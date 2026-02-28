Hergelni próbált, de nem jött be, szétszedték Karácsonyt a dühös kommentelők

Karácsony Gergely szombati Facebook-bejegyzésében egyszerre próbált dicsekedni és a kormány ellen hergelni a budapesti lakosságot, de visszájára sült el a dolog: hatalmas népharag zúdult a főpolgármesterre.

Két hónap alatt 36 ezer kátyút javítottunk ki – írja büszkén a posztban, hangsúlyozva, hogy az idei kemény télen összesen négyezer új kátyút regisztrált a fővárosi önkormányzat. Megjegyzi: bár három műszakban, éjjel-nappal dolgoztak a kollégák, a kátyúk befedése nem jelent valódi megoldást; helyette a teljes budapesti úthálózat felújítása szükséges, amihez azonban nincs elég pénze a fővárosnak.