Hamarosan kiderül, ki lesz az ETO és a Fradi ellenfele Európában

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden az első, szerdán a második forduló párosítását készíti el a Bajnokok Ligája és az Európa-liga selejtezőjében. Ellenfelet kap a Győr és a Ferencváros is.

Borbély Balázs irányításával a Ferencváros már megkezdte a felkészülést a következő szezonra (Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club)

Az NB I legutóbbi kiírását megnyerő ETO FC nem kiemeltként várhatja a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének sorsolását, amelyen