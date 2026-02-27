Fájdalmas dráma: 4.7 mp-cel a vége előtt egyenlített a magyar válogatott az olimpiai ezüstérmes ellen, mégis kikapott!

A finnek és a belgák legyőzése után eddig hibátlan magyar férfi kosárlabda-válogatott Franciaországot fogadta Szombathelyen a világbajnoki selejtező első körének 3. fordulójában. Egyértelműen az olimpiai ezüstérmes vendégek számítottak a találkozó esélyesének, főleg, hogy a mieink közül jónéhányan hiányoztak sérülés miatt.

A franciák uralták is a találkozó nagy részét, de jelentősen egyszer sem tudták leszakítani a magyar csapatot. 12 pont volt a mieink legnagyobb hátránya, de közben végig érezni lehetett, hogy nincsenek a gallok csúcsformában, és abszolút foghatóak ezen a mérkőzésen.