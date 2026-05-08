Hetvennégy évet vártak erre: egy svájci kisvárosban bebizonyították, a lehetetlen nem létezik

A mostani futballidény egyik legszebb és legnagyobb sztorija egyértelműen Svájcban íródott. A helyi bajnokság 2025–2026-os kiírását nem az elmúlt tizenöt év két domináns csapatának egyike, a 2018 és 2024 között hat aranyérmet gyűjtő Young Boys vagy a 2010-es évek első felének egyeduralkodója, az aktuális évadot címvédőként kezdő Basel nyerte meg, hanem újoncként (!) az FC Thun, amely 128 éves fennállása első trófeáját hódította el. Az Athletic cikkéből az is kiderül, hogy a világra szóló siker nem a véletlen műve, hanem szisztematikus, tudatos munka eredménye.

Az FC Thun 128 éves története során először nyerte meg a svájci bajnokságot / Montázs: fcthun.ch

Thun városát kevesebb mint 45 ezren lakják, a népességszám szerint nem tartozik a tíz legnagyobb svájci település közé (a ksh.hu 2025. januári adataira támaszkodva nagyjából annyian élnek itt, mint Dunakeszin, Nagykanizsán vagy Dunaújvárosban). A helyi focicsapat a mostanit megelőzően a 2019–2020-as bajnokságban szerepelt az élvonalban, amikor az utolsó előtti, kilencedik helyen végzett, majd az osztályozón alulmaradt a Vaduzzal szemben, így kiesett.