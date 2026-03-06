Új korszak az F1-ben is: egyre elektromosabb minden – előremutató technológia vagy az autóversenyzés halála?

A hétvégén a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal elrajtoló 2026-os versenyszezon mérföldkő lesz a Formula–1 történetében: olyan új motorformula lép életbe, amely radikálisan átalakítja az autók technikai felépítését, egyúttal a versenyzés jellegét is. A cél a modern autóipari trendeknek megfelelően az F1-ben is a nagyobb elektromos szerep, az egyszerűbb motorok és a fenntarthatóbb működés – de úgy, hogy közben az autók teljesítménye továbbra is extrém magas marad. Még akkor is, ha a drasztikus újítások természetesen nem mindenki tetszését nyerték el maradéktalanul...

A pesszimista Lewis Hamilton szerint az újítások egyenesen az F1 halálát jelentik / Fotó: MTI/EPA-AAP/James Ross

Egyszerűbb, de sokkal „elektromosabb” F1-motorok

Az NSO szezonbeharangozó összefoglalója alapján az alap-architektúra nem változik: az autókban továbbra is 1,6 literes turbós V6-os hibrid motorok dolgoznak majd, a hibridrendszer azonban jelentősen átalakul.