„Ne haragudj, nem én döntök ebben” – íme, minden, amit a Tiszáról tudni kell, két mondatban!

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Bécsben nem csak az derült ki, hogy milyen hosszú Orbán Anita póráza, de új szó született a Telexre: a lakájfüggetlen. Szerencsére Magyar Péter is megjelent a színen... Mutatjuk!
Az egykor még balliberálisabb Indexen volt Bede Mártonnak egy rovata, az egymondatos interjúké. Valami hasonlót adott elő ma a Telex és Orbán Anita, Magyar Péter külpolitikai stratégiai igazolása Bécsben, ahol ausztriai magyarokkal találkozott hermetikusan elzárva a sajtótól a Tisza Párt csúcsragadozója.
„A Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt”
– tette fel egy introvertált iskolásfiú kérdését a nevezett független és objektív lap riportere Orbán Anitának.
Mire Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte:
Ne haragudj, nem én döntök ebben”.
Igen: Bécsben találkozott a tekintélyuralom lebontását követelő, szürke párteminenciástól engedélyt kérincsélő, de roppantmód önérzetes politikus, és a papíron függetlenségét, objektivitását és bátorságát oroszlánként védelmező, valójában pártcélokat a legrosszabb rezsimeken túlmenően szolgáló sajtó.
Azért aggódni nem kell: miután így megalázták médiamivoltjában a Telexet, pontosabban kijelölték a helyét egy esetleges Magyar Péter-univerzumban, azért a kapukon kívül szolgálatkészen végigkérdezgették kolbászkerítés-Bécs népét arról, ki hogyan követne el rituális öngyilkosságot, ha a Fidesz nyerne. És büszkén ki is rakták.
Bónusz: Magyar Péter mindezek után megjelent, és kommentben kiosztotta még a telexeseket, mondván, vannak neki sajtónyilvános rendezvényei, ott bezzeg nem látja a Telexet.
