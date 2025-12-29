Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin orosz-ukrán háború egyesült államok donald trump

Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással

2025. december 29. 20:22

Az amerikai elnök magyarázkodásra kényszerült Kijev legújabb lépése miatt.

2025. december 29. 20:22
null

Újra telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután az ukrán hadsereg dróntámadást kísérelt meg az orosz vezető állami rezidenciája ellen.

Az orosz média beszámolói szerint Putyin hangsúlyozta, hogy a támadás rendkívül rossz időben érkezett. Elmondta, hogy a támadást szinte közvetlenül az ukrán és az amerikai elnök vasárnapi tárgyalása után kísérelték meg. Putyin szerint a találkozónak stabilizálnia kellett volna a helyzetet, nem pedig eszkalálnia azt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A beszámolók szerint Trump kifejezte felháborodását a történtekkel kapcsolatban, és újra megerősítette, hogy az Egyesült Államok nem szállított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának – a közösségi médiában főként ukrán párti oldalak kezdték híresztelni a támadást követően, hogy azt amerikai Tomahawk-rakétákkal követték el.

Putyin arra figyelmeztetett, hogy az orosz elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Azt mondta Trumpnak, hogy Moszkva felülvizsgálja álláspontját több korábban tárgyalt megállapodás tekintetében. A Kreml közleménye szerint Trump kijelentette, hogy a mostani dróntámadás változtatni fog a Washington és Kijev közötti viszonyon is. 

Az éles hangnem ellenére mindkét vezető egyetértett abban, hogy fenntartják a közvetlen és „baráti” párbeszédet. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is szorosan és pragmatikusan együtt kíván működni az Egyesült Államokkal a béke felé vezető út megtalálása érdekében.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. december 29. 21:31
3.000 ember játszik 300.000.000 nevében, miközben egyik sem kapott senkitől sem jogot, csupán 3.000 gondolja magát mindenek felett. Az eu parlament egy hiba, mert tudatlan onlinebarmokból épül fel. De a célját tökéletesen eléri. Szétbasz mindent.
Válasz erre
5
0
Ízisz
2025. december 29. 21:21
Z. "Oroszország szerint Nagy-Britannia áll a legújabb ukrán „provokáció” mögött – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, miután a Kreml szerint Ukrajna támadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája ellen." Na... Nem csak én gondolom hogy a háttérhatalom szórakozik!!!💯❗
Válasz erre
6
0
Ízisz
•••
2025. december 29. 21:06 Szerkesztve
Z. Zelenszkij a London-Sity globalista bankár zsidó Deep State védelme alatt áll... Azért van még mindig életben!!! Az ő érdekeink kell megfeleljen!!! Trump e miatt nem tudja semmivel megzsarolni, a törpe náci meg röhög a markába!!! 💯😏❗ Trump nem Zelenszkij hadakozik, ő csak egy parancsot teljesítő báb, egy eszköz a háttérhatalom kezében!!! 💯❗
Válasz erre
5
0
Titi
2025. december 29. 21:06
Zselé is el akarja játszani a lehetetlent, egy seggel akar két lovat megülni. A soros csicskáktól kell a pénz, az amerikaiaktól a katonai, és pénzügyi támogatás. De minden normális ember látja, hogy ez a tetű nem akar békét. Akkor miért járkál Trumphoz, ez az el.aszott nyomorult? Minden alkalommal neki van még néhány külön kitétele. Trump miért nem üt az európai háborúpárti majmok, és zselé fejére? Mi a fenének tárgyalgatnak, ha úgysem lesz vége a háborúnak? Közben az oroszokat vádolja, hogy ők nem akarnak véget vetni a háborúnak. Rettentően unalmas ez a tilitoli, nem hiszem el, hogy egy tollvonással nem lehet ezt az majmot a sarokba állítani.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!