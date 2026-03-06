Ezért minden gazda hálás lehet a kutyájának: mélyebb a kapcsolat, mint gondolnánk

Szeretik a kutyákat a magyarok
65 százalék tartott már kutyát, vagy szeretne.
Az elmúlt években látványosan átalakult az emberek és háziállataik közötti viszony, a kedvencek szerepe sok családban felértékelődött. A kutyatartás ma már nem csupán hobbi: társas kapcsolat és életmód, amely szorosan összefonódó rendszert alkot.
A kutyatartás társadalmi jelentősége az utóbbi időszakban érezhetően megnőtt. A kutya már nem pusztán háziállat, hanem sok esetben családtag, amely erős érzelmi kötődést alakít ki a gazdájával. A kutyatartás a modern társadalomban egyre inkább életforma, amely meghatározza a mindennapi rutinokat, a szabadidő eltöltését és az emberi kapcsolatokat is.
Egy nemzetközi együttműködésben megvalósult kutatás – amelyben az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem, a KSH KKI és a London School of Hygiene and Tropical Medicine szakemberei vettek részt – 28 női kutyatartóval készített mélyinterjúkra épült. A vizsgálat célja az volt, hogy feltárja az ember és a kutya közötti kapcsolat társadalmi és pszichológiai jelentésrétegeit.
Az eredmények szerint a kutya és gazdája kapcsolata sokszor a legszorosabb társas kapcsolat formáját ölti, amely egyszerre jelent gondoskodást, felelősséget és érzelmi biztonságot. A kutya, mint érzelmi támasz különösen a városi élet körülményei között válik fontossá, ahol a hagyományos közösségi hálók gyakran gyengülnek.
Az EU-ban Németországban él a legtöbb kutya, de arányaiban Magyarország verhetetlen – 29 kutya jut minden száz emberre.
A kutyatartás lelki hatásai messze túlmutatnak a mindennapi együttélésen. A kutyák szerepe a mentális egészségben egyre hangsúlyosabb:
A rendszeres séták, a közös tevékenységek és az állandó figyelem mind hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez.
A házi kedvencek társadalmi hatása abban is megmutatkozik, hogy új kapcsolatokat hoznak létre. A kutyasétáltatás során spontán közösségek alakulnak ki, így a kutyatartók között sajátos, informális társadalmi hálózat jön létre. Ez a jelenség különösen a nagyvárosokban fontos, ahol a személyes kapcsolatok ÁLTALÁBAN lazábbak.
A kutyatartás és életmód tehát szorosan összekapcsolódik: az állattartás napi ritmust ad, mozgásra ösztönöz, és olyan felelősségi formát teremt, amely rugalmasabb, mint a szülőség, mégis hasonló érzelmi mélységet hordozhat.
A vizsgálat külön figyelmet fordított a női kutyatartók tapasztalataira. Az interjúk rámutattak, hogy a gondoskodás és kutyatartás sok esetben identitásképző tényezővé válik. A nők és házi kedvenceik kapcsolata gyakran tudatos választásként jelenik meg, amelyben az érzelmi kötődés kutyákhoz nem helyettesít, hanem kiegészít más emberi kapcsolatokat.
A kutyatartás, mint életforma lehetőséget ad arra, hogy a gazda saját jólétét és pszichológiai egyensúlyát is erősítse. A kutatás szerint a kutya jelenléte nemcsak felelősséget, hanem folyamatos visszacsatolást is jelent: az állat reakciói, ragaszkodása és kiszámítható viselkedése stabil érzelmi környezetet teremt.
A Debreceni Kutyaház Állatotthon tavaly ünnepelte a 20. születésnapját – ez sokmindent elárul a kitartásukról és az állatszeretetükről. Jelenleg több mint 200 kutya és 80 macska tartozik a gondozásukba.
A kutyatartás társadalmi szerepe ma már túlmutat az állattartás hagyományos keretein. A házi kedvenc egyre inkább társ, akivel a gazda megosztja mindennapjait, lakókörnyezetét és szabadidejét. Ez a jelenség újradefiniálja az ember és állat kapcsolatát, és a társadalom működésére is hatással van.
A kutyatartás a modern társadalomban ezért nem csupán egyéni döntés, hanem kulturális és életmódbeli változás is. A kutya jelenléte egyszerre jelent érzelmi biztonságot, közösségi kapcsolódást és tudatosabb életvezetést – olyan értékeket, amelyek a 21. századi városi ember számára különösen felértékelődtek.
Íme, a városi kutyatartás legfontosabb tudnivalói:
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka