02. 27.
péntek
robert fico szlovákia magyarország Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij ukrajna orbán viktor

Ukrajna terrorizmussal vádolja Magyarországot és Szlovákiát – már a következményeket papírozzák

2026. február 27. 20:32

Az egyik legolvasottabb ukrán lap szerint Magyarország és Szlovákia még megfizet azért, mert nem hagyja annyiban a Barátság-kőolajvezeték leállítását.

2026. február 27. 20:32
null

A Barátság vége: hogyan hajtja végre Orbán Viktor és Robert Fico az orosz führer feladatait – ezzel a címmel közölt terjedelmes írást az egyik legolvasottabb ukrán lap, az Unian.

A cikk szó szerint azt írja, hogy

a Kreml működésbe hozta Magyarország és Szlovákia kormányát az Ukrajna elleni aktív műveletében, a moszkvai marionettbábúk pedig 100 százalékban teljesítik mindazt, amit a Kreml vámpírjai akarnak.

Az ukránok fel vannak háborodva azon, hogy Magyarország – válaszul az olajzsarolásra – megakadályozta a 90 milliárd eurós EU-hitelt, miközben ők azt állítják, „a két orosz ügynök” pontosan tudja, hogy a Barátság-kőolajvezeték leállását egy orosz dróntámadás okozta.

Tegyük hozzá: Magyarország és Szlovákia a kezdettől fogva azt kérte, az Európai Bizottság szakembereivel közösen a helyszínen győződhessenek meg a vezeték állapotáról, ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki láthatóan politikai okokból nem akarja újraindítani a kőolajtranzitot, erre nem hajlandó.

Az Unian cikke ráadásul azt is állítja, hogy a Kijevnek adott magyar és szlovák ultimátum sérti Ukrajna és az Európai Unió társulási megállapodását, amiből a lap azt a következtetést vonta le, hogy a két ország tudatosan részt akar venni „az ukrán nép elleni orosz terrorban”, ám hozzáteszi, emiatt kártérítést kell majd fizetniük.

Sőt, a szerző azt is megjegyzi, hogy mindez a gazdasági érdekekkel is szembemegy, mert

Ukrajna egy prémium piac az energiaszektorban,

és egyébként sem kell aggódnia, mert könnyedén kiváltja a hiányzó mennyiségeket más irányokból. Ugyanez az Unian írta meg nemrég: Ukrajna 2025-ben ötéves rekordot döntött, 6,47 milliárd köbméter földgázt importált, főként Magyarországról (2,94 milliárd köbméter – 45,5 százalék), valamint Lengyelországból és Szlovákiából.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
 

