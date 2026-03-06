Ft
fehér házban irán egyesült államok donald trump

Térdre kényszerítik Iránt: amerikai B-2-esek bombázzák a rakétabázisokat, sorra süllyednek a hadihajók

2026. március 06. 06:26

A tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.

2026. március 06. 06:26
null

„Az amerikai haderő már az iráni hadsereg több mint 30 hajóját semmisítette meg” – jelentette be Brad Cooper tengernagy, az amerikai Központi Parancsnokság vezetője csütörtökön. 

A katonai vezető Pete Hegseth hadügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az amerikai hadsereg csütörtökön fokozta az iráni haditengerészet elleni támadásokat. 

Kiemelte, hogy washingtoni idő szerint a csütörtök délutáni órákban egy nagyméretű iráni drónszállító hajót ért találat, ami kigyulladt. Megjegyezte, hogy a hajó mérete megegyezik egy második világháborús repülőgépszállító méretével. 

A tengernagy elmondta, hogy szintén csütörtökön amerikai B-2-es óriásbombázók több tucat egy tonnás bombát dobtak le a mélyen a földbe süllyesztett rakétaindító állásokra.  

Beszámolt arról, hogy a hadművelet első napjához képes csütörtökre az Iránból indított ballisztikus rakéták száma tizedére csökkent, miközben a dróntámadások több mint 80 százalékkal estek vissza. 

Az iráni légtér feletti ellenőrzés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy „elsöprő” erővel támadja Irán súlyponti helyeit – értékelte a harctéri helyzetet Brad Cooper, aki elmondta azt is, hogy az amerikai katonai műveletben összesen 50 ezer katona vesz részt. 

Pete Hegseth hadügyminiszter a floridai Tampában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadianyagok készletei bőségesen elégségesek a művelet folytatásához olyan hosszú ideig, amíg csak szükséges. A támadóerő növekszik és további utánpótlás érkezik, a helyzet irányítása az Egyesült Államok és izraeli partnerei kezében van – hangoztatta a miniszter. 

Nem sokkal korábban Donald Trump elnök egy, a Fehér Házban tartott sport témájú rendezvény elején az iráni helyzettel kapcsolatban úgy értékelte, hogy a tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.

Az Egyesült Államok katonasága közösen a csodálatos izraeli partnerekkel folytatja az ellenség teljes elpusztítását és előrébb tart a tervekhez képest”

– fogalmazott az amerikai elnök, aki ismét arra szólította fel az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, aminek fejében büntetlenséget élveznek. 

(MTI)

Jalaa MAREY / AFP


 

bodosoldier-2
2026. március 07. 12:22
Ennyi "Rommel" a világon sincs,mint itt a mandi kommentelői között.)))) Nem is értem,hogy az USA és az oroszok miért nem innen szedik a stratégáikat. Főleg a tiszások nagy spilerek a hadászatban és a stratégia tervezésben.Azt is tudják mennyi fegyver van a raktárakban és milyen tárgyalások folytak,folynak.))))
B_kanya
2026. március 07. 06:43
iimre 2026. március 06. 13:27 "4. Az Iráni rezsim kijelentette, h. a zsidókat meg kell semmisíteni, vagyis ők az életükért harcolnak." HAZUDSZ. Sajnos az iráni vezetés jó kapcsolatot ápol zsidó szervezetekkel, például a Neturei Karta rabbiajival.
B_kanya
2026. március 07. 06:40
canadian-deplorable 2026. március 06. 15:21 "Ki támogatja a világ legocsmányabb iszlám rezsimjét Iránt?" A fejlevágó al dzsolani Szíriája meg Izrael mellé állt. Ő már nem amerikai katonák fejét levágó terrorista, hanem "szép" iszlámista rezsim. Balf444$$z.
counter-revolution
2026. március 07. 01:10
Az elkaparandó kanadai zsidó megint agitál a gettóból.
