Pécs bíróság játékvezető DVTK kosárlabda

Rátámadtak a magyar játékvezetőre – bíróságra kerül az ügy

2026. február 25. 10:20

A büntetési tétel három évig történő szabadságvesztés, akár már a héten megszülethet az ítélet. A Pécs–DVTK női kosárlabda mérkőzésről még sokat fognak beszélni.

2026. február 25. 10:20
Gyorsított eljárásban bíróság elé állítják azt a szurkolót, aki egy elsőosztályú kosárlabda mérkőzésen a játékvezetőre támadt – számolt be közleményében a Baranya Vármegyei Főügyészség. Januárban a Mandiner is beszámolt arról, hogy botrányos jelenetek tarkították a Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőt. A hazai csapat egyik magáról megfeledkezett drukkere egy vitatott ítélet után nemes egyszerűséggel odarohant Nagy Viktor bíróhoz, és hátulról meglökte. A biztonságiak azonnal cselekedtek, s kivezették a csarnokból, a meccs egy időre félbeszakadt. Az incidensről a felvételt itt lehet megtekinteni. A váratlan közjáték ugyanakkor nem zavarta meg a pécsieket, akik 83–66-os, bravúros győzelemmel jutottak be a miskolci négyes döntőbe, amelyre március 28-án és 29-én kerül sor.

A pécsiek elítélték az esetet, később bejelentették azt is, hogy 

egy évre kitiltották mérkőzéseikről az illetőt, majd arra is tettek utalást, hogy feljelentés is lehet az ügyből a jövőben. Lett is.

Az elkövető cselekménye a nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének a megállapítására alkalmas, éppen ezért a Pécsi Járási ügyészség gyorsított eljárásban állítja bíróság elé a renitens nézőt.

Kutas Tamás, a Baranyai Vármegyei Főügyészség szóvivője a napokban megerősítette: az erre vonatkozó

büntetési tétel három évig történő szabadságvesztés. 

Beszámolójában a Pannon Televízió kiemeli: a bíróság az ügyben akár már a héten ítéletet hozhat.

Nyitókép forrása: M4 Sport

