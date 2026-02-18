Nagy felfedezést tett a tudomány – ez minden kutyás gazdát érint

Aki nézett már a kutyája szemébe, az biztosan tisztában van vele, hogy házi kedvencének vannak érzelmei. Kaphat dorgálást, vagy jutalmat, léphet tüskébe vagy végignézheti, ahogy a gazdája egyedül hagyja, a viselkedése és a két szeme árulkodó. Az érzéseit ki is tudja mutatni, egy új tanulmány szerint a kutyák még örömkönnyekre is képesek. A nagy kérdés adott: tényleg sírnak a kutyák?

Kéretik megkapaszkodni: kutyadepresszió és kutyaszorongás is sújthatja az ebeket, és kétségtelenül adhatnak ki olyan hangokat, amelyek nagyon hasonlítanak a sírásra. A szakértők szerint az érzelmek széles skáláját élik meg a kutyák: ismerik a boldogságot, a frusztrációt, a szeretetet, az unalmat, az örömöt, a bánatot, a hűséget és a szomorúságot is. „És mindegyik érzést ki is tudják fejezni a maguk módján” – állítja a Reader’s Digest honlapján megjelent cikkben Linda Simon, a ThePets állatorvosa és állatorvosi tanácsadója.