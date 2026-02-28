„Ne haragudj, nem én döntök ebben” – íme, minden, amit a Tiszáról tudni kell, két mondatban!

Az egykor még balliberálisabb Indexen volt Bede Mártonnak egy rovata, az egymondatos interjúké. Valami hasonlót adott elő ma a Telex és Orbán Anita, Magyar Péter külpolitikai stratégiai igazolása Bécsben, ahol ausztriai magyarokkal találkozott hermetikusan elzárva a sajtótól a Tisza Párt csúcsragadozója.

„A Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt”

– tette fel egy introvertált iskolásfiú kérdését a nevezett független és objektív lap riportere Orbán Anitának.