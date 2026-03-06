Térdre kényszerítik Iránt: amerikai B-2-esek bombázzák a rakétabázisokat, sorra süllyednek a hadihajók

Az iráni légtér feletti ellenőrzés lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy „elsöprő” erővel támadja Irán súlyponti helyeit – értékelte a harctéri helyzetet Brad Cooper, aki elmondta azt is, hogy az amerikai katonai műveletben összesen 50 ezer katona vesz részt.

Pete Hegseth hadügyminiszter a floridai Tampában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az amerikai hadianyagok készletei bőségesen elégségesek a művelet folytatásához olyan hosszú ideig, amíg csak szükséges. A támadóerő növekszik és további utánpótlás érkezik, a helyzet irányítása az Egyesült Államok és izraeli partnerei kezében van – hangoztatta a miniszter.

Nem sokkal korábban Donald Trump elnök egy, a Fehér Házban tartott sport témájú rendezvény elején az iráni helyzettel kapcsolatban úgy értékelte, hogy a tervezetthez képest gyorsabban halad a katonai művelet.