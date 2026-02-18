Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kutatás könny kutya sírás

Nagy felfedezést tett a tudomány – ez minden kutyás gazdát érint

2026. február 18. 13:58

A négylábú kedvencek érzelmi intelligenciája kiemelkedően magas. Éreznek szomorúságot és örömöt, sőt, bizonyos esetekben még könnyezhetnek is.

2026. február 18. 13:58
null
Szabó Péter

Aki nézett már a kutyája szemébe, az biztosan tisztában van vele, hogy házi kedvencének vannak érzelmei. Kaphat dorgálást, vagy jutalmat, léphet tüskébe vagy végignézheti, ahogy a gazdája egyedül hagyja, a viselkedése és a két szeme árulkodó. Az érzéseit ki is tudja mutatni, egy új tanulmány szerint a kutyák még örömkönnyekre is képesek. A nagy kérdés adott: tényleg sírnak a kutyák?

Kéretik megkapaszkodni: kutyadepresszió és kutyaszorongás is sújthatja az ebeket, és kétségtelenül adhatnak ki olyan hangokat, amelyek nagyon hasonlítanak a sírásra. A szakértők szerint az érzelmek széles skáláját élik meg a kutyák: ismerik a boldogságot, a frusztrációt, a szeretetet, az unalmat, az örömöt, a bánatot, a hűséget és a szomorúságot is. „És mindegyik érzést ki is tudják fejezni a maguk módján” – állítja a Reader’s Digest honlapján megjelent cikkben Linda Simon, a ThePets állatorvosa és állatorvosi tanácsadója.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron
sírnak a kutyák
A tudomány vizsgálja, miként sírnak a kutyák
Fotó: Pixabay

Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy a kutyák nem ugyanúgy fejezik ki a szomorúságot, mint mi, emberek, bár ugyanolyan okokból képesek előidézni az érzést. A fájdalom, a magány, a veszteség és a gyász őket is érzékenyen érinti. Általában rövid ideig tart náluk a szomorúság, de olykor nagyon mély és tartós érzelmeket is átélhetnek.

Ismerjük a hiteles beszámolókat a gyászoló kutyákról, akik nap mint nap hűségesen vártak eltávozott gazdáikra azok sírjainál.

A négylábú kedvencek empátiára is képesek: amikor a gazdájuk szomorú, sokszor a kutyák is kifejezhetik kedvtelenségüket, még akkor is, ha nem értik pontosan, miről van szó.

Ezt is ajánljuk a témában

Tényleg sírnak a kutyák?

A kutyák érzelmileg intelligensebbek, mint gondolnánk, különösen, ha a gazdáik érzéseiről van szó. „Hihetetlenül érzékenyek az érzéseinkre, érzelmeinkre, arckifejezéseinkre és még az egészségi állapotunkra is. Bár a kutyák nem tudják kifejezni a szomorúságot, vagy nem tudnak úgy gondolkodni róla, mint az emberek, minden bizonnyal sokkal többet értenek és éreznek, mint gondolnánk” – hangsúlyozta Jen Jones veterán kutyakiképző és viselkedésterapeuta, a Your Dog Advisor alapítója.

A cikk arról is beszámol, hogy a kutyák bizony sírhatnak, ráadásul kétféleképpen is képesek rá: hangosan, a szívünkhöz simuló módon, és olykor könnyekkel. A hangokkal valószínűleg

  • izgalmat,
  • frusztrációt,
  • szorongást vagy
  • fájdalmat

próbálnak kifejezni.

Ismerős a helyzet, amikor a kutya hátat fordít, elbújik vagy odahozza az egyik kedvenc tárgyát – ezek mind olyan gesztusok, amelyek a bennük aktuálisan dúló érzelmeiket tükrözik. Dr. Simon azonban rámutatott, hogy az ember az egyetlen faj a Földön, amely képes a sírásra az érzelmei által, így ha a kutya szemében könnyek látszanak, azok nem az érzéseiket jelzik.

Ezt is ajánljuk a témában

Mit jelentenek a kutyák könnyei?

Az emberekhez hasonlóan a kutyák szeme is termel azonban könnyeket, az állat ezzel tartja tisztán és nedvesen a szemüregét. A kutyák könnycsatornái viszont másképp épülnek fel, mint az emberé, a folyadékot visszavezetik a testükbe – ahelyett, hogy a könny az arcukra folyna. Tehát, ha a kutya könnyezik, érdemes állatorvoshoz fordulni, mert ez eldugult könnycsatornára, allergiára, vagy szemfertőzésre utaló jel.

Egy új kutatás mégis arra mutatott rá: az örömtől bizony képesek könnyezni az ebek.

A kutyatulajdonosok jól ismerik azokat az érzelmi kitöréseket, amelyeket a kutyáikkal élnek át a viszontlátáskor – farokcsóválással, ugatással, nyalogatással és ugrálással fejezik ki örömüket a négylábúak, akik néha annyira izgatottak lesznek, hogy még be is pisilnek. A szakemberek megállapították, hogy ez is annak a jele, milyen erős a gazda és a kutya közötti a társadalmi-érzelmi kapocs.

Egy 2022-ben a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmány 22 kutyát és gazdát vizsgált, és arra a megállapításra jutott, hogy

amikor a kutyák öt-hét óra különlét után viszontlátták gazdájukat, könnyeket termeltek!

Ez összefüggésben lehet a kötődést elősegítő hormon, az oxitocin felszabadulásával. Érdekes, hogy amikor a kutyákat ismerősök, ám nem a gazdáik üdvözölték, jelentősen csökkent a könnymennyiségük. A tudomány tehát dolgozik a tény bizonyításán: a kutyák érzékenyek annyira, hogy megkönnyezik az újbóli találkozásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!