02. 28.
szombat
02. 28.
szombat
bécs tisza párt telex

„Ne haragudj, nem én döntök ebben” – íme, minden, amit a Tiszáról tudni kell, két mondatban!

2026. február 28. 22:59

Bécsben nem csak az derült ki, hogy milyen hosszú Orbán Anita póráza, de új szó született a Telexre: a lakájfüggetlen. Szerencsére Magyar Péter is megjelent a színen... Mutatjuk!

2026. február 28. 22:59
Az egykor még balliberálisabb Indexen volt Bede Mártonnak egy rovata, az egymondatos interjúké. Valami hasonlót adott elő ma a Telex és Orbán Anita, Magyar Péter külpolitikai stratégiai igazolása Bécsben, ahol ausztriai magyarokkal találkozott hermetikusan elzárva a sajtótól a Tisza Párt csúcsragadozója.

„A Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt”

 – tette fel egy introvertált iskolásfiú kérdését a nevezett független és objektív lap riportere Orbán Anitának.

Mire Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte:

Ne haragudj, nem én döntök ebben”.

Igen: Bécsben találkozott a tekintélyuralom lebontását követelő, szürke párteminenciástól engedélyt kérincsélő, de roppantmód önérzetes politikus, és a papíron függetlenségét, objektivitását és bátorságát oroszlánként védelmező, valójában pártcélokat a legrosszabb rezsimeken túlmenően szolgáló sajtó.

Azért aggódni nem kell: miután így megalázták médiamivoltjában a Telexet, pontosabban kijelölték a helyét egy esetleges Magyar Péter-univerzumban, azért a kapukon kívül szolgálatkészen végigkérdezgették kolbászkerítés-Bécs népét arról, ki hogyan követne el rituális öngyilkosságot, ha a Fidesz nyerne. És büszkén ki is rakták.

Bónusz: Magyar Péter mindezek után megjelent, és kommentben kiosztotta még a telexeseket, mondván, vannak neki sajtónyilvános rendezvényei, ott bezzeg nem látja a Telexet.

Nyitókép: képkivágás

 

Bogdán
2026. február 28. 23:53
Rettenetesen ruf...., csúnya, kellemetlen, öregedő nő!!!!
fzx
2026. február 28. 23:44
Nagyon szar lesz a tiszásoknak! Ha veszítenek, akkor azért lesznek oda, ha nyernek akkor azért, mert néhány hónapon belűl kénytelenek lesznek észrevenni, hogy jól átbaszták öket
google-2
2026. február 28. 23:37
Uh, de csúnya, ijedt vénasszony! Nem a választókkal, hanem a kiválasztottakkal találkozik. Bár kenne valahol egy TSZ univerzum, jó távol tőlünk, csak nekik!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 28. 23:09
Nem látom a mandiner hírei között korábbi üdvöskéjük, Bese atya mai interjúját, amiben elmondja, hogy két opciót kapott az alkotmányvédelmi hivataltól: vagy elhagyja az országot, vagy öngyilkos lesz.
