Ez most már hivatalos: nem Orbán Viktor kapja meg a legkeményebb ellenfeleket áprilisban (VIDEÓ)

2026. február 27. 19:29

Pedig a politikában „még hátulról is ütnek”.

2026. február 27. 19:29
null

Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán egy új videóval jelentkezett. A miniszterelnök nemrég Kaszás Márkkal találkozott. A beszélgetés során szóba került, hogy a politika az egyik legkeményebb küzdőtér, ahol a kormányfő szavai szerint „még hátulról is ütnek”.

Kaszás Márk a videóban arról is beszámolt, hogy áprilisban ő maga is kemény küzdelmek elé néz,

ugyanis egyszerre öt emberrel kell majd összecsapnia a szorítóban.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

 

