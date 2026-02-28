Népszerű influenszer Dubajból a Mandinernek: Folyamatosan záporoznak a rakéták

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Halmi Bence lapunknak elmondta, a szállodájukban hatalmas a fejetlenség, az emberek aggódva rohangálnak ide-oda.
Dubajban egyre fokozódik a helyzet: továbbra is záporoznak a rakéták, amelyeket az ország légvédelmi rendszerének többségében egyelőre sikerül sikeresen elhárítania. Kapcsolatba tudtunk lépni egy népszerű magyar influenszerrel, aki párjával Dubajban van, és bevallották; mindketten nagyon vágynak már haza.
Mint megtudtuk, Halmi Bence influenszer és párja is Dubajban vannak, éppen azon a szigeten, ahol pár órája iráni rakéta csapódott a Fairmont The Palm szállodába. Lapunknak nyilatkozva elmondta, a hotelben, ahol tartózkodnak, feszült a légkör: az emberek ide-oda rohangálnak.
Épp az előbb, ahogy kimentünk a teraszra, láttunk az égen végigmenni, majd felrobbanni egy rakétát”
– idézte fel. Elmondta, ezzel egy időben mindenki telefonján megszólalt a vészriasztás, és felszólították őket, hogy azonnal vonuljanak fedezékbe, ami az ő esetükben a szállodai szobájukat jelenti.
Hangsúlyozta, szerencsések, amiért a földszinten kaptak szobát, a felsőbb emeletek lakói ugyanis az alsó szintek folyosóin kénytelenek meghúzni magukat.
„Folyamatos robbanásokat hallunk, rakéták mennek el az ég felett, teljesen szürreális az egész. Sohasem vágytunk még ennyire haza, mint most” – ismerte be. Hozzátette, kezdetben azt gondolták, nem fognak komolyra fajulni a dolgok, de időközben szembesültek vele, hogy lezárták a légteret. Felvették a kapcsolatot a konzuli szolgálattal, és várják, hogy hazautazhassanak.
