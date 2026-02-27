Tegyük hozzá: Magyarország és Szlovákia a kezdettől fogva azt kérte, az Európai Bizottság szakembereivel közösen a helyszínen győződhessenek meg a vezeték állapotáról, ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki láthatóan politikai okokból nem akarja újraindítani a kőolajtranzitot, erre nem hajlandó.

Az Unian cikke ráadásul azt is állítja, hogy a Kijevnek adott magyar és szlovák ultimátum sérti Ukrajna és az Európai Unió társulási megállapodását, amiből a lap azt a következtetést vonta le, hogy a két ország tudatosan részt akar venni „az ukrán nép elleni orosz terrorban”, ám hozzáteszi, emiatt kártérítést kell majd fizetniük.

Sőt, a szerző azt is megjegyzi, hogy mindez a gazdasági érdekekkel is szembemegy, mert

Ukrajna egy prémium piac az energiaszektorban,

és egyébként sem kell aggódnia, mert könnyedén kiváltja a hiányzó mennyiségeket más irányokból. Ugyanez az Unian írta meg nemrég: Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából.