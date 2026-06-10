Újabb csapás az ETO-nak: saját kérésére távozik a sportigazgató

Szétszedhetik a győrieket – az ukrán élvonalból is bejelentkeztek egy kulcsjátékosért
A vezetőedző mellett több játékos is távozhat a bajnoktól.
Borbély Balázs vezetőedző után Steven Vanharen sportigazgató is távozott Győrből. A belga szakember a saját kezdeményezésére szerződést bontott az ETO-val.
Borbély Balázs vezetőedző után Steven Vanharen sportigazgató is távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától.
A győri klub honlapjának keddi közleménye szerint a 46 éves belga Vanharen két évvel ezelőtt remek kapcsolati tőkével érkezett az ETO-hoz, amit a kissé nehezen induló élvonalbeli szerepléskor jól hasznosított a klub és a szakmai stáb. Olyan játékosok kerültek ebben az időszakban a csapathoz, akik a később negyedik helyet szerző, majd bajnoki aranyérmes keretnek is meghatározó tagjai lettek.
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A vezetőedző mellett több játékos is távozhat a bajnoktól.
A sikeres első szezont követően „a bizalom jeleként és a további fejlődés megerősítéseként” 2027 nyaráig szerződést hosszabbította a belga sportvezetővel,
ő azonban kedden felbontotta szerződését a klubbal.
„Munkája a pályán kívül és azon belül is magán hordozta a belga szakember kéznyomát. A fiatal játékosok beépítése mellett a piaci környezetben is magasabb polcra helyezte az ETO FC-t” – áll a közleményben.
A győri bajnokcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs május 29-én távozott a klubtól és a Ferencváros trénere lett.
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Továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja a Kisalföldön.
Nyitókép: ETO FC