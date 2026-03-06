Ezért minden gazda hálás lehet a kutyájának: mélyebb a kapcsolat, mint gondolnánk

Egy nemzetközi együttműködésben megvalósult kutatás – amelyben az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem, a KSH KKI és a London School of Hygiene and Tropical Medicine szakemberei vettek részt – 28 női kutyatartóval készített mélyinterjúkra épült. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja az ember és a kutya közötti kapcsolat társadalmi és pszichológiai jelentésrétegeit.

Az eredmények szerint a kutya és gazdája kapcsolata sokszor a legszorosabb társas kapcsolat formáját ölti, amely egyszerre jelent gondoskodást, felelősséget és érzelmi biztonságot. A kutya, mint érzelmi támasz különösen a városi élet körülményei között válik fontossá, ahol a hagyományos közösségi hálók gyakran gyengülnek.