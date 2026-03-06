Orbán Viktor: Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával! (VIDEÓ)

Orbán Viktor a magas gázárakról azt mondta, hogy az ukránok már korábban elzárták az egyik Oroszországból érkező gázvezetéket, de ez nem okozott problémát, mert a Török Áramlat működik. Ha nem lenne olcsó orosz gáz, akkor négyszeres gázárak lennének Magyarországon – szemléltette. Mindent el kell követni, hogy a déli vezetékben ne tegyenek kárt az ukránok – hívta fel a figyelmet a kormányfő.
A miniszterelnök szerint a következő négy év továbbra is a veszélyek kora lesz. Az EU azt a célt tűzte ki, hogy Oroszországot a frontvonalon kell legyőzni, így a háborús veszély növekedni fog. Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradni a háborúból – zárta gondolatait.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos