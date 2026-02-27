Ez most már hivatalos: nem Orbán Viktor kapja meg a legkeményebb ellenfeleket áprilisban (VIDEÓ)

Segélykiáltás érkezett Brüsszelből: már Franciaország szerint is patthelyzet alakult ki az Európai Unióban
Dermesztő rémület uralkodik Orbán Viktor kérlelhetetlen döntése miatt.
Pedig a politikában „még hátulról is ütnek”.
Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán egy új videóval jelentkezett. A miniszterelnök nemrég Kaszás Márkkal találkozott. A beszélgetés során szóba került, hogy a politika az egyik legkeményebb küzdőtér, ahol a kormányfő szavai szerint „még hátulról is ütnek”.
Kaszás Márk a videóban arról is beszámolt, hogy áprilisban ő maga is kemény küzdelmek elé néz,
ugyanis egyszerre öt emberrel kell majd összecsapnia a szorítóban.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: JOHN THYS / AFP