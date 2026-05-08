Hetvennégy évet vártak erre: egy svájci kisvárosban bebizonyították, a lehetetlen nem létezik

A Basel és a Young Boys a vert mezőnyben, a 128 éves FC Thun lett az aranyérmes. Svájcban 1952 óta először fordult elő, hogy egy újonccsapat nyerte meg az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot.
A mostani futballidény egyik legszebb és legnagyobb sztorija egyértelműen Svájcban íródott. A helyi bajnokság 2025–2026-os kiírását nem az elmúlt tizenöt év két domináns csapatának egyike, a 2018 és 2024 között hat aranyérmet gyűjtő Young Boys vagy a 2010-es évek első felének egyeduralkodója, az aktuális évadot címvédőként kezdő Basel nyerte meg, hanem újoncként (!) az FC Thun, amely 128 éves fennállása első trófeáját hódította el. Az Athletic cikkéből az is kiderül, hogy a világra szóló siker nem a véletlen műve, hanem szisztematikus, tudatos munka eredménye.
Thun városát kevesebb mint 45 ezren lakják, a népességszám szerint nem tartozik a tíz legnagyobb svájci település közé (a ksh.hu 2025. januári adataira támaszkodva nagyjából annyian élnek itt, mint Dunakeszin, Nagykanizsán vagy Dunaújvárosban). A helyi focicsapat a mostanit megelőzően a 2019–2020-as bajnokságban szerepelt az élvonalban, amikor az utolsó előtti, kilencedik helyen végzett, majd az osztályozón alulmaradt a Vaduzzal szemben, így kiesett.
Az ezt követő négy évben a Thun kétszer is közel állt ahhoz, hogy visszajusson a svájci Szuperligába, ám az osztályozós párharcokat megint elveszítette (a 2020–2021-es idényben a Sion, a 2023–2024-esben a Grasshoppers ellen vérzett el). Az előző, 2024–2025-ös évadban azonban már nem fért hozzá kétség, hogy kinőtte a másodosztályt, 11 pontos előnnyel végzett az élen (az Aarau előtt), így öt év után visszatért a legjobbak mezőnyébe.
A mostani szezont a Thun a svájci liga egyik legalacsonyabb költségvetésű klubjaként kezdte meg, játékoskeretének értékét a Transfermarkt piaci portál csak 22,4 millió euróra becsülte, ami jócskán elmaradt a Young Boysétól (65,78) és a Baselétől (57,4) is. Célkitűzésként az első hatba kerülést határozták meg. A csapat aztán négy győzelemmel indította a bajnokságot, és a téli szünetben – 19 forduló után – annak ellenére is vezette a tabellát, hogy addigra már öt vereséget is elkönyvelt.
A szárnyalás tavasszal folytatódott, az együttes – az óév utolsó két sikerét is beleszámítva – sorozatban tíz meccset nyert meg, és végül 14 pontos előnnyel végzett az élen a 33 fordulóból álló alapszakaszban. A Thun a rájátszás első két körében kikapott, összességében pedig négy vereséget szenvedett el az elmúlt öt bajnokiján, de mivel múlt vasárnap a második helyezett St. Gallen is pont nélkül maradt a Sion ellen, az 1898-ban alapított piros-fehér egyesület megkezdhette a bajnoki fiesztát, és
74 évvel a Grasshoppers 1952-es csodája után a második csapat lett, amely újoncként megnyerte a svájci bajnokságot.
A Thun felemelkedésének egyik – ha nem a – legfőbb letéteményese az 53 éves Andres Gerber, akinek a neve egybeforrt a klubbal: játékos-pályafutása során 2003 és 2009 között több mint 180 mérkőzésen szerepelt az egyesületben, amelynél visszavonulása után ideiglenes edzőként és futballigazgatóként is ténykedett, majd 2021-ben megválasztották elnöknek.
