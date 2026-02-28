Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
dubaj halmi bence rakéta influenszer

Népszerű influenszer Dubajból a Mandinernek: Folyamatosan záporoznak a rakéták

2026. február 28. 22:51

Halmi Bence lapunknak elmondta, a szállodájukban hatalmas a fejetlenség, az emberek aggódva rohangálnak ide-oda.

2026. február 28. 22:51
null

Dubajban egyre fokozódik a helyzet: továbbra is záporoznak a rakéták, amelyeket az ország légvédelmi rendszerének többségében egyelőre sikerül sikeresen elhárítania. Kapcsolatba tudtunk lépni egy népszerű magyar influenszerrel, aki párjával Dubajban van, és bevallották; mindketten nagyon vágynak már haza.

Mint megtudtuk, Halmi Bence influenszer és párja is Dubajban vannak, éppen azon a szigeten, ahol pár órája iráni rakéta csapódott a Fairmont The Palm szállodába. Lapunknak nyilatkozva elmondta, a hotelben, ahol tartózkodnak, feszült a légkör: az emberek ide-oda rohangálnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Épp az előbb, ahogy kimentünk a teraszra, láttunk az égen végigmenni, majd felrobbanni egy rakétát” 

– idézte fel. Elmondta, ezzel egy időben mindenki telefonján megszólalt a vészriasztás, és felszólították őket, hogy azonnal vonuljanak fedezékbe, ami az ő esetükben a szállodai szobájukat jelenti.

Hangsúlyozta, szerencsések, amiért a földszinten kaptak szobát, a felsőbb emeletek lakói ugyanis az alsó szintek folyosóin kénytelenek meghúzni magukat.

„Folyamatos robbanásokat hallunk, rakéták mennek el az ég felett, teljesen szürreális az egész. Sohasem vágytunk még ennyire haza, mint most” – ismerte be. Hozzátette, kezdetben azt gondolták, nem fognak komolyra fajulni a dolgok, de időközben szembesültek vele, hogy lezárták a légteret. Felvették a kapcsolatot a konzuli szolgálattal, és várják, hogy hazautazhassanak.

@halmibence Vigyazzatok magatokra! Ennyire meg sosem akartunk otthon lenni… #dubai #uae #war ♬ original sound - Bence Halmi

Nyitókép: AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kvmny
2026. február 28. 23:54
Eddig egy darab eltévedt iráni rakétáról tudunk, de ez az influenszar már záporozásról beszél. A mandiner már influenszar reklám lett?
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. február 28. 23:47
Na, basszus! Rosszkor mentél Dubajba pöffeszkedni. Most hogy jössz haza?!
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. február 28. 23:37
Ezek szerint mégsem lehet olyan szar hely a fideszes rezsim, minden mihaszna haza vágyik! ,
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
2026. február 28. 23:13
Idehaza nem elég menő "pihenni"? Osztja a csilivili posztokat, "mércét" állítva a fiataloknak? Miért nem intéz egy Uber fuvart? Mi lesz belőle, ha hazatér? Háborús hős? Fos Nemzedék.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!