Andy Schmid Magyarország Svájc férfi kézilabda Eb magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda

Nincs egyetértés Svájcban: ellentétes reakciókat váltott ki a magyarok elleni meccs

2026. január 23. 22:05

A svájci férfi kézilabda-válogatott megszerezte első pontját középdöntős mérkőzésen az Eb-k történetében. A magyarok elleni döntetlennel azonban a csapat irányítója nem elégedett.

2026. január 23. 22:05
null

A svájci együttes hét góllal is vezetett már Magyarország ellen, de végül csak 29–29-es döntetlenre végzett a mieinkkel a dán-norvég-svéd rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. A svájciak szövetségi kapitányában, a játékos-pályafutása során a német Bundesliga legjobbjának sorozatban ötször megválasztott Andy Schmidben ennek ellenére nem maradt hiányérzet, mert így is történelmi eredményt értek el.

 

„Nem nehéz most megszólalni, mert boldog vagyok, hogy megszereztük Svájc történetének első pontját középdöntős mérkőzésen – mondta a Rhein-Neckar Löwen korábbi klasszis irányítója az európai szövetség (EHF) videójában. – Harmincöt-negyven percig ismét majdnem tökéletesen játszottunk, de a magyarokban is megvan a minőség, a kapusuk (Palasics Kristóf, akit megválasztott a meccs emberének – a szerk.) pedig nagyon jól védett a második félidőben. Az első játékrészben mi voltunk a jobbak, a másodikban ők. Tettünk egy lépést előre azáltal, hogy nem kaptunk ki, mert ötven perc játék után nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy az ellenfél átvette a vezetést. Megoldottuk ezt a szituációt, és végül megcsíptünk egy pontot. Mondhatjuk azt, hogy akár könnyen meg is nyerhettük volna a meccset, de ilyen a kézilabda.”

 

A svájciak irányítójának, a három lövésből három gólt szerző Felix Aellennek azonban más érzései vannak: ő nem örült az egy pontnak.

Nem lehetünk elégedettek a döntetlennel, mert már másodszor fordult elő, hogy hét góllal vezetünk, és nem tudjuk megőrizni az előnyünket 

utalt a BSV Bern játékosa a Szlovénia elleni mérkőzésre, amelyet a svájci válogatott plusz kilencről veszített el 38–35-re. – Most legalább szereztünk egy pontot, de nem vagyunk boldogok.”

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar csapat a középdöntőben sorrendben Szlovéniával, a társházigazda Svédországgal, valamint a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal játszik még.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Svájc–Magyarország 29–29 – a mérkőzés összefoglalója

 

 