Az ő regnálása alatt tért vissza vezetőedzőként az egylethez 2022-ben az olasz felmenőkkel is rendelkező Mauro Lustrinelli, aki 51 góljával a Thun történetének második legeredményesebb futballistája Milaim Rama (99) mögött, korábban pedig rövid ideig 2012-ben és 2017-ben is irányította már megbízott jelleggel a csapatot. Hozzá csatlakozott az edzői stábban a 2019-es visszavonulása után a portugál gyökerű Nelson Ferreira, akinél több meccset (380) senki sem játszott a klub színeiben. Ugyancsak az állandóság jegyében
Gerberben, Lustrinelliben és Ferreirában közös, hogy 2005. szeptember 14-én mindhárman a kezdőcsapat tagjai voltak a Thun fennállásának első Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésén, amelyet az együttes a hosszabbításban kapott góllal veszített el 2–1-re az Arsenal ellen a Highburyben (a svájciak gólját Ferreira jegyezte).
A stábunk »több mint száz éve« együtt van a Thunnál. Azért maradtunk itt ilyen sokáig, mert nem a pénz a legfontosabb a számunkra
– jelentette ki Gerber.
Az elnök a játékosállomány összetételét illetően is a folytonosságra törekszik; korábban azt nyilatkozta, nagyobb számú kölcsönjátékossal a soraikban a „csapatszellem hiányát” észlelte, ezért úgy döntöttek, olyan labdarúgók köré építik a keretet, akik azonosulni tudnak a Thunnal.
Az egyik ilyen a 32 éves csapatkapitány, Marco Bürki, a korábbi Dortmund-kapus Roman Bürki öccse, aki 2015 és 2017 között még a Young Boystól kölcsönben szerepelt a csapatnál, majd 2021-ben végleges szerződéssel visszatért a klubhoz.
„Voltak dilemmáim azzal kapcsolatban, hogy a másodosztályba igazolok, de eszembe jutott, milyen volt az élet korábban a Thunnál, és hogy az elnök és az erőnléti edző (Eric-Pierre Zürcher – a szerk.) még mindig itt van. Tudtam, mire számíthatok – fogalmazott a középhátvéd, aki arról is beszélt, hogy a magas letámadásra alapuló játékfilozófiájukon a tavalyi feljutás után sem kívántak változtatni. – A taktikánk a kezdetektől fogva ugyanaz. Apránként építettük fel, és ha jól csináltuk, akkor továbbléptünk a következő szintre. Végül a begyakorolt elemek automatizmussá váltak, és mindig tudtunk előrehaladni.”
Bürki februárban 2028-ig meghosszabbította a szerződését a Thunnál
Zürcher az Athleticnek felidézte, miután az első helyre ugrottak az élvonalban, a telefonján minden héten készített egy képernyőfotót a tabelláról, de aztán idővel leszokott erről, mivel állandósították a helyüket az élen, és már nem hatott az újdonság erejével, hogy az egész mezőny az ő hátukat nézi (az ötödik Baselnek három fordulóval a vége előtt 18, a Young Boysnak 26 pont a lemaradása a bajnokcsapathoz képest).
A Thun keretének két legértékesebb játékosa a Transfermarkt által 3-3 millió euróra taksált északmacedón csatár, Elmin Rasztoder és a szakemberek szerint fényes jövő előtt álló 20 éves középpályás, Ethan Meichtry – előbbi futballista 13 találattal a csapat házi gólkirálya ebben az idényben, de rajta kívül Christopher Ibayi és Leonardo Bertone is eljutott tíz gólig a Szuperligában. A keret hazai labdarúgókra épül, a várakozások szerint azonban közülük senki sem utazik majd a svájci válogatottal a nyári világbajnokságra.
A nemzetközi porondon legutóbb a 2019–2020-as évadban szereplő Thun svájci bajnokként a következő idényben indulhat a Bajnokok Ligájában, amelyben a selejtező második körében kezdi meg a küzdelmeket, és három párharcot kellene sikerrel vennie a főtáblára kerüléshez. Hogy ez összejön-e fennállása során másodszor a hazai mérkőzéseit a 10 ezer fő befogadására alkalmas Stockhorn Arénában játszó egyletnek, az a jövő zenéje, de ahogy Gerber elnök mondta még a bajnoki cím megszerzése előtt, „álmodozni lehet”.
