször hangsúlyozta, hogy szeretne a legmagasabb szinten maradni, így a Bajnokok Ligája lehetősége egy fontos érv lehet számára egy esetleges klubváltásnál.
A transzfer azonban korántsem lehetne egy egyszerű történet. A szakmai szempontok mellett jelentős anyagi különbség is van/lehet a jelenlegi mexikói fizetése és az ETO által kínálható összeg között, ami komoly akadályt jelenthet a tárgyalásokon”
– teszik hozzá. A hírek szerint Navas ugyanis évente több mint egymillió dollárt keres a Pumasnál, amit a magyar klub várhatóan megközelíteni sem tudna.
Ez arra kényszerítheti a 127-szeres válogatott játékost, hogy mérlegelje, számára mi a fontosabb a karrierje végéhez közeledve. Sportoldalról nézve vonzó lehetőség lenne számára egy európai visszatérés és a nemzetközi porond, emellett Efraín Juárez jelenléte a kispadon akár meg is könnyítheti a váltást, és bizalmat építhet az ETO-projekt irányába. A végső döntés így azon múlhat, hogy Navas mit helyez előtérbe: a Pumasnál adott pénzügyi stabilitást vagy azt a kihívást, hogy ismét Európában szerepelhet – összegeznek.
Nyitókép: Gabriel Bouys/AFP