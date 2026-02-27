Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

2026. február 27. 21:05

Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.

2026. február 27. 21:05
null

Az Európai Bizottság benyújtott egy jogi javaslatot, amelynek a lényege, hogy egész Európából tiltsák ki az orosz olajat 2026. április 15-én: három nappal a magyar, április 12-ei választásokat követően. A javaslat a Reuters hasábjain jelent meg, a lapnak nyilatkozó uniós tisztségviselők még az időzítés okát sem rejtették véka alá. Mire hivatkoztak? Mi következik mindenből Magyarországra és április 12-re nézve? Ki fogja nyerni a választást Brüsszel szerint? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást

„2022-ben három nappal a választások után még ébredeztek az emberek a kemény kampányból, de Ursula von der Leyen már bejelentette, hogy kondicionalitási eljárást indít Magyarországgal szemben. Tehát elveszi az uniós pénzeket. Eltartott még fél évig, amíg rárakták a pecsétet, de a politikai üzenetet már három nappal a választások után abszurd módon jelentette be. Gondoljunk bele: közjogilag mi volt a helyzet? Még nem volt hiteles, végérvényes választási eredmény. És ő már fenyegette és nyomást gyakorolt a leendő magyar kormányra” – idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:

Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást. Mert ha a Tisza nyeri meg, őket nem kell fenyegetni, nekik csak szólni kell, hogy mi a feladat, és jó eséllyel ellenállás nélkül végrehajtják.”

Mint az elemző rámutatott: „az Európai Bíróság tanácsnoka megírta azt a véleményét, ami jó eséllyel majd egy ítélet formájában kihirdethető a következő hónapokban, hogy 10 milliárd eurót el kell venni Magyarországtól. Mondván, hogy amikor 2023-ban Magyarország megkapta ezt a 10 milliárdot, akkor az Európai Parlament nem vizsgálta meg eléggé, vagy az Európai Bizottság túl engedékeny volt” – tette hozzá az elemző, de szó esett a műsorban a migránspaktumról is, amely 2026 júniusában lesz esedékes hazánkkal szemben.

Vagyis jól látható, hogy Brüsszelben „készítik a kínzóeszközöket Magyarországgal szemben”, és az elemző szerint

amit az elmúlt napokban a magyar kormányfő beleállva a küzdelembe felvállalt, az üzenet ezeknek a köröknek is, hogy Magyarországnak is van eszköze.

„Például, hogy nem szavazza meg a 20. szankciós csomagot. Például, hogy a 90 milliárdos hitelfelvételhez nem adja a hozzájárulását, mert az nem fair, hogy kötött Magyarország egy megállapodást az európai elittel (a korábbi megállapodás szerint Magyarország jóváhagyja, de nem veszi ki részét a 90 milliárdos hitelből – a szerk.), és utána az európai elit ettől eltérő módon, extra nyomást próbál helyezni Magyarországra, és egy esetleges újraválasztott Fidesz-kormány alól próbálja kihúzni a szőnyeget. Tehát ez egy nagy meccs lesz, de a helyzet az, hogy Brüsszel is Fidesz-győzelemre készül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője. 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

zakar zoltán béla
2026. február 27. 22:19
Mocskok!
yanolow
2026. február 27. 22:05
Április 15-én még az is kiderülhet, hogy hova és mire mentek valójában az Ukrajnának küldött európai pénzek és ki az oroszok ügynöke az Európai Parlamentben és Bizottságban.
kalyibagaliba
2026. február 27. 21:51
Annyi tiltás, szankció, nem ezt, nem azt, kék, ződ, lila, paduc, tigris, elefánt,.... lett betiltva, hogy ember legyen a talpán. Tiltsák be a széttaposott, rozsdásküllős, defektes, deformálódott kereket és nem kell egy kavics, netán egy bot miatt aggódni.
Treeoflife
2026. február 27. 21:32
"Az Európai Bizottság benyújtott egy jogi javaslatot, amelynek a lényege, hogy egész Európából tiltsák ki az orosz olajat 2026. április 15-én: három nappal a magyar, április 12-ei választásokat követően" És ehhez a németek és a spanyolok mit szólnak? Kérdezték már őket?
