Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást. Mert ha a Tisza nyeri meg, őket nem kell fenyegetni, nekik csak szólni kell, hogy mi a feladat, és jó eséllyel ellenállás nélkül végrehajtják.”

Mint az elemző rámutatott: „az Európai Bíróság tanácsnoka megírta azt a véleményét, ami jó eséllyel majd egy ítélet formájában kihirdethető a következő hónapokban, hogy 10 milliárd eurót el kell venni Magyarországtól. Mondván, hogy amikor 2023-ban Magyarország megkapta ezt a 10 milliárdot, akkor az Európai Parlament nem vizsgálta meg eléggé, vagy az Európai Bizottság túl engedékeny volt” – tette hozzá az elemző, de szó esett a műsorban a migránspaktumról is, amely 2026 júniusában lesz esedékes hazánkkal szemben.

Vagyis jól látható, hogy Brüsszelben „készítik a kínzóeszközöket Magyarországgal szemben”, és az elemző szerint

amit az elmúlt napokban a magyar kormányfő beleállva a küzdelembe felvállalt, az üzenet ezeknek a köröknek is, hogy Magyarországnak is van eszköze.

„Például, hogy nem szavazza meg a 20. szankciós csomagot. Például, hogy a 90 milliárdos hitelfelvételhez nem adja a hozzájárulását, mert az nem fair, hogy kötött Magyarország egy megállapodást az európai elittel (a korábbi megállapodás szerint Magyarország jóváhagyja, de nem veszi ki részét a 90 milliárdos hitelből – a szerk.), és utána az európai elit ettől eltérő módon, extra nyomást próbál helyezni Magyarországra, és egy esetleges újraválasztott Fidesz-kormány alól próbálja kihúzni a szőnyeget. Tehát ez egy nagy meccs lesz, de a helyzet az, hogy Brüsszel is Fidesz-győzelemre készül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.