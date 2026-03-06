Orbánt fenyegeti Zelenszkij, de főhet a feje: elárulta Putyin, hogy mit akar Magyarországtól

Végre kibökte Putyin, mit akar Magyarországtól: ez lesz az ára az olcsó energiának

A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarország garanciát kapott arra: Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat. Az orosz Kommerszant azt írja, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is szállít gázt „megbízható partnereknek”

– Szlovákiának és Magyarországnak –, amennyiben azok továbbra is „ugyanazt a politikát követik, mint ma”.