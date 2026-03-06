Orbán Viktor német szövetségese üzent Zelenszkijnek: átlépett egy határt

Mint írtuk, Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön „beszélgethessenek el” ezzel az emberrel.

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán elnök azért zsarolja és fenyegeti, mert ukránbarát kormányt akar látni Magyarország élén. „Egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni” – mondta, majd leszögezte, hogy mindig ki fog állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.

