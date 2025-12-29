Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással

Újra telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután az ukrán hadsereg dróntámadást kísérelt meg az orosz vezető állami rezidenciája ellen.

Az orosz média beszámolói szerint Putyin hangsúlyozta, hogy a támadás rendkívül rossz időben érkezett. Elmondta, hogy a támadást szinte közvetlenül az ukrán és az amerikai elnök vasárnapi tárgyalása után kísérelték meg. Putyin szerint a találkozónak stabilizálnia kellett volna a helyzetet, nem pedig eszkalálnia azt.