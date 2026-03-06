Térdre kényszerítik Iránt: amerikai B-2-esek bombázzák a rakétabázisokat, sorra süllyednek a hadihajók

Irán kemény üzenetet küldött Von der Leyenéknek: „meg fogják fizetni” a háború árát
A konfliktus egyre súlyosabb: iráni beszámolók szerint már több mint ezer halálos áldozata van a támadásoknak.
A tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.
„Az amerikai haderő már az iráni hadsereg több mint 30 hajóját semmisítette meg” – jelentette be Brad Cooper tengernagy, az amerikai Központi Parancsnokság vezetője csütörtökön.
A katonai vezető Pete Hegseth hadügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy az amerikai hadsereg csütörtökön fokozta az iráni haditengerészet elleni támadásokat.
Kiemelte, hogy washingtoni idő szerint a csütörtök délutáni órákban egy nagyméretű iráni drónszállító hajót ért találat, ami kigyulladt. Megjegyezte, hogy a hajó mérete megegyezik egy második világháborús repülőgépszállító méretével.
A tengernagy elmondta, hogy szintén csütörtökön amerikai B-2-es óriásbombázók több tucat egy tonnás bombát dobtak le a mélyen a földbe süllyesztett rakétaindító állásokra.
Beszámolt arról, hogy a hadművelet első napjához képes csütörtökre az Iránból indított ballisztikus rakéták száma tizedére csökkent, miközben a dróntámadások több mint 80 százalékkal estek vissza.
Az iráni légtér feletti ellenőrzés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy „elsöprő” erővel támadja Irán súlyponti helyeit – értékelte a harctéri helyzetet Brad Cooper, aki elmondta azt is, hogy az amerikai katonai műveletben összesen 50 ezer katona vesz részt.
Pete Hegseth hadügyminiszter a floridai Tampában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadianyagok készletei bőségesen elégségesek a művelet folytatásához olyan hosszú ideig, amíg csak szükséges. A támadóerő növekszik és további utánpótlás érkezik, a helyzet irányítása az Egyesült Államok és izraeli partnerei kezében van – hangoztatta a miniszter.
Nem sokkal korábban Donald Trump elnök egy, a Fehér Házban tartott sport témájú rendezvény elején az iráni helyzettel kapcsolatban úgy értékelte, hogy a tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.
Az Egyesült Államok katonasága közösen a csodálatos izraeli partnerekkel folytatja az ellenség teljes elpusztítását és előrébb tart a tervekhez képest”
– fogalmazott az amerikai elnök, aki ismét arra szólította fel az iráni biztonsági erők tagjait, hogy tegyék le a fegyvert, aminek fejében büntetlenséget élveznek.
