Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással

Rendkívüli: megtámadták az ukránok Putyin rezidenciáját, durva eszkaláció jöhet
A Kreml állításait egyelőre tagadják Zelenszkijék, a történet miatt Moszkva tárgyalási álláspontja is megváltozhat.
Az amerikai elnök magyarázkodásra kényszerült Kijev legújabb lépése miatt.
Újra telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután az ukrán hadsereg dróntámadást kísérelt meg az orosz vezető állami rezidenciája ellen.
Az orosz média beszámolói szerint Putyin hangsúlyozta, hogy a támadás rendkívül rossz időben érkezett. Elmondta, hogy a támadást szinte közvetlenül az ukrán és az amerikai elnök vasárnapi tárgyalása után kísérelték meg. Putyin szerint a találkozónak stabilizálnia kellett volna a helyzetet, nem pedig eszkalálnia azt.
A beszámolók szerint Trump kifejezte felháborodását a történtekkel kapcsolatban, és újra megerősítette, hogy az Egyesült Államok nem szállított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának – a közösségi médiában főként ukrán párti oldalak kezdték híresztelni a támadást követően, hogy azt amerikai Tomahawk-rakétákkal követték el.
Putyin arra figyelmeztetett, hogy az orosz elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Azt mondta Trumpnak, hogy Moszkva felülvizsgálja álláspontját több korábban tárgyalt megállapodás tekintetében. A Kreml közleménye szerint Trump kijelentette, hogy a mostani dróntámadás változtatni fog a Washington és Kijev közötti viszonyon is.
Az éles hangnem ellenére mindkét vezető egyetértett abban, hogy fenntartják a közvetlen és „baráti” párbeszédet. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is szorosan és pragmatikusan együtt kíván működni az Egyesült Államokkal a béke felé vezető út megtalálása érdekében.
