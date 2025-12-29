Megerősítette a Kreml: Putyin célkeresztbe került, brutális támadással törtek az orosz elnök életére az ukránok

A Kreml szerint Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciája ellen, miközben az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások a végső szakaszba léptek. Szergej Lavrov külügyminiszter állítása szerint összesen 91 nagy hatótávolságú drónt vetettek be a Novgorod régióban található rezidencia ellen, ami Moszkva tárgyalási pozíciójának átgondolását is maga után vonhatja – írja a Daily Mail.

Volodimir Zelenszkij határozottan tagadta az orosz vádakat, azokat egyszerű hazugságnak nevezte. A feszültséget tovább növelte az ukrán elnök karácsonyi beszéde, amelyben sokak szerint burkoltan Putyin halálát kívánta, miközben Ukrajna számára békét és biztonságot sürgetett. Lavrov figyelmeztetett: az ilyen cselekményeknek következményei lesznek.