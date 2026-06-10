Újabb csapás az ETO-nak: saját kérésére távozik a sportigazgató

Borbély Balázs vezetőedző után Steven Vanharen sportigazgató is távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától.

A győri klub honlapjának keddi közleménye szerint a 46 éves belga Vanharen két évvel ezelőtt remek kapcsolati tőkével érkezett az ETO-hoz, amit a kissé nehezen induló élvonalbeli szerepléskor jól hasznosított a klub és a szakmai stáb. Olyan játékosok kerültek ebben az időszakban a csapathoz, akik a később negyedik helyet szerző, majd bajnoki aranyérmes keretnek is meghatározó tagjai lettek.