Hergelni próbált, de nem jött be, szétszedték Karácsonyt a dühös kommentelők

Kemény szavak: a Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt
Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz.
A főpolgármester megint a kormányra akarta kenni, hogy semmit nem tud megoldani.
Karácsony Gergely szombati Facebook-bejegyzésében egyszerre próbált dicsekedni és a kormány ellen hergelni a budapesti lakosságot, de visszájára sült el a dolog: hatalmas népharag zúdult a főpolgármesterre.
Két hónap alatt 36 ezer kátyút javítottunk ki – írja büszkén a posztban, hangsúlyozva, hogy az idei kemény télen összesen négyezer új kátyút regisztrált a fővárosi önkormányzat. Megjegyzi: bár három műszakban, éjjel-nappal dolgoztak a kollégák, a kátyúk befedése nem jelent valódi megoldást; helyette a teljes budapesti úthálózat felújítása szükséges, amihez azonban nincs elég pénze a fővárosnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz.
Ezért is várom április 12-ét. Olyan kormányra van szüksége hazánknak, amely Budapestet nem ellenségnek, hanem partnernek tekinti”
– írja, megpróbálva áthárítani a felelősséget a kormányra.
A szokásos ujjal mutogatás ezúttal nem jött be: a hozzászólók
Karácsony Gergely alkalmatlanságát ecsetelték,
valamint azt, hogy amit ő útfelújításnak nevez, az valójában „kóklerkedés”, és a kátyúk betemetése után legalább olyan rossz az út, ha nem rosszabb, mint volt.
Hosszas görgetés után találtunk egy felhasználót, aki védelmébe vette a főpolgármestert. Szerinte egyszerű a megoldás: nem kell autóval járni. Igaz, a hozzászólásából az is kiderül, hogy vidéken lakik, és nem kell szembesülnie a Budapestet érintő mindennapos problémákkal.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala