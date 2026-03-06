Ft
Orbán Viktor német szövetségese üzent Zelenszkijnek: átlépett egy határt

2026. március 06. 09:56

Alice Weidel szerint az ukrán elnök kijelentései vízválasztók.

2026. március 06. 09:56
null

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke is reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor elleni fenyegetésére. A német politikus szerint Zelenszkij kijelentésével – miszerint a magyar miniszterelnök otthonához küldené az ukrán hadsereget – átlépett egy határt.

 

Zelenszkij, a német kormány és az EU kiemelt partnere azzal fenyegeti Magyarország kormányfőjét, hogy katonái meglátogatják Orbán otthonát. Ez vízválasztó”

– írta Weidel.

Mint írtuk, Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön „beszélgethessenek el” ezzel az emberrel.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán elnök azért zsarolja és fenyegeti, mert ukránbarát kormányt akar látni Magyarország élén. „Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni” – mondta, majd leszögezte, hogy mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

