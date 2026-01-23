Nincs egyetértés Svájcban: ellentétes reakciókat váltott ki a magyarok elleni meccs

A svájciak irányítójának, a három lövésből három gólt szerző Felix Aellennek azonban más érzései vannak: ő nem örült az egy pontnak.

Nem lehetünk elégedettek a döntetlennel, mert már másodszor fordult elő, hogy hét góllal vezetünk, és nem tudjuk megőrizni az előnyünket

– utalt a BSV Bern játékosa a Szlovénia elleni mérkőzésre, amelyet a svájci válogatott plusz kilencről veszített el 38–35-re. – Most legalább szereztünk egy pontot, de nem vagyunk boldogok.”