Fájdalmas dráma: 4.7 mp-cel a vége előtt egyenlített a magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes ellen, mégis kikapott!

Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
4.7 másodperccel a vége előtt triplával egyenlítettünk, aztán mégis kikaptunk a franciáktól. A magyar férfi kosárlabda-válogatott hihetetlen drámája az olimpiai ezüstérmes ellen.
A finnek és a belgák legyőzése után eddig hibátlan magyar férfi kosárlabda-válogatott Franciaországot fogadta Szombathelyen a világbajnoki selejtező első körének 3. fordulójában. Egyértelműen az olimpiai ezüstérmes vendégek számítottak a találkozó esélyesének, főleg, hogy a mieink közül jónéhányan hiányoztak sérülés miatt.
A franciák uralták is a találkozó nagy részét, de jelentősen egyszer sem tudták leszakítani a magyar csapatot. 12 pont volt a mieink legnagyobb hátránya, de közben végig érezni lehetett, hogy nincsenek a gallok csúcsformában, és abszolút foghatóak ezen a mérkőzésen.
A 21 ponttal záró Perl Zoltán vezérletével aztán az utolsó negyedre valóban sikerült a franciák közelébe kerülni olyannyira, hogy egy perccel a vége előtt feljöttünk egyetlen pontra. A franciák egy kettessel válaszoltak, a következő magyar támadásból pedig nem sikerült pontot szerezni – úgy tűnt, elúszott a meccs.
De mégsem!
Sikerült labdát szerezni 7.5 másodperccel a vége előtt, Maronka Zsombor pedig gyakorlatilag lehetetlen helyzetből óriási kosarat szerzett. A játékvezető először 2 pontot ítélt, de aztán a videón egyértelműen látszott, hogy bizony ki tudott lépni a vonal mögé – ez pedig Meronka 5. hárompontosát és egyben a magyar csapat egyenlítését jelentette!
4.7 másodpercük maradt arra a franciáknak, hogy megnyerjék a meccset: sajnos tökéletesen használták ki, és egy triplával 74–71-es győzelmet ünnepelhettek.
Dráma volt ez a javából, hiszen bár az is kisebb csodának számít, hogy egylabdás meccset játszott a magyar válogatott az olimpiai ezüstérmessel, nagyon közel volt, hogy hosszabbításra mentse a találkozót – csak egy utolsó jó védekezésre lett volna szükség.
Nagy baj nincs, a magyar csapat 2 győzelemmel és 1 vereséggel is továbbjutásra áll a csoportban. Ennek a mérkőzésnek pedig jön is a „visszavágója” vasárnap este 18 órától Franciaországban.
Kosárlabda, férfi világbajnoki selejtező, első kör, G csoport, 3. forduló
Magyarország–Franciaország 71–74 (15–16, 16–22, 16–17, 23–16)
***
Ezt is ajánljuk a témában
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor