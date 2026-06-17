Másik kontinensen találták meg Borbély Balázs utódját – megvan az ETO új edzője!

A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján.

A 38 éves szakember játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, amelyen három meccsen játszott.