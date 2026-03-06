Orbán Viktor: Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával! (VIDEÓ)

Nyílvánvaló, hogy a pénzről szól az egész, mert ki akarják zsebelni a magyarokat: amiket a nemzeti kormány elvett a multiktól és odaadott az embereknek, azt most vissza akarják szerezni – mondta Orbán.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bizonyítékaik vannak arra nézve, hogy a vezeték működőképes. Zelenszkij is bevallotta, hogy egy politikai ügyről van itt szó – fűzte hozzá. Orbán Viktor bejelentette, hogy a magyar vizsgálóbizottságot oda kell engedni a vezetékhez, és akkor kiderül, mi a pontos helyzet.