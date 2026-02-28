Népszerű influenszer Dubajból a Mandinernek: Folyamatosan záporoznak a rakéták

Dubajban egyre fokozódik a helyzet: továbbra is záporoznak a rakéták, amelyeket az ország légvédelmi rendszerének többségében egyelőre sikerül sikeresen elhárítania. Kapcsolatba tudtunk lépni egy népszerű magyar influenszerrel, aki párjával Dubajban van, és bevallották; mindketten nagyon vágynak már haza.

Mint megtudtuk, Halmi Bence influenszer és párja is Dubajban vannak, éppen azon a szigeten, ahol pár órája iráni rakéta csapódott a Fairmont The Palm szállodába. Lapunknak nyilatkozva elmondta, a hotelben, ahol tartózkodnak, feszült a légkör: az emberek ide-oda rohangálnak.