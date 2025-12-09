Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások menhely Tisza Párt Állatmentő Liga állatvédő egyesület reakció Magyar Péter adó

Súlyos veszélyeket hordoz magában a Tisza által belengetett ebadó

2025. december 09. 20:31

Az állatvédők szerint egy ilyen adónem bevezetése nem segítené a felelős állattartást. Éppen ezzel ellentétes intézkedésekre lenne szükség.

2025. december 09. 20:31
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Továbbra sem csitulnak az indulatok a Tisza Párt kiszivárgott, baloldali gazdasági fordulatot előrevetítő csomagja körül. Az Index birtokába jutott dokumentum részét képezi az eb- és macskaadó is, mely a kisállattartás további drágulását okozná.

A Tisza Párt programjába foglalt eb- és macskaadó csak tovább nehezítené az állatmenhelyek helyzetét.
A Tisza Párt programjába foglalt eb- és macskaadó csak tovább nehezítené az állatmenhelyek helyzetét. Fotó: En-Dog Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

A terv szerint minden tulajdonosnak 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes háziállata után évente. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

 „A program a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót rakna 

  • a kutya- és macskaeledeleltől kezdve
  • a kisállat-almokon át
  • egészen a papagáj- és hüllőeledelekig” 

– olvasható a tervezetben.

Aggodalommal teli reakciók

Ennek kapcsán kerestük meg az En-Dog Állatmentő és Környezetvédő Egyesület vezetőjét és az Állatmentő Liga elnökét. Balla-Dósa Zsanett, az En-Dog képviselője a Mandinernek elmondta, hogy a szervezetben vegyes, de alapvetően aggodalommal teli reakciókat váltott ki az adó lehetősége. „Elsősorban állatvédelmi szempontból vizsgáljuk a javaslatot, és ebben a megközelítésben egyhangú volt az álláspont: 

egy ilyen adónem bevezetése nem segítené a felelős állattartást.

 A felelős gazdák megterhelése nem csökkenti az állatok elhagyásának vagy a nem megfelelő tartási körülményeknek a kockázatát – sőt, bizonyos esetekben akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet – hívta fel a figyelmet.

Az egyesület ezért inkább olyan intézkedéseket támogat, amelyek ösztönzőkkel és támogatásokkal segítik a felelős állattartást, nem pedig többletterheket rónak a gazdákra – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy az új, a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programjában szereplő adó milyen többletköltségeket jelenthetne az állatmenhelyeknek, az egyesület vezetője úgy válaszolt: a menhelyek működtetése már jelenleg is jelentős anyagi terhekkel jár, ezért bármilyen közvetett költségnövekedés – például a tápokra, orvosi eszközökre vagy felszerelésekre kivetett többletadó – komolyan befolyásolná a mindennapi működésüket.

„Az állatmenhelyek költségvetése nagyrészt adományokra, pályázati forrásokra és önkéntes munkára épül. Így 

még egy kisebb mértékű áremelkedés is az ellátott állatok számának csökkenéséhez vagy a szolgáltatások színvonalának visszaeséséhez vezethetne.

 Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a menhelyeknek sokkal inkább támogatásra, a felelős állattartást ösztönző intézkedésekre és stabil finanszírozásra lenne szükségük ahhoz, hogy továbbra is hatékonyan végezhessék az állatok védelmét” – hangsúlyozta Balla-Dósa Zsanett.

Ezt is ajánljuk a témában

Még több állat kerülne az utcára az eb- és macskaadó miatt

Hasonló kérdésekkel fordultunk az Állatmentő Liga elnökéhet, Pataki Gáborhoz is. A IV. és a II. kerület állatvédelmi referense lapunknak elmondta: nem gondolja, hogy szükséges lépés lenne egy ilyen új adó bevezetése, amelynek több lenne a negatívuma, mint a pozitívuma. „Olvastam egy településről, ahol azért akarnak ebadót bevezetni, mert megnövekedett az állatvédelmi eljárások száma. Nos, akkor be lehetne vezetni birtokvédelmi adót vagy házassági, temetési és más adókat is, amelyeknél az önkormányzatok illetékesek” – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a tiszás elképzelés milyen pluszterheket róna az állattartókra és az állatvédő szervezetekre, Pataki úgy válaszolt: lennének törvénytisztelő gazdik, akik megfizetnék a tervezett összeget, de jócskán akadnának olyanok is, akik továbbra sem oltatnák, nem chipeltetnék a kedvenceiket. „Akik eddig sem vitték orvoshoz az állataikat, szinte biztos, hogy az adót sem fizetnék be. 

Az is kérdés, hogy titokban tartanák-e az állatokat, vagy inkább – jobb esetben – a menhelyekre, rosszabb esetben pedig az utcára engednék őket.”

Az Állatmentő Liga elnöke rámutatott, hogy a civil szervezetek nap mint nap erőn felül dolgoznak, és ez különösen igaz a vidéki egyesületekre.

Pataki Gábor kitért arra is, hogy „az állattartók gyakran mondják, hogy ők többszörös adófizetők. Már az orvosi költségek, az élelmezés és az egyéb kiadások is jelentős terhet rónak rájuk” – sorolta.

„Egyelőre nem lehet tudni, Magyar Péterék elképzelése rövid távon milyen hatással lenne az állatvédelemre, de az eb- és macskaadó bevezetése növelhetné a menhelyek telítettségét. Hosszú távon pedig kérdéses, hogy mindezek után milyen újabb terhet lehetne még az állattartókra kivetni” – zárta gondolatait az Állatmentő Liga elnöke.

Ezt gondolja az állatvédelmi kormánybiztos

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost is elmondta korábban a véleményét a témában. Mint fogalmazott, „Magyarországon a legfrissebb kutatások szerint a háztartások kétharmadában él valamilyen társállat. (…)

Egy ilyen jellegű adóztatás teljesen életszerűtlen és igazságtalan lenne a felelős gazdákkal szemben,

akik már most is sokat áldoznak arra, hogy az állataik megfelelő ellátást kapjanak”. 

„Mi azt valljuk, hogy az állattartást támogatni kell – nem pedig újabb terhekkel sújtani. Az elképzelés egyébként szakmailag is megkérdőjelezhető: minden kutyára és macskára kivetnék, miközben például a macskák azonosítása sok esetben ma is nehézséget okoz” – tette hozzá.

Ovádi arra is felhívta a figyelmet, hogy a köztudatban forgó 18 ezer forintos összeg a felelőtlen állattartókra aligha lenne hatása: 

aki eddig sem vállalta a kötelezettségeit, az ettől az adótól sem válna felelősségteljesebbé.

„Mi a támogatásokban hiszünk — gondoljunk csak a Magyar Falu Programra vagy az országos ivartalanítási, chipelési, oltási programokra. Valódi eredmény ezekkel érhető el, nem pedig új adókkal” – jelentette ki az állatvédelemért felelős kormánybiztos.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a A Tisza Párt megszorító csomagja aktában.

Így nyúlna bele a Tisza tervezete gyakorlatilag minden jövedelembe

Nemcsak a cégek utáni jövedelmek, tehát például az osztalék, vagy a megtermelt vagyonuk után kellene többet fizetniük az embereknek, de a lakáskiadást is felforgatná a kiszivárgott tervezet. Minden jövedelem után súlyosan adózni kellene egy kormányváltás esetén.

10 órája

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2025. december 09. 20:47
Lenne fecskeadó, meg egéradó is?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 09. 20:46
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!