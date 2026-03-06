Ft
putyin zelenszkij orbán viktor

Orbánt fenyegeti Zelenszkij, de főhet a feje: elárulta Putyin, hogy mit akar Magyarországtól

2026. március 06. 05:40

A szlovákok csatlakozhatnak a magyar vétóhoz; kiderült, milyen áron kapunk olcsó energiát; nem tetszik az ukránoknak a magyar hadifoglyok kiszabadítása; életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort az ukrán elnök. Íme, a Mandiner legolvasottabb csütörtöki hírei.

2026. március 06. 05:40
null

Most főhet csak igazán Zelenszkij feje: Fico belengette, csatlakozhat a magyar vétóhoz

Szlovákia is megvétózhatja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt a Barátság olajvezetéken keresztül történő olajszállítás felfüggesztése miatt. 

Zelenszkij addig fog zaklatni minket, míg nem csatlakozom a magyarokhoz, és megakadályozom a 90 milliárd eurós hitel folyósítását?”

– tette fel a kérdést a szlovák kormányfő a sajtótájékoztatóján, majd rögtön meg is válaszolta: „Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket.”

Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának

A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarország garanciát kapott arra: Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat. Az orosz Kommerszant azt írja, hogy 

Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is szállít gázt „megbízható partnereknek”

– Szlovákiának és Magyarországnak –, amennyiben azok továbbra is „ugyanazt a politikát követik, mint ma”. 

Hivatalos ukrán bejelentés: Magyarország megtámadta a Genfi Egyezményt

A Hadifoglyokkal Való Bánásmód Kérdéseivel Foglalkozó Koordinációs Törzs szerint a nemzetközi bíróságok „az ukrán hadifoglyok életével történő manipulációt” 

Ukrajna elleni, ki nem provokált agresszióban való részvételként

is értékelhetik. A törzs elítéli az ukrán állampolgárok átadását Magyarországnak, azt a Genfi Egyezmény megtámadásának minősíti.

Harangoztak Zelenszkijnek: nem osztottak lapot Ukrajnának – az oroszok már tudják, hogy ér véget a háború

Oroszország készen áll az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatására, miközben a lehetséges megállapodás alapjának az anchorage-i orosz-amerikai tárgyalások eredményét tekinti – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy csütörtökön Moszkvában rendezett kerekasztal-megbeszélésen. 

Készek vagyunk a tárgyalásokra” 

– nyilatkozott. „De (…) azt látjuk, hogy a tárgyalások nagyon gyakran nem túl barátságos cselekmények leplezésére szolgálnak” – tette hozzá, megjegyezve ugyanakkor, hogy Moszkva jelenleg nem lát okot arra, hogy párhuzamot vonjon az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, valamint az Egyesült Államok Iránnal és Venezuelával szembeni fellépése között.

Már az ukrán hadsereggel fenyegeti Orbán Viktort Zelenszkij: „Megadjuk a címét a fegyveres erőinknek”

Életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt Zelenszkij. Az ukrán elnök a 90 milliárd eurós hitel miatt ragadtatta magát ilyen kijelentésre. A politikus 

az ukrán hadsereggel fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt egy sajtótájékoztatón. 

A hírt közlő Unian annyival próbálta elkenni a dolgot, hogy az ukrán államfő csak „humorizált”.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

