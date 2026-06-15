Hamarosan kiderül, ki lesz az ETO és a Fradi ellenfele Európában

Edző nélkül kezdte el a felkészülést a bajnok ETO
Továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja a Kisalföldön.
Kedden és szerdán sorsolnak a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Ellenfelet kap a bajnoki címvédő ETO és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros is.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden az első, szerdán a második forduló párosítását készíti el a Bajnokok Ligája és az Európa-liga selejtezőjében. Ellenfelet kap a Győr és a Ferencváros is.
Az NB I legutóbbi kiírását megnyerő ETO FC nem kiemeltként várhatja a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének sorsolását, amelyen
közül kap ellenfelet.
Az UEFA a sorsolást megelőzően, kedden 8.30 órakor területi alapon több csoportra bontja a csapatokat – derül ki a szervezet hivatalos honlapján megjelent tájékoztatóból –, akkor majd szűkül az ETO lehetséges ellenfeleinek köre, mert csak a vele azonos csoportba kerülő kiemeltek egyikével párosíthatják össze.
Hogy továbbjutás esetén a második fordulóban kiemelt lenne-e a Győr, az attól függ, hogy melyik együttest ejtené ki.
Nem kiemeltként ebben a körben már a szerb Crvena zvezda, a horvát Dinamo Zagreb vagy a szlovák Slovan Bratislava is lehetne az ellenfél,
de kiemeltként is szembe jöhetne a dán bajnok Aarhus vagy a svájci aranyérmes Thun.
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Továbbra sincs meg a felvidéki szakember utódja a Kisalföldön.
A Ferencváros a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat (a bajnoki második helyezése nem jogosította volna fel erre), és az első selejtezőkör tizenkét csapata közül a legmagasabb koefficiensponttal (51.250) rendelkezik. A Fradi első ellenfele
a második fordulóban pedig akár már a török Besiktas vagy a holland Twente is a zöld-fehérek útjába kerülhet.
Ha az FTC a kolozsvári együttest kapja ellenfélül, akkor elképzelhető, hogy Székelyföldön játssza majd az idegenbeli meccset, ugyanis Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa kész felajánlani az Universitateának, hogy a hazai Európa-liga-találkozóira bérbe adja a klub stadionját.
Senki nem keresett még minket. Ha megkeresnek, természetes, hogy segítünk. Segítettünk volna az UTA-nak is, vagy bármelyik más csapatnak, amely nálunk játszik. Normális, hogy megegyezés szülessen, készek vagyunk stadiont adni nekik
– idézte a csakfoci.hu a sport.ro-nak nyilatkozó Diószegit.
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A harmadik számú nemzetközi kupában, a Konferencia-ligában a bajnoki bronzérmes Paks és a negyedik Debreceni VSC is nem kiemeltként, a selejtező második fordulójában kezdi meg a küzdelmeket. Az ellenfelek körét még itt is szűkítik, de jelen állás szerint akár a holland Ajax, a portugál Braga, a dán Köbenhavn, a görög Panathinaikosz vagy a szerb Partizan Beograd is lehet valamelyik magyar csapat első riválisa. A Kl második selejtezőkörének sorsolását szintén június 17-én tartják.
Nyitókép: HAROLD CUNNINGHAM / AFP