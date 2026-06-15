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sorsolás UEFA európa-liga ETO FC Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

Hamarosan kiderül, ki lesz az ETO és a Fradi ellenfele Európában

2026. június 15. 22:56

Kedden és szerdán sorsolnak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Ellenfelet kap a bajnoki címvédő ETO és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros is.

2026. június 15. 22:56
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Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden az első, szerdán a második forduló párosítását készíti el a Bajnokok Ligája és az Európa-liga selejtezőjében. Ellenfelet kap a Győr és a Ferencváros is.

Ferencváros, Borbély Balázs, Naby Keita, Marius Corbu, Fradi, FTC, edzés, Népliget
Borbély Balázs irányításával a Ferencváros már megkezdte a felkészülést a következő szezonra (Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club)

Az NB I legutóbbi kiírását megnyerő ETO FC nem kiemeltként várhatja a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének sorsolását, amelyen 

  • az ír Shamrock Rovers, 
  • a finn Kuopio PS, 
  • a koszovói Drita, 
  • a gibraltári Lincoln Red Imps, 
  • a bosnyák Borac Banja Luka, 
  • az izlandi Víkingur Reykjavík, 
  • a kazah Kajrat Almati, 
  • a román Universitatea Craiova, 
  • a lett Riga FC, 
  • a feröeri Klaksvík, 
  • az észt Flora, 
  • az északír Larne, 
  • a moldovai Petrocub Hincesti 
  • és a walesi The New Saints (TNS) 

közül kap ellenfelet.

Az UEFA a sorsolást megelőzően, kedden 8.30 órakor területi alapon több csoportra bontja a csapatokat – derül ki a szervezet hivatalos honlapján megjelent tájékoztatóból –, akkor majd szűkül az ETO lehetséges ellenfeleinek köre, mert csak a vele azonos csoportba kerülő kiemeltek egyikével párosíthatják össze.

Hogy továbbjutás esetén a második fordulóban kiemelt lenne-e a Győr, az attól függ, hogy melyik együttest ejtené ki. 

Nem kiemeltként ebben a körben már a szerb Crvena zvezda, a horvát Dinamo Zagreb vagy a szlovák Slovan Bratislava is lehetne az ellenfél,

de kiemeltként is szembe jöhetne a dán bajnok Aarhus vagy a svájci aranyérmes Thun.

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A Ferencváros a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat (a bajnoki második helyezése nem jogosította volna fel erre), és az első selejtezőkör tizenkét csapata közül a legmagasabb koefficiensponttal (51.250) rendelkezik. A Fradi első ellenfele 

  • a szlovák MSK Zilina, 
  • a szerb Vojvodina, 
  • a román Universitatea Cluj, 
  • a szlovén Aluminij, 
  • az ír Derry City 
  • vagy az izlandi Vestri lesz majd, 

a második fordulóban pedig akár már a török Besiktas vagy a holland Twente is a zöld-fehérek útjába kerülhet.

Ha az FTC a kolozsvári együttest kapja ellenfélül, akkor elképzelhető, hogy Székelyföldön játssza majd az idegenbeli meccset, ugyanis Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa kész felajánlani az Universitateának, hogy a hazai Európa-liga-találkozóira bérbe adja a klub stadionját.

Senki nem keresett még minket. Ha megkeresnek, természetes, hogy segítünk. Segítettünk volna az UTA-nak is, vagy bármelyik más csapatnak, amely nálunk játszik. Normális, hogy megegyezés szülessen, készek vagyunk stadiont adni nekik

– idézte a csakfoci.hu a sport.ro-nak nyilatkozó Diószegit.

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A harmadik számú nemzetközi kupában, a Konferencia-ligában a bajnoki bronzérmes Paks és a negyedik Debreceni VSC is nem kiemeltként, a selejtező második fordulójában kezdi meg a küzdelmeket. Az ellenfelek körét még itt is szűkítik, de jelen állás szerint akár a holland Ajax, a portugál Braga, a dán Köbenhavn, a görög Panathinaikosz vagy a szerb Partizan Beograd is lehet valamelyik magyar csapat első riválisa. A Kl második selejtezőkörének sorsolását szintén június 17-én tartják.

Nyitókép: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

 

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