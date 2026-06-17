Másik kontinensen találták meg Borbély Balázs utódját – megvan az ETO új edzője!

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Megvan Borbély Balázs utódja a győri labdarúgócsapat kispadján. A bajnoki címvédő ETO irányítását a mexikói Efraín Juárez veszi át.
A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján.
A 38 éves szakember játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, amelyen három meccsen játszott.
Vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott.
A győri kispad azt követően üresedett meg, hogy a korábbi sikerkovács, Borbély Balázs távozott posztjáról és az ezüstérmes Ferencváros irányítását vette át. Őt nem sokkal később Steven Vanharen sportigazgató is követte.
A kisalföldi együttes a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra egy héttel később kerül sor, a második körben pedig az izraeli Hapoel Beer Sevával játszhatna.
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