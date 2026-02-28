Ft
kátyúk főpolgármester karácsony gergely budapest

Hergelni próbált, de nem jött be, szétszedték Karácsonyt a dühös kommentelők

2026. február 28. 22:13

A főpolgármester megint a kormányra akarta kenni, hogy semmit nem tud megoldani.

2026. február 28. 22:13
null

Karácsony Gergely szombati Facebook-bejegyzésében egyszerre próbált dicsekedni és a kormány ellen hergelni a budapesti lakosságot, de visszájára sült el a dolog: hatalmas népharag zúdult a főpolgármesterre.

Két hónap alatt 36 ezer kátyút javítottunk ki – írja büszkén a posztban, hangsúlyozva, hogy az idei kemény télen összesen négyezer új kátyút regisztrált a fővárosi önkormányzat. Megjegyzi: bár három műszakban, éjjel-nappal dolgoztak a kollégák, a kátyúk befedése nem jelent valódi megoldást; helyette a teljes budapesti úthálózat felújítása szükséges, amihez azonban nincs elég pénze a fővárosnak.

Ezért is várom április 12-ét. Olyan kormányra van szüksége hazánknak, amely Budapestet nem ellenségnek, hanem partnernek tekinti” 

– írja, megpróbálva áthárítani a felelősséget a kormányra.

A szokásos ujjal mutogatás ezúttal nem jött be: a hozzászólók 

Karácsony Gergely alkalmatlanságát ecsetelték,

 valamint azt, hogy amit ő útfelújításnak nevez, az valójában „kóklerkedés”, és a kátyúk betemetése után legalább olyan rossz az út, ha nem rosszabb, mint volt.

Hosszas görgetés után találtunk egy felhasználót, aki védelmébe vette a főpolgármestert. Szerinte egyszerű a megoldás: nem kell autóval járni. Igaz, a hozzászólásából az is kiderül, hogy vidéken lakik, és nem kell szembesülnie a Budapestet érintő mindennapos problémákkal.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

states-2
2026. február 28. 23:44
Igazi komcsi, tehetségtelen seggfej, egész polgármestersége egy közröhej, 10 év alatt nemhogy semmilyen fejlesztés nem volt, elég végigmenni a Nagykörúton, vagy a Rákóczi úton, hogy Bangladesben érezzük magunkat.
0
0
0
0
VeressZoltán
2026. február 28. 23:32
Kis jóindulattal egy rakás szerencsétlenségnek mondhatnám, de Gelgel leginkább egy mocskos, idegenszívű komcsilipsi!
1
0
1
0
kuzmics
•••
2026. február 28. 23:18 Szerkesztve
Ne óbégassanak! Megérdemli a butapesti többség ezt a temudemszkyt! Pedig a Demszky is csak egy fenszi kókler volt.
1
0
1
0
2026. február 28. 23:09
2026. február 28. 23:09
Nem látom a mandiner hírei között korábbi üdvöskéjük, Bese atya mai interjúját, amiben elmondja, hogy két opciót kapott az alkotmányvédelmi hivataltól: vagy elhagyja az országot, vagy öngyilkos lesz.
0
2
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!