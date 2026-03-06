Ft

kossuth rádió kormányfő orbán viktor

Orbán Viktor: Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával! (VIDEÓ)

2026. március 06. 07:15

Előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból – mondta a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. Orbán Viktor közölte, nem engednek az ukránok zsarolásának és fenyegetésének.

2026. március 06. 07:15
Kovács András
Kovács András

 

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának nyilatkozott

Orbán
Orbán Viktor Zelenszkij halálos fenyegetéséről is nyilatkozott

Orbán Viktor a beszélgetés elején jelezte, nem esett jól neki Zelenszkij fenyegetése. Meg kell érteni, miről beszél az ukrán elnök: követelései vannak Kijevnek Magyaroszággal szemben, és ezeket én nem teljesítem. Útban van a magyar kormány Ukrajnának, és el akarnak takarítani minket – tette hozzá. Csak úgy tudnak teljesülni az ukrán követelések, ha április 12. után ukránpárti kormány lesz – mondta. 

Sem a zsarolásnak, sem a fenyegetésnek nem szabad engedni. 

Orbán megismételte, hogy továbbra sem támogatják Ukrajna uniós tagságát, a pénzügyi követeléseiket, nem szabad engedni az ukrán követeléseknek. 

Orbán Viktor: Állami banditizmust folytat Ukrajna

A helyzet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincsen műszaki problémája, egy politikai döntés van a háttérben – ismertette a kormányfő. Nemzetközi szerződések kötelezik Ukrajnát arra, hogy átengedjék a kőolajat, de ehelyett állami banditizmust folytatnak – közölte. Mindezzel párhuzamosan minden támogatást megad Ukrajna a Tisza Pártnak – folytatta. 

  • Magyarország egyébként csak a jogával él a 90 milliárdos ukrán segélycsomag ügyében, mi az érdekeink szerint döntünk – fogalmazott. 
  • Orbán Viktor közölte, soha nem fognak semmilyen pénzügyi segítséget megszavazni Ukrajnának, amíg nem áll helyre a rend a Barátság vezetéken. 

A miniszterelnök elmondta, hogy

 hamarabb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az üzemanyagból. 

Majd arról is beszélt, hogy az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzetnek van árfelhajtó hatása az üzemanyagokra. Figyeljük a nemzetközi helyzetet, és be fogunk avatkozni az árképzsébe, ha a helyzet indokolja. Volt már ilyen korábban, amit el kell kerülni, de van tapasaztalat és tudás. A magyarokat meg fogjuk védeni az elviselhetetlen energiaárakkal szemben – nyomatékosította. 

Itt az újabb tiszás ostobaság

A kormányfő szerint ismerethiányról lehet szó a Tisza Párt esetében, amikor a benzinárak adótartalmáról beszélnek, mert a régiós országokhoz képest alacsonyabb a benzin adótartalma. Szólt arról is, hogy 

a Shell több embert ejtőernyőztetett a Tiszába, ők a saját anyagi helyzetüket javítják, miközben az ország helyzetét rontják.

Nyílvánvaló, hogy a pénzről szól az egész, mert ki akarják zsebelni a magyarokat: amiket a nemzeti kormány elvett a multiktól és odaadott az embereknek, azt most vissza akarják szerezni – mondta Orbán. 

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bizonyítékaik vannak arra nézve, hogy a vezeték működőképes. Zelenszkij is bevallotta, hogy egy politikai ügyről van itt szó – fűzte hozzá. Orbán Viktor bejelentette, hogy a magyar vizsgálóbizottságot oda kell engedni a vezetékhez, és akkor kiderül, mi a pontos helyzet.

A kormányfő a két hadifogoly kiszabadításáról azt mondta, hogy a két férfi most szabad ember, ez egy nagyon jó hír. 

Nem is értem, mi ezzel a probléma?

Orbán Viktor közölte, hogy az oroszokkal folyamatosan egyeztetnek a hadifoglyok ügyében. 

Minden magyart hazahoznak a Közel-Keletről

A miniszterelnök szólt arról is, hogy mindenkit haza fognak hozni a Közel-Keletről. Mentesítőjáratokat indítunk, mert több ezer magyar van kint – hangsúlyozta.  

Orbán Viktor szerint a nyugat-európai országok nincsenek felkészülve egy újabb migrációs hullámra. Magyarországon áll a kerítés, és a jogi határzár is. A brüsszeliek megpróbálnak rákényszeríteni minket az elhibázott nyugati migrációs politikára – húzta alá.

 Senki sem léphet be Magyarországra a magyar hatóságok engedélye nélkül!

A DK és a Tisza a brüsszeli migrációs politikát akarják folytatni – vélekedett, majd kitért arra is, ha Iránból migránsok indulnának el, akkor tudjuk, hogyan védjük meg magunkat. Minél több egy migráns az országban, annál nagyobb a terrorfenyegetettség – emelte ki Orbán Viktor. A Közel-Kelet beköltözött több nyugat-európai országba, és ezt el kell kerülni Magyarországon. 

Orbán Viktor: Így megszűnne a rezsicsökkentés

Orbán Viktor a magas gázárakról azt mondta, hogy az ukránok már korábban elzárták az egyik Oroszországból érkező gázvezetéket, de ez nem okozott problémát, mert a Török Áramlat működik. Ha nem lenne olcsó orosz gáz, akkor négyszeres gázárak lennének Magyarországon – szemléltette. Mindent el kell követni, hogy a déli vezetékben ne tegyenek kárt az ukránok – hívta fel a figyelmet a kormányfő. 

A miniszterelnök szerint a következő négy év továbbra is a veszélyek kora lesz. Az EU azt a célt tűzte ki, hogy Oroszországot a frontvonalon kell legyőzni, így a háborús veszély növekedni fog. Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, akkor leszünk biztonságban, ha sikerül kimaradni a háborúból – zárta gondolatait. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

