Súlyos veszélyeket hordoz magában a Tisza által belengetett ebadó

Továbbra sem csitulnak az indulatok a Tisza Párt kiszivárgott, baloldali gazdasági fordulatot előrevetítő csomagja körül. Az Index birtokába jutott dokumentum részét képezi az eb- és macskaadó is, mely a kisállattartás további drágulását okozná.

A Tisza Párt programjába foglalt eb- és macskaadó csak tovább nehezítené az állatmenhelyek helyzetét. Fotó: En-Dog Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

A terv szerint minden tulajdonosnak 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes háziállata után évente.