Orbánt fenyegeti Zelenszkij, de főhet a feje: elárulta Putyin, hogy mit akar Magyarországtól

Most főhet csak igazán Zelenszkij feje: Fico belengette, csatlakozhat a magyar vétóhoz
A szlovák kormányfőnek elfogyott a türelme.
A szlovákok csatlakozhatnak a magyar vétóhoz; kiderült, milyen áron kapunk olcsó energiát; nem tetszik az ukránoknak a magyar hadifoglyok kiszabadítása; életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort az ukrán elnök. Íme, a Mandiner legolvasottabb csütörtöki hírei.
Szlovákia is megvétózhatja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt a Barátság olajvezetéken keresztül történő olajszállítás felfüggesztése miatt.
Zelenszkij addig fog zaklatni minket, míg nem csatlakozom a magyarokhoz, és megakadályozom a 90 milliárd eurós hitel folyósítását?”
– tette fel a kérdést a szlovák kormányfő a sajtótájékoztatóján, majd rögtön meg is válaszolta: „Rendben, Zelenszkij úr. Tegye csak próbára a türelmünket.”
A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarország garanciát kapott arra: Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat. Az orosz Kommerszant azt írja, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is szállít gázt „megbízható partnereknek”
– Szlovákiának és Magyarországnak –, amennyiben azok továbbra is „ugyanazt a politikát követik, mint ma”.
Most már nem titkolózik az orosz elnök.
A Hadifoglyokkal Való Bánásmód Kérdéseivel Foglalkozó Koordinációs Törzs szerint a nemzetközi bíróságok „az ukrán hadifoglyok életével történő manipulációt”
Ukrajna elleni, ki nem provokált agresszióban való részvételként
is értékelhetik. A törzs elítéli az ukrán állampolgárok átadását Magyarországnak, azt a Genfi Egyezmény megtámadásának minősíti.
Kijevben követelőznek és a nemzetközi bíróságokkal fenyegetőznek.
Oroszország készen áll az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatására, miközben a lehetséges megállapodás alapjának az anchorage-i orosz-amerikai tárgyalások eredményét tekinti – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy csütörtökön Moszkvában rendezett kerekasztal-megbeszélésen.
Készek vagyunk a tárgyalásokra”
– nyilatkozott. „De (…) azt látjuk, hogy a tárgyalások nagyon gyakran nem túl barátságos cselekmények leplezésére szolgálnak” – tette hozzá, megjegyezve ugyanakkor, hogy Moszkva jelenleg nem lát okot arra, hogy párhuzamot vonjon az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, valamint az Egyesült Államok Iránnal és Venezuelával szembeni fellépése között.
Innentől Trump térfelén pattog a labda.
Életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt Zelenszkij. Az ukrán elnök a 90 milliárd eurós hitel miatt ragadtatta magát ilyen kijelentésre. A politikus
az ukrán hadsereggel fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt egy sajtótájékoztatón.
A hírt közlő Unian annyival próbálta elkenni a dolgot, hogy az ukrán államfő csak „humorizált”.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala