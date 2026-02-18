Nagy felfedezést tett a tudomány – ez minden kutyás gazdát érint

Mit jelentenek a kutyák könnyei?
Az emberekhez hasonlóan a kutyák szeme is termel azonban könnyeket, az állat ezzel tartja tisztán és nedvesen a szemüregét. A kutyák könnycsatornái viszont másképp épülnek fel, mint az emberé, a folyadékot visszavezetik a testükbe – ahelyett, hogy a könny az arcukra folyna. Tehát, ha a kutya könnyezik, érdemes állatorvoshoz fordulni, mert ez eldugult könnycsatornára, allergiára, vagy szemfertőzésre utaló jel.
Egy új kutatás mégis arra mutatott rá: az örömtől bizony képesek könnyezni az ebek.
A kutyatulajdonosok jól ismerik azokat az érzelmi kitöréseket, amelyeket a kutyáikkal élnek át a viszontlátáskor – farokcsóválással, ugatással, nyalogatással és ugrálással fejezik ki örömüket a négylábúak, akik néha annyira izgatottak lesznek, hogy még be is pisilnek. A szakemberek megállapították, hogy ez is annak a jele, milyen erős a gazda és a kutya közötti a társadalmi-érzelmi kapocs.
Egy 2022-ben a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmány 22 kutyát és gazdát vizsgált, és arra a megállapításra jutott, hogy