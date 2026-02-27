Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Magyar Péter és a 2000 titkosügynök: Itt valami nagyon nagy baj van (VIDEÓ)
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Az Európai Bizottság benyújtott egy jogi javaslatot, amelynek a lényege, hogy egész Európából tiltsák ki az orosz olajat 2026. április 15-én: három nappal a magyar, április 12-ei választásokat követően. A javaslat a Reuters hasábjain jelent meg, a lapnak nyilatkozó uniós tisztségviselők még az időzítés okát sem rejtették véka alá. Mire hivatkoztak? Mi következik mindenből Magyarországra és április 12-re nézve? Ki fogja nyerni a választást Brüsszel szerint? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„2022-ben három nappal a választások után még ébredeztek az emberek a kemény kampányból, de Ursula von der Leyen már bejelentette, hogy kondicionalitási eljárást indít Magyarországgal szemben. Tehát elveszi az uniós pénzeket. Eltartott még fél évig, amíg rárakták a pecsétet, de a politikai üzenetet már három nappal a választások után abszurd módon jelentette be. Gondoljunk bele: közjogilag mi volt a helyzet? Még nem volt hiteles, végérvényes választási eredmény. És ő már fenyegette és nyomást gyakorolt a leendő magyar kormányra” – idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:
Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást. Mert ha a Tisza nyeri meg, őket nem kell fenyegetni, nekik csak szólni kell, hogy mi a feladat, és jó eséllyel ellenállás nélkül végrehajtják.”
Mint az elemző rámutatott: „az Európai Bíróság tanácsnoka megírta azt a véleményét, ami jó eséllyel majd egy ítélet formájában kihirdethető a következő hónapokban, hogy 10 milliárd eurót el kell venni Magyarországtól. Mondván, hogy amikor 2023-ban Magyarország megkapta ezt a 10 milliárdot, akkor az Európai Parlament nem vizsgálta meg eléggé, vagy az Európai Bizottság túl engedékeny volt” – tette hozzá az elemző, de szó esett a műsorban a migránspaktumról is, amely 2026 júniusában lesz esedékes hazánkkal szemben.
Vagyis jól látható, hogy Brüsszelben „készítik a kínzóeszközöket Magyarországgal szemben”, és az elemző szerint
amit az elmúlt napokban a magyar kormányfő beleállva a küzdelembe felvállalt, az üzenet ezeknek a köröknek is, hogy Magyarországnak is van eszköze.
„Például, hogy nem szavazza meg a 20. szankciós csomagot. Például, hogy a 90 milliárdos hitelfelvételhez nem adja a hozzájárulását, mert az nem fair, hogy kötött Magyarország egy megállapodást az európai elittel (a korábbi megállapodás szerint Magyarország jóváhagyja, de nem veszi ki részét a 90 milliárdos hitelből – a szerk.), és utána az európai elit ettől eltérő módon, extra nyomást próbál helyezni Magyarországra, és egy esetleges újraválasztott Fidesz-kormány alól próbálja kihúzni a szőnyeget. Tehát ez egy nagy meccs lesz, de a helyzet az, hogy Brüsszel is Fidesz-győzelemre készül” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
