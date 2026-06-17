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Borbély Balázs ETO FC Efraín Juárez Pumas Mexikó Győr

Másik kontinensen találták meg Borbély Balázs utódját – megvan az ETO új edzője!

2026. június 17. 22:08

Megvan Borbély Balázs utódja a győri labdarúgócsapat kispadján. A bajnoki címvédő ETO irányítását a mexikói Efraín Juárez veszi át.

2026. június 17. 22:08
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A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC Győr vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján.

A 38 éves szakember játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Részt vett a 2010-es világbajnokságon, amelyen három meccsen játszott.

Vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott.

 

A győri kispad azt követően üresedett meg, hogy a korábbi sikerkovács, Borbély Balázs távozott posztjáról és az ezüstérmes Ferencváros irányítását vette át. Őt nem sokkal később Steven Vanharen sportigazgató is követte.

A kisalföldi együttes a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra egy héttel később kerül sor, a második körben pedig az izraeli Hapoel Beer Sevával játszhatna.

Nyitókép: eto.hu

 

Összesen 1 komment

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johannluipigus
2026. június 17. 22:16
De most komolyan! Nincs ennek amolyan pénzmosás szaga? Azt már meg sem merem kérdezni, hogy képeznek-e nálunk futballedzőket.
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